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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 23:20
CHP

  • KISALTMA

    CHP

  • GENEL BAŞKAN

    Özgür Özel

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/09/1923
CHP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%37.15
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 15
  • Kazandığı İl Sayısı 21
  • Kazandığı İlçe Sayısı 337
  • Kazandığı Belde Sayısı 41
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%73.62
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%11.22 0
İL GENEL MECLİSİ
%8.00
Gümüşhane Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
KELKİT
Açılan Sandık Oranı %17.95
HAMİ AYDIN AKKAN 104 %7.61 Detay
KÖSE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KÜRTÜN
Açılan Sandık Oranı %100.00
BURHA BİLGİN 94 %3.52 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %68.75
BEDRİ AĞAÇ 1401 %11.22 Detay
ŞİRAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
KAYHAN KILIÇ 31 %0.70 Detay
TORUL
Açılan Sandık Oranı %71.43
0 %0 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
ARZULARKABAKÖY
Açılan Sandık Oranı %33.33
0 %0 Detay
DEREDOLU
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
GÜMÜŞGÖZE
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
ÖBEKTAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
NECİP SOYDAŞ 0 %0 Detay
ÖZKÜRTÜN
Açılan Sandık Oranı %28.57
YUNUS EMRE BAHADIR 19 %5.03 Detay
SÖĞÜTLÜ
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
ÜNLÜPINAR
Açılan Sandık Oranı %11.11
0 %0 Detay
YEŞİLBÜK
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı