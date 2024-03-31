60
Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 19:40
CHP

  • KISALTMA

    CHP

  • GENEL BAŞKAN

    Özgür Özel

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/09/1923
CHP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%37.51
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 14
  • Kazandığı İl Sayısı 22
  • Kazandığı İlçe Sayısı 259
  • Kazandığı Belde Sayısı 18
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%15.93
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%1.22 0
İL GENEL MECLİSİ
%2.51
Hakkari Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ÇUKURCA
Açılan Sandık Oranı %24.00
MEHMET SALMAN KORUÇİ 108 %9.79 Detay
DERECİK
Açılan Sandık Oranı %10.34
0 %0 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %32.23
CÜNEYT ÖZBEK 132 %1.22 Detay
ŞEMDİNLİ
Açılan Sandık Oranı %15.79
ABDULSELAM ALAN 33 %2.48 Detay
YÜKSEKOVA
Açılan Sandık Oranı %5.65
UĞUR TAŞKENT 45 %2.29 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
BÜYÜKÇİFTLİK
Açılan Sandık Oranı %0
ERDOĞAN SINMAZ 0 %0 Detay
DURANKAYA
Açılan Sandık Oranı %10.00
0 %0 Detay
ESENDERE
Açılan Sandık Oranı %45.45
SERDAR KAYA 72 %6.72 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı