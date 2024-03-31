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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 20:10
CHP

  • KISALTMA

    CHP

  • GENEL BAŞKAN

    Özgür Özel

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/09/1923
CHP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%39.39
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 14
  • Kazandığı İl Sayısı 22
  • Kazandığı İlçe Sayısı 288
  • Kazandığı Belde Sayısı 22
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%24.75
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%15.08 0
İL GENEL MECLİSİ
%12.75
Elazığ Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AĞIN
Açılan Sandık Oranı %62.50
TANER ÖĞÜNÇ 27 %4.14 Detay
ALACAKAYA
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
ARICAK
Açılan Sandık Oranı %76.92
0 %0 Detay
BASKİL
Açılan Sandık Oranı %0
VELİ BAYGELDİ 0 %0 Detay
KARAKOÇAN
Açılan Sandık Oranı %2.70
0 %0 Detay
KEBAN
Açılan Sandık Oranı %0
AHMET ALAGÖZ 0 %0 Detay
KOVANCILAR
Açılan Sandık Oranı %75.00
0 %0 Detay
MADEN
Açılan Sandık Oranı %0
YILMAZ ÖZER 0 %0 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %38.75
COŞKUN ÇAĞLAR DURAN 9863 %15.08 Detay
PALU
Açılan Sandık Oranı %60.00
0 %0 Detay
SİVRİCE
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
AKÇAKİRAZ
Açılan Sandık Oranı %31.82
0 %0 Detay
BEYHAN
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
BÜKARDI
Açılan Sandık Oranı %16.67
EFRAİM DOĞAN 1 %0.99 Detay
ERİMLİ
Açılan Sandık Oranı %37.50
0 %0 Detay
MOLLAKENDİ
Açılan Sandık Oranı %11.11
0 %0 Detay
SARICAN
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
ÜÇOCAK
Açılan Sandık Oranı %71.43
0 %0 Detay
YAZIKONAK
Açılan Sandık Oranı %8.70
0 %0 Detay
YURTBAŞI
Açılan Sandık Oranı %10.00
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı