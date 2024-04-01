60
Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26
CHP

  • KISALTMA

    CHP

  • GENEL BAŞKAN

    Özgür Özel

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/09/1923
CHP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%37.77
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 14
  • Kazandığı İl Sayısı 21
  • Kazandığı İlçe Sayısı 337
  • Kazandığı Belde Sayısı 61
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%39.70 14
İL GENEL MECLİSİ
%39.70
Çanakkale Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AYVACIK Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
MESUT BAYRAM 3262 %51.36 Detay
BAYRAMİÇ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
HASAN CEM ATILGAN 4669 %43.53 Detay
BİGA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALPER ŞEN 19058 %51.92 Detay
BOZCAADA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
YAHYA GÖZTEPE 1213 %53.96 Detay
ÇAN Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
HARUN ARSLAN 10639 %52.90 Detay
ECEABAT Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
SAİM ZİLELİ 2084 %51.85 Detay
EZİNE
Açılan Sandık Oranı %100.00
İRFAN ULUSOY 4262 %43.45 Detay
GELİBOLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
MÜNİR MUSTAFA ÖZACAR 7528 %37.70 Detay
GÖKÇEADA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
BÜLENT ECEVİT ATALAY 2523 %61.21 Detay
LAPSEKİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
HASAN KART 579 %5.73 Detay
MERKEZ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUHARREM ERKEK 31058 %39.70 Detay
YENİCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
OLCAY BALCI 1897 %36.76 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
ÇARDAK Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
METİN SEMERCİ 1221 %43.39 Detay
EVREŞE
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÖZKAN İNCE 234 %17.32 Detay
GEYİKLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
RECAİ YİĞİT 1192 %46.18 Detay
GÜMÜŞÇAY Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
HASAN KIRIM 687 %47.25 Detay
KALKIM
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KARABİGA
Açılan Sandık Oranı %100.00
SEMİH KIRBAÇ 1109 %46.19 Detay
KAVAKKÖY Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
NECATİ KOPÇA 321 %62.82 Detay
KEPEZ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
BİROL ARSLAN 8952 %43.06 Detay
KÜÇÜKKUYU Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
ABDÜLMUTTALİP GÜREL 3637 %52.27 Detay
TERZİALAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
YUSUF KURT 510 %39.05 Detay
UMURBEY Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
ERDAL DOĞAN 865 %51.83 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı