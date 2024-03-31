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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 21:25
CHP

  • KISALTMA

    CHP

  • GENEL BAŞKAN

    Özgür Özel

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/09/1923
CHP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%38.36
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 14
  • Kazandığı İl Sayısı 21
  • Kazandığı İlçe Sayısı 322
  • Kazandığı Belde Sayısı 30
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%45.10
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%47.76 2
İL GENEL MECLİSİ
%19.93
Kastamonu Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ABANA
Açılan Sandık Oranı %53.85
ERFAİN TEKİN 348 %31.87 Detay
AĞLI
Açılan Sandık Oranı %46.15
NERMİN GÜNEY 7 %1.16 Detay
ARAÇ
Açılan Sandık Oranı %0
SATILMIŞ SARIKAYA 0 %0 Detay
AZDAVAY
Açılan Sandık Oranı %37.50
MURAT KARABURUK 106 %15.34 Detay
BOZKURT
Açılan Sandık Oranı %87.50
0 %0 Detay
ÇATALZEYTİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
FURKAN KILIÇ 455 %24.52 Detay
CİDE
Açılan Sandık Oranı %97.14
MEHMET EŞREF MUTLU 2036 %31.00 Detay
DADAY Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %87.50
SELAHATTİN YANIK 575 %34.79 Detay
DEVREKANİ
Açılan Sandık Oranı %18.75
ARİFE TÜRKMEN 8 %1.35 Detay
DOĞANYURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
YAKUP ŞENTÜRK 99 %13.52 Detay
HANÖNÜ
Açılan Sandık Oranı %28.57
ALİ ÖZKAN 16 %4.85 Detay
İHSANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %84.62
EROL SAĞLIK 89 %5.69 Detay
İNEBOLU
Açılan Sandık Oranı %50.00
CEMAL İLYASOĞLU 140 %4.98 Detay
KÜRE
Açılan Sandık Oranı %100.00
ŞİLA BİHTER TOLGA ÇELEBİ 430 %27.72 Detay
MERKEZ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %33.33
HASAN BALTACI 10055 %47.76 Detay
PINARBAŞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
KUBİLAY ÇETİNKAYA 14 %0.77 Detay
ŞENPAZAR
Açılan Sandık Oranı %62.50
HATİCE AYDOĞAN 38 %6.61 Detay
SEYDİLER
Açılan Sandık Oranı %85.71
FATMA GÜNEY 44 %2.52 Detay
TAŞKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %85.00
UFUK CAR 723 %9.36 Detay
TOSYA
Açılan Sandık Oranı %27.63
TUĞÇE KEFELİ 475 %10.49 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı