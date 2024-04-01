|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ARDANUÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ERGÜL İSTANBULLU
|1298
|%39.24
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ARHAVİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|VASFİ KURDOĞLU
|4220
|%43.11
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BORÇKA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ERCAN ORHAN
|3283
|%51.29
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HOPA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|UTKU CİHAN
|7155
|%55.67
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KEMALPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ERHAN YILMAZ
|1572
|%36.92
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BİLGEHAN ERDEM
|6475
|%45.22
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MURGUL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET YILDIRIM
|1565
|%51.01
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ŞAVŞAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HAKAN GAZİOĞLU
|1749
|%47.18
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YUSUFELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BARIŞ DEMİRCİ
|1965
|%46.98
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