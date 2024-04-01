|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ALTIEYLÜL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HAKAN ŞEHİRLİ
|42408
|%37.81
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AYVALIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MESUT ERGİN
|26298
|%58.44
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BALYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ORHAN GAGA
|4835
|%48.74
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BANDIRMA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|DURSUN MİRZA
|49280
|%50.95
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BİGADİÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ZAFER GÖKSEL
|14327
|%44.56
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BURHANİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALİ KEMAL DEVECİLER
|19156
|%48.31
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DURSUNBEY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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EDREMİT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET ERTAŞ
|51018
|%51.11
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ERDEK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BURHAN KARIŞIK
|12879
|%62.30
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GÖMEÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MELİH BAĞCI
|4613
|%41.83
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GÖNEN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İBRAHİM PALAZ
|25466
|%50.67
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HAVRAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|LEVENT GÖKALP
|6117
|%33.30
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İVRİNDİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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KARESİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MESUT AKBIYIK
|55471
|%47.36
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KEPSUT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|OĞUZ ARSLAN
|2289
|%16.14
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MANYAS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET DURU
|6101
|%47.49
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MARMARA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AYDIN DİNÇER
|4551
|%59.04
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SAVAŞTEPE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALİ KOYUNCU
|5858
|%49.76
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SINDIRGI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SERKAN SAK
|12725
|%52.57
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SUSURLUK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HAKAN YILDIRIM SEMİZEL
|10816
|%43.25
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