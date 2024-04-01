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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 00:50
EMEP

  • KISALTMA

    EMEP

  • GENEL BAŞKAN

    Seyit Aslan

  • KURULUŞ TARİHİ

    25/11/1996
EMEP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.05
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%89.18
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

EMEP SEÇİM SONUÇLARI

BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
%0 %10 %20 %60 +%80
ŞEHİR ADAY OY BELEDİYE BAŞKANLARI
B.ŞEHİR İL İLÇE BELDE
ADANA
Açılan Sandık Oranı %75.76
SEVİL ARACI
%0.10|928
0 0 0/15 0/0
ADIYAMAN
Açılan Sandık Oranı %97.02
%0|0
0 0 0/9 0/14
AFYONKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %98.65
%0|0
0 0 0/18 0/42
AĞRI
Açılan Sandık Oranı %97.86
%0|0
0 0 0/8 0/4
AKSARAY
Açılan Sandık Oranı %99.61
%0|0
0 0 0/8 0/14
AMASYA
Açılan Sandık Oranı %98.40
%0|0
0 0 0/7 0/1
ANKARA
Açılan Sandık Oranı %84.13
%0|0
0 0 0/25 0/0
ANTALYA
Açılan Sandık Oranı %86.26
ELİF BİLEN TAŞ
%0.12|1.539
0 0 0/19 0/0
ARDAHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/6 0/1
ARTVİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/9 0/0
AYDIN
Açılan Sandık Oranı %77.24
ALİ ÖZAYDIN
%0.14|724
0 0 0/17 0/0
BALIKESİR
Açılan Sandık Oranı %91.91
ABDULLAH LEVENT TÜZEL
%0.11|840
0 0 0/20 0/0
BARTIN
Açılan Sandık Oranı %98.94
%0|0
0 0 0/4 0/4
BATMAN
Açılan Sandık Oranı %95.39
%0|0
0 0 0/6 0/5
BAYBURT
Açılan Sandık Oranı %94.62
%0|0
0 0 0/3 0/2
BİLECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/8 0/3
BİNGÖL
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/8 0/3
BİTLİS
Açılan Sandık Oranı %96.49
%0|0
0 0 0/7 0/6
BOLU
Açılan Sandık Oranı %87.31
%0|0
0 0 0/9 0/3
BURDUR
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/11 0/4
BURSA
Açılan Sandık Oranı %87.36
SELMA GÜRKAN
%0.07|1.050
0 0 0/17 0/0
ÇANAKKALE
Açılan Sandık Oranı %94.21
SEVİM YILMAZ KIRNIÇ
%0.12|87
0 0 0/12 0/11
ÇANKIRI
Açılan Sandık Oranı %93.68
%0|0
0 0 0/12 0/5
ÇORUM
Açılan Sandık Oranı %96.66
%0|0
0 0 0/14 0/2
DENİZLİ
Açılan Sandık Oranı %78.62
ÖZCAN GÖÇER
%0.14|687
0 0 0/19 0/0
DİYARBAKIR
Açılan Sandık Oranı %93.15
%0|0
0 0 0/17 0/0
DÜZCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/8 0/2
EDİRNE
Açılan Sandık Oranı %97.17
%0|0
0 0 0/9 0/7
ELAZIĞ
Açılan Sandık Oranı %98.65
%0|0
0 0 0/11 0/9
ERZİNCAN
Açılan Sandık Oranı %79.01
MERAL GÜLŞEN
%0.23|130
0 0 0/9 0/6
ERZURUM
Açılan Sandık Oranı %93.36
%0|0
0 0 0/20 0/0
ESKİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %91.74
HÜSEYİN ÖGE
%0.06|295
0 0 0/14 0/0
GAZİANTEP
Açılan Sandık Oranı %95.44
%0|0
0 0 0/9 0/0
GİRESUN
Açılan Sandık Oranı %98.87
%0|0
0 0 0/16 0/8
GÜMÜŞHANE
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/6 0/8
HAKKARİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/5 0/3
HATAY
Açılan Sandık Oranı %92.64
HALİL İMREK
%0.20|1.407
0 0 0/15 0/0
IĞDIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/4 0/3
ISPARTA
Açılan Sandık Oranı %96.71
%0|0
0 0 0/13 0/9
İSTANBUL
Açılan Sandık Oranı %91.48
%0|0
0 0 0/39 0/0
İZMİR
Açılan Sandık Oranı %91.14
KEMAL KÖROĞLU
%0.10|2.374
0 0 0/30 0/0
KAHRAMANMARAŞ
Açılan Sandık Oranı %90.09
%0|0
0 0 0/11 0/0
KARABÜK
Açılan Sandık Oranı %98.41
%0|0
0 0 0/6 0/1
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/6 0/5
KARS
Açılan Sandık Oranı %99.49
%0|0
0 0 0/8 0/1
KASTAMONU
Açılan Sandık Oranı %90.74
%0|0
0 0 0/20 0/0
KAYSERİ
Açılan Sandık Oranı %87.96
CAN DENİZ KALKAN
%0.10|653
0 0 0/16 0/0
KİLİS
Açılan Sandık Oranı %93.06
%0|0
0 0 0/4 0/0
KIRIKKALE
Açılan Sandık Oranı %97.54
%0|0
0 0 0/9 0/2
KIRKLARELİ
Açılan Sandık Oranı %89.50
%0|0
0 0 0/8 0/13
KIRŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %99.67
%0|0
0 0 0/7 0/3
KOCAELİ
Açılan Sandık Oranı %89.45
ARZU ERKAN
%0.11|1.097
0 0 0/12 0/0
KONYA
Açılan Sandık Oranı %90.92
%0|0
0 0 0/31 0/0
KÜTAHYA
Açılan Sandık Oranı %92.17
%0|0
0 0 0/13 0/15
MALATYA
Açılan Sandık Oranı %96.67
BAYRAM ADİL AKTAŞ
%0.10|358
0 0 0/13 0/0
MANİSA
Açılan Sandık Oranı %83.41
İBRAHİM DAĞDELEN
%0.12|908
0 0 0/17 0/0
MARDİN
Açılan Sandık Oranı %92.66
%0|0
0 0 0/10 0/0
MERSİN
Açılan Sandık Oranı %81.11
%0|0
0 0 0/13 0/0
MUĞLA
Açılan Sandık Oranı %75.06
DÖNDÜ TAKA ÇINAR
%0.12|573
0 0 0/13 0/0
MUŞ
Açılan Sandık Oranı %85.91
%0|0
0 0 0/6 0/17
NEVŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %84.34
%0|0
0 0 0/8 0/15
NİĞDE
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/6 0/23
ORDU
Açılan Sandık Oranı %94.12
%0|0
0 0 0/19 0/0
OSMANİYE
Açılan Sandık Oranı %93.29
%0|0
0 0 0/7 0/7
RİZE
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/12 0/6
SAKARYA
Açılan Sandık Oranı %92.97
HÜSEYİN ATILGAN
%0.05|290
0 0 0/16 0/0
SAMSUN
Açılan Sandık Oranı %87.61
%0|0
0 0 0/17 0/0
ŞANLIURFA
Açılan Sandık Oranı %89.95
%0|0
0 0 0/13 0/0
SİİRT
Açılan Sandık Oranı %92.64
%0|0
0 0 0/7 0/5
SİNOP
Açılan Sandık Oranı %99.19
%0|0
0 0 0/9 0/0
ŞIRNAK
Açılan Sandık Oranı %98.06
%0|0
0 0 0/7 0/12
SİVAS
Açılan Sandık Oranı %84.55
%0|0
0 0 0/17 0/7
TEKİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %92.01
TUNCAY SAĞIROĞLU
%0.10|589
0 0 0/11 0/0
TOKAT
Açılan Sandık Oranı %95.81
%0|0
0 0 0/12 0/26
TRABZON
Açılan Sandık Oranı %91.80
%0|0
0 0 0/18 0/0
TUNCELİ
Açılan Sandık Oranı %81.25
%0|0
0 0 0/8 0/1
UŞAK
Açılan Sandık Oranı %99.81
%0|0
0 0 0/6 0/5
VAN
Açılan Sandık Oranı %87.76
%0|0
0 0 0/13 0/0
YALOVA
Açılan Sandık Oranı %96.58
%0|0
0 0 0/6 0/8
YOZGAT
Açılan Sandık Oranı %86.17
%0|0
0 0 0/14 0/22
ZONGULDAK
Açılan Sandık Oranı %97.90
%0|0
0 0 0/8 0/17
%0 %10 %20 %60 +%80
ŞEHİR OY BELEDİYE BAŞKANLARI
B.ŞEHİR İL İLÇE BELDE
ADANA
Açılan Sandık Oranı %67.17
%0.19|1.431
0 0 0/15 0/0
ADIYAMAN
Açılan Sandık Oranı %97.79
%0|0
0 0 0/9 0/14
AFYONKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %90.81
%0|0
0 0 0/18 0/42
AĞRI
Açılan Sandık Oranı %94.70
%0|0
0 0 0/8 0/4
AKSARAY
Açılan Sandık Oranı %92.66
%0|0
0 0 0/8 0/14
AMASYA
Açılan Sandık Oranı %87.02
%0.24|433
0 0 0/7 0/1
ANKARA
Açılan Sandık Oranı %76.00
%0.09|2.212
0 0 0/25 0/0
ANTALYA
Açılan Sandık Oranı %80.61
%0.05|612
0 0 0/19 0/0
ARDAHAN
Açılan Sandık Oranı %92.90
%0|0
0 0 0/6 0/1
ARTVİN
Açılan Sandık Oranı %99.24
%0|0
0 0 0/9 0/0
AYDIN
Açılan Sandık Oranı %72.66
%0.07|352
0 0 0/17 0/0
BALIKESİR
Açılan Sandık Oranı %86.76
%0.15|1.020
0 0 0/20 0/0
BARTIN
Açılan Sandık Oranı %91.40
%0.14|155
0 0 0/4 0/4
BATMAN
Açılan Sandık Oranı %95.30
%0|0
0 0 0/6 0/5
BAYBURT
Açılan Sandık Oranı %89.80
%0|0
0 0 0/3 0/2
BİLECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/8 0/3
BİNGÖL
Açılan Sandık Oranı %97.77
%0|0
0 0 0/8 0/3
BİTLİS
Açılan Sandık Oranı %91.32
%0|0
0 0 0/7 0/6
BOLU
Açılan Sandık Oranı %88.88
%0|0
0 0 0/9 0/3
BURDUR
Açılan Sandık Oranı %91.00
%0|0
0 0 0/11 0/4
BURSA
Açılan Sandık Oranı %81.24
%0.01|177
0 0 0/17 0/0
ÇANAKKALE
Açılan Sandık Oranı %92.53
%0|0
0 0 0/12 0/11
ÇANKIRI
Açılan Sandık Oranı %95.65
%0|0
0 0 0/12 0/5
ÇORUM
Açılan Sandık Oranı %92.92
%0.20|574
0 0 0/14 0/2
DENİZLİ
Açılan Sandık Oranı %70.00
%0.21|896
0 0 0/19 0/0
DİYARBAKIR
Açılan Sandık Oranı %92.25
%0.10|665
0 0 0/17 0/0
DÜZCE
Açılan Sandık Oranı %97.09
%0|0
0 0 0/8 0/2
EDİRNE
Açılan Sandık Oranı %89.54
%0|0
0 0 0/9 0/7
ELAZIĞ
Açılan Sandık Oranı %96.34
%0.27|771
0 0 0/11 0/9
ERZİNCAN
Açılan Sandık Oranı %86.71
%0|0
0 0 0/9 0/6
ERZURUM
Açılan Sandık Oranı %92.58
%0|0
0 0 0/20 0/0
ESKİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %68.06
%0.10|364
0 0 0/14 0/0
GAZİANTEP
Açılan Sandık Oranı %94.05
%0|0
0 0 0/9 0/0
GİRESUN
Açılan Sandık Oranı %88.28
%0|0
0 0 0/16 0/8
GÜMÜŞHANE
Açılan Sandık Oranı %83.67
%0|0
0 0 0/6 0/8
HAKKARİ
Açılan Sandık Oranı %89.82
%0|0
0 0 0/5 0/3
HATAY
Açılan Sandık Oranı %85.67
%0.08|537
0 0 0/15 0/0
IĞDIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/4 0/3
ISPARTA
Açılan Sandık Oranı %91.95
%0|0
0 0 0/13 0/9
İSTANBUL
Açılan Sandık Oranı %80.08
%0.10|6.556
0 0 0/39 0/0
İZMİR
Açılan Sandık Oranı %85.51
%0.11|2.531
0 0 0/30 0/0
KAHRAMANMARAŞ
Açılan Sandık Oranı %89.14
%0|0
0 0 0/11 0/0
KARABÜK
Açılan Sandık Oranı %96.02
%0|0
0 0 0/6 0/1
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/6 0/5
KARS
Açılan Sandık Oranı %98.60
%0|0
0 0 0/8 0/1
KASTAMONU
Açılan Sandık Oranı %91.90
%0.04|78
0 0 0/20 0/0
KAYSERİ
Açılan Sandık Oranı %85.56
%0.10|662
0 0 0/16 0/0
KİLİS
Açılan Sandık Oranı %91.79
%0|0
0 0 0/4 0/0
KIRIKKALE
Açılan Sandık Oranı %92.47
%0|0
0 0 0/9 0/2
KIRKLARELİ
Açılan Sandık Oranı %78.38
%0.06|110
0 0 0/8 0/13
KIRŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %98.48
%0.09|115
0 0 0/7 0/3
KOCAELİ
Açılan Sandık Oranı %84.22
%0.08|723
0 0 0/12 0/0
KONYA
Açılan Sandık Oranı %89.84
%0|0
0 0 0/31 0/0
KÜTAHYA
Açılan Sandık Oranı %86.62
%0|0
0 0 0/13 0/15
MALATYA
Açılan Sandık Oranı %95.57
%0.08|288
0 0 0/13 0/0
MANİSA
Açılan Sandık Oranı %76.91
%0.06|432
0 0 0/17 0/0
MARDİN
Açılan Sandık Oranı %91.73
%0|0
0 0 0/10 0/0
MERSİN
Açılan Sandık Oranı %74.65
%0.15|1.173
0 0 0/13 0/0
MUĞLA
Açılan Sandık Oranı %68.70
%0.12|496
0 0 0/13 0/0
MUŞ
Açılan Sandık Oranı %85.64
%0|0
0 0 0/6 0/17
NEVŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %88.48
%0|0
0 0 0/8 0/15
NİĞDE
Açılan Sandık Oranı %95.17
%0.08|151
0 0 0/6 0/23
ORDU
Açılan Sandık Oranı %91.75
%0|0
0 0 0/19 0/0
OSMANİYE
Açılan Sandık Oranı %89.71
%0.17|440
0 0 0/7 0/7
RİZE
Açılan Sandık Oranı %98.69
%0.06|112
0 0 0/12 0/6
SAKARYA
Açılan Sandık Oranı %90.05
%0|0
0 0 0/16 0/0
SAMSUN
Açılan Sandık Oranı %81.84
%0.02|104
0 0 0/17 0/0
ŞANLIURFA
Açılan Sandık Oranı %87.73
%0.08|615
0 0 0/13 0/0
SİİRT
Açılan Sandık Oranı %88.02
%0|0
0 0 0/7 0/5
SİNOP
Açılan Sandık Oranı %91.33
%0.05|66
0 0 0/9 0/0
ŞIRNAK
Açılan Sandık Oranı %85.09
%0|0
0 0 0/7 0/12
SİVAS
Açılan Sandık Oranı %83.18
%0.02|46
0 0 0/17 0/7
TEKİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %88.17
%0.04|245
0 0 0/11 0/0
TOKAT
Açılan Sandık Oranı %82.91
%0|0
0 0 0/12 0/26
TRABZON
Açılan Sandık Oranı %89.99
%0|0
0 0 0/18 0/0
TUNCELİ
Açılan Sandık Oranı %97.67
%8.59|4.123
0 0 0/8 0/1
UŞAK
Açılan Sandık Oranı %96.21
%0.11|228
0 0 0/6 0/5
VAN
Açılan Sandık Oranı %86.54
%0.06|227
0 0 0/13 0/0
YALOVA
Açılan Sandık Oranı %71.47
%0.08|87
0 0 0/6 0/8
YOZGAT
Açılan Sandık Oranı %80.89
%0|0
0 0 0/14 0/22
ZONGULDAK
Açılan Sandık Oranı %86.13
%0.02|53
0 0 0/8 0/17
Kaynak: Anadolu Ajansı