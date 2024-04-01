EMEP SEÇİM SONUÇLARI

|ŞEHİR
|ADAY
|OY
|BELEDİYE BAŞKANLARI
|
|
ADANA
Açılan Sandık Oranı %75.76
|SEVİL ARACI
|
%0.10|928
|
|
ADIYAMAN
Açılan Sandık Oranı %97.02
|
%0|0
|
|
AFYONKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %98.65
|
%0|0
|
|
AĞRI
Açılan Sandık Oranı %97.86
|
%0|0
|
|
AKSARAY
Açılan Sandık Oranı %99.61
|
%0|0
|
|
AMASYA
Açılan Sandık Oranı %98.40
|
%0|0
|
|
ANKARA
Açılan Sandık Oranı %84.13
|
%0|0
|
|
ANTALYA
Açılan Sandık Oranı %86.26
|ELİF BİLEN TAŞ
|
%0.12|1.539
|
|
ARDAHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
ARTVİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
AYDIN
Açılan Sandık Oranı %77.24
|ALİ ÖZAYDIN
|
%0.14|724
|
|
BALIKESİR
Açılan Sandık Oranı %91.91
|ABDULLAH LEVENT TÜZEL
|
%0.11|840
|
|
BARTIN
Açılan Sandık Oranı %98.94
|
%0|0
|
|
BATMAN
Açılan Sandık Oranı %95.39
|
%0|0
|
|
BAYBURT
Açılan Sandık Oranı %94.62
|
%0|0
|
|
BİLECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
BİNGÖL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
BİTLİS
Açılan Sandık Oranı %96.49
|
%0|0
|
|
BOLU
Açılan Sandık Oranı %87.31
|
%0|0
|
|
BURDUR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
BURSA
Açılan Sandık Oranı %87.36
|SELMA GÜRKAN
|
%0.07|1.050
|
|
ÇANAKKALE
Açılan Sandık Oranı %94.21
|SEVİM YILMAZ KIRNIÇ
|
%0.12|87
|
|
ÇANKIRI
Açılan Sandık Oranı %93.68
|
%0|0
|
|
ÇORUM
Açılan Sandık Oranı %96.66
|
%0|0
|
|
DENİZLİ
Açılan Sandık Oranı %78.62
|ÖZCAN GÖÇER
|
%0.14|687
|
|
DİYARBAKIR
Açılan Sandık Oranı %93.15
|
%0|0
|
|
DÜZCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
EDİRNE
Açılan Sandık Oranı %97.17
|
%0|0
|
|
ELAZIĞ
Açılan Sandık Oranı %98.65
|
%0|0
|
|
ERZİNCAN
Açılan Sandık Oranı %79.01
|MERAL GÜLŞEN
|
%0.23|130
|
|
ERZURUM
Açılan Sandık Oranı %93.36
|
%0|0
|
|
ESKİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %91.74
|HÜSEYİN ÖGE
|
%0.06|295
|
|
GAZİANTEP
Açılan Sandık Oranı %95.44
|
%0|0
|
|
GİRESUN
Açılan Sandık Oranı %98.87
|
%0|0
|
|
GÜMÜŞHANE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
HAKKARİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
HATAY
Açılan Sandık Oranı %92.64
|HALİL İMREK
|
%0.20|1.407
|
|
IĞDIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
ISPARTA
Açılan Sandık Oranı %96.71
|
%0|0
|
|
İSTANBUL
Açılan Sandık Oranı %91.48
|
%0|0
|
|
İZMİR
Açılan Sandık Oranı %91.14
|KEMAL KÖROĞLU
|
%0.10|2.374
|
|
KAHRAMANMARAŞ
Açılan Sandık Oranı %90.09
|
%0|0
|
|
KARABÜK
Açılan Sandık Oranı %98.41
|
%0|0
|
|
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
KARS
Açılan Sandık Oranı %99.49
|
%0|0
|
|
KASTAMONU
Açılan Sandık Oranı %90.74
|
%0|0
|
|
KAYSERİ
Açılan Sandık Oranı %87.96
|CAN DENİZ KALKAN
|
%0.10|653
|
|
KİLİS
Açılan Sandık Oranı %93.06
|
%0|0
|
|
KIRIKKALE
Açılan Sandık Oranı %97.54
|
%0|0
|
|
KIRKLARELİ
Açılan Sandık Oranı %89.50
|
%0|0
|
|
KIRŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %99.67
|
%0|0
|
|
KOCAELİ
Açılan Sandık Oranı %89.45
|ARZU ERKAN
|
%0.11|1.097
|
|
KONYA
Açılan Sandık Oranı %90.92
|
%0|0
|
|
KÜTAHYA
Açılan Sandık Oranı %92.17
|
%0|0
|
|
MALATYA
Açılan Sandık Oranı %96.67
|BAYRAM ADİL AKTAŞ
|
%0.10|358
|
|
MANİSA
Açılan Sandık Oranı %83.41
|İBRAHİM DAĞDELEN
|
%0.12|908
|
|
MARDİN
Açılan Sandık Oranı %92.66
|
%0|0
|
|
MERSİN
Açılan Sandık Oranı %81.11
|
%0|0
|
|
MUĞLA
Açılan Sandık Oranı %75.06
|DÖNDÜ TAKA ÇINAR
|
%0.12|573
|
|
MUŞ
Açılan Sandık Oranı %85.91
|
%0|0
|
|
NEVŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %84.34
|
%0|0
|
|
NİĞDE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
ORDU
Açılan Sandık Oranı %94.12
|
%0|0
|
|
OSMANİYE
Açılan Sandık Oranı %93.29
|
%0|0
|
|
RİZE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
SAKARYA
Açılan Sandık Oranı %92.97
|HÜSEYİN ATILGAN
|
%0.05|290
|
|
SAMSUN
Açılan Sandık Oranı %87.61
|
%0|0
|
|
ŞANLIURFA
Açılan Sandık Oranı %89.95
|
%0|0
|
|
SİİRT
Açılan Sandık Oranı %92.64
|
%0|0
|
|
SİNOP
Açılan Sandık Oranı %99.19
|
%0|0
|
|
ŞIRNAK
Açılan Sandık Oranı %98.06
|
%0|0
|
|
SİVAS
Açılan Sandık Oranı %84.55
|
%0|0
|
|
TEKİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %92.01
|TUNCAY SAĞIROĞLU
|
%0.10|589
|
|
TOKAT
Açılan Sandık Oranı %95.81
|
%0|0
|
|
TRABZON
Açılan Sandık Oranı %91.80
|
%0|0
|
|
TUNCELİ
Açılan Sandık Oranı %81.25
|
%0|0
|
|
UŞAK
Açılan Sandık Oranı %99.81
|
%0|0
|
|
VAN
Açılan Sandık Oranı %87.76
|
%0|0
|
|
YALOVA
Açılan Sandık Oranı %96.58
|
%0|0
|
|
YOZGAT
Açılan Sandık Oranı %86.17
|
%0|0
|
|
ZONGULDAK
Açılan Sandık Oranı %97.90
|
%0|0
|
|ŞEHİR
|OY
|BELEDİYE BAŞKANLARI
|
|
ADANA
Açılan Sandık Oranı %67.17
|
%0.19|1.431
|
|
ADIYAMAN
Açılan Sandık Oranı %97.79
|
%0|0
|
|
AFYONKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %90.81
|
%0|0
|
|
AĞRI
Açılan Sandık Oranı %94.70
|
%0|0
|
|
AKSARAY
Açılan Sandık Oranı %92.66
|
%0|0
|
|
AMASYA
Açılan Sandık Oranı %87.02
|
%0.24|433
|
|
ANKARA
Açılan Sandık Oranı %76.00
|
%0.09|2.212
|
|
ANTALYA
Açılan Sandık Oranı %80.61
|
%0.05|612
|
|
ARDAHAN
Açılan Sandık Oranı %92.90
|
%0|0
|
|
ARTVİN
Açılan Sandık Oranı %99.24
|
%0|0
|
|
AYDIN
Açılan Sandık Oranı %72.66
|
%0.07|352
|
|
BALIKESİR
Açılan Sandık Oranı %86.76
|
%0.15|1.020
|
|
BARTIN
Açılan Sandık Oranı %91.40
|
%0.14|155
|
|
BATMAN
Açılan Sandık Oranı %95.30
|
%0|0
|
|
BAYBURT
Açılan Sandık Oranı %89.80
|
%0|0
|
|
BİLECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
BİNGÖL
Açılan Sandık Oranı %97.77
|
%0|0
|
|
BİTLİS
Açılan Sandık Oranı %91.32
|
%0|0
|
|
BOLU
Açılan Sandık Oranı %88.88
|
%0|0
|
|
BURDUR
Açılan Sandık Oranı %91.00
|
%0|0
|
|
BURSA
Açılan Sandık Oranı %81.24
|
%0.01|177
|
|
ÇANAKKALE
Açılan Sandık Oranı %92.53
|
%0|0
|
|
ÇANKIRI
Açılan Sandık Oranı %95.65
|
%0|0
|
|
ÇORUM
Açılan Sandık Oranı %92.92
|
%0.20|574
|
|
DENİZLİ
Açılan Sandık Oranı %70.00
|
%0.21|896
|
|
DİYARBAKIR
Açılan Sandık Oranı %92.25
|
%0.10|665
|
|
DÜZCE
Açılan Sandık Oranı %97.09
|
%0|0
|
|
EDİRNE
Açılan Sandık Oranı %89.54
|
%0|0
|
|
ELAZIĞ
Açılan Sandık Oranı %96.34
|
%0.27|771
|
|
ERZİNCAN
Açılan Sandık Oranı %86.71
|
%0|0
|
|
ERZURUM
Açılan Sandık Oranı %92.58
|
%0|0
|
|
ESKİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %68.06
|
%0.10|364
|
|
GAZİANTEP
Açılan Sandık Oranı %94.05
|
%0|0
|
|
GİRESUN
Açılan Sandık Oranı %88.28
|
%0|0
|
|
GÜMÜŞHANE
Açılan Sandık Oranı %83.67
|
%0|0
|
|
HAKKARİ
Açılan Sandık Oranı %89.82
|
%0|0
|
|
HATAY
Açılan Sandık Oranı %85.67
|
%0.08|537
|
|
IĞDIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
ISPARTA
Açılan Sandık Oranı %91.95
|
%0|0
|
|
İSTANBUL
Açılan Sandık Oranı %80.08
|
%0.10|6.556
|
|
İZMİR
Açılan Sandık Oranı %85.51
|
%0.11|2.531
|
|
KAHRAMANMARAŞ
Açılan Sandık Oranı %89.14
|
%0|0
|
|
KARABÜK
Açılan Sandık Oranı %96.02
|
%0|0
|
|
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
KARS
Açılan Sandık Oranı %98.60
|
%0|0
|
|
KASTAMONU
Açılan Sandık Oranı %91.90
|
%0.04|78
|
|
KAYSERİ
Açılan Sandık Oranı %85.56
|
%0.10|662
|
|
KİLİS
Açılan Sandık Oranı %91.79
|
%0|0
|
|
KIRIKKALE
Açılan Sandık Oranı %92.47
|
%0|0
|
|
KIRKLARELİ
Açılan Sandık Oranı %78.38
|
%0.06|110
|
|
KIRŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %98.48
|
%0.09|115
|
|
KOCAELİ
Açılan Sandık Oranı %84.22
|
%0.08|723
|
|
KONYA
Açılan Sandık Oranı %89.84
|
%0|0
|
|
KÜTAHYA
Açılan Sandık Oranı %86.62
|
%0|0
|
|
MALATYA
Açılan Sandık Oranı %95.57
|
%0.08|288
|
|
MANİSA
Açılan Sandık Oranı %76.91
|
%0.06|432
|
|
MARDİN
Açılan Sandık Oranı %91.73
|
%0|0
|
|
MERSİN
Açılan Sandık Oranı %74.65
|
%0.15|1.173
|
|
MUĞLA
Açılan Sandık Oranı %68.70
|
%0.12|496
|
|
MUŞ
Açılan Sandık Oranı %85.64
|
%0|0
|
|
NEVŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %88.48
|
%0|0
|
|
NİĞDE
Açılan Sandık Oranı %95.17
|
%0.08|151
|
|
ORDU
Açılan Sandık Oranı %91.75
|
%0|0
|
|
OSMANİYE
Açılan Sandık Oranı %89.71
|
%0.17|440
|
|
RİZE
Açılan Sandık Oranı %98.69
|
%0.06|112
|
|
SAKARYA
Açılan Sandık Oranı %90.05
|
%0|0
|
|
SAMSUN
Açılan Sandık Oranı %81.84
|
%0.02|104
|
|
ŞANLIURFA
Açılan Sandık Oranı %87.73
|
%0.08|615
|
|
SİİRT
Açılan Sandık Oranı %88.02
|
%0|0
|
|
SİNOP
Açılan Sandık Oranı %91.33
|
%0.05|66
|
|
ŞIRNAK
Açılan Sandık Oranı %85.09
|
%0|0
|
|
SİVAS
Açılan Sandık Oranı %83.18
|
%0.02|46
|
|
TEKİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %88.17
|
%0.04|245
|
|
TOKAT
Açılan Sandık Oranı %82.91
|
%0|0
|
|
TRABZON
Açılan Sandık Oranı %89.99
|
%0|0
|
|
TUNCELİ
Açılan Sandık Oranı %97.67
|
%8.59|4.123
|
|
UŞAK
Açılan Sandık Oranı %96.21
|
%0.11|228
|
|
VAN
Açılan Sandık Oranı %86.54
|
%0.06|227
|
|
YALOVA
Açılan Sandık Oranı %71.47
|
%0.08|87
|
|
YOZGAT
Açılan Sandık Oranı %80.89
|
%0|0
|
|
ZONGULDAK
Açılan Sandık Oranı %86.13
|
%0.02|53
|