|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ÇUKURCA
Açılan Sandık Oranı %24.00
|MEHMET SALMAN KORUÇİ
|108
|%9.79
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DERECİK
Açılan Sandık Oranı %10.34
|0
|%0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %32.23
|CÜNEYT ÖZBEK
|132
|%1.22
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ŞEMDİNLİ
Açılan Sandık Oranı %15.79
|ABDULSELAM ALAN
|33
|%2.48
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YÜKSEKOVA
Açılan Sandık Oranı %5.65
|UĞUR TAŞKENT
|45
|%2.29
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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BÜYÜKÇİFTLİK
Açılan Sandık Oranı %0
|ERDOĞAN SINMAZ
|0
|%0
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DURANKAYA
Açılan Sandık Oranı %10.00
|0
|%0
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ESENDERE
Açılan Sandık Oranı %45.45
|SERDAR KAYA
|72
|%6.72
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