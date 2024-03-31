|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ABANA
Açılan Sandık Oranı %53.85
|ERFAİN TEKİN
|348
|%31.87
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AĞLI
Açılan Sandık Oranı %46.15
|NERMİN GÜNEY
|7
|%1.16
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ARAÇ
Açılan Sandık Oranı %0
|SATILMIŞ SARIKAYA
|0
|%0
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AZDAVAY
Açılan Sandık Oranı %37.50
|MURAT KARABURUK
|106
|%15.34
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BOZKURT
Açılan Sandık Oranı %87.50
|0
|%0
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ÇATALZEYTİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FURKAN KILIÇ
|455
|%24.52
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CİDE
Açılan Sandık Oranı %97.14
|MEHMET EŞREF MUTLU
|2036
|%31.00
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DADAY
Açılan Sandık Oranı %87.50
|SELAHATTİN YANIK
|575
|%34.79
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DEVREKANİ
Açılan Sandık Oranı %18.75
|ARİFE TÜRKMEN
|8
|%1.35
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DOĞANYURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YAKUP ŞENTÜRK
|99
|%13.52
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HANÖNÜ
Açılan Sandık Oranı %28.57
|ALİ ÖZKAN
|16
|%4.85
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İHSANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %84.62
|EROL SAĞLIK
|89
|%5.69
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İNEBOLU
Açılan Sandık Oranı %50.00
|CEMAL İLYASOĞLU
|140
|%4.98
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KÜRE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ŞİLA BİHTER TOLGA ÇELEBİ
|430
|%27.72
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %33.33
|HASAN BALTACI
|10055
|%47.76
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PINARBAŞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|KUBİLAY ÇETİNKAYA
|14
|%0.77
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ŞENPAZAR
Açılan Sandık Oranı %62.50
|HATİCE AYDOĞAN
|38
|%6.61
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SEYDİLER
Açılan Sandık Oranı %85.71
|FATMA GÜNEY
|44
|%2.52
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TAŞKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %85.00
|UFUK CAR
|723
|%9.36
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TOSYA
Açılan Sandık Oranı %27.63
|TUĞÇE KEFELİ
|475
|%10.49
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