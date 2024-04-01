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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 00:55
HAK-PAR

  • KISALTMA

    HAK-PAR

  • GENEL BAŞKAN

    Düzgün Kaplan

  • KURULUŞ TARİHİ

    11/02/2002
HAK-PAR TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.07
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%89.83
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

HAK-PAR SEÇİM SONUÇLARI

BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
%0 %10 %20 %60 +%80
ŞEHİR ADAY OY BELEDİYE BAŞKANLARI
B.ŞEHİR İL İLÇE BELDE
ADANA
Açılan Sandık Oranı %76.45
SÜLEYMAN KART
%0.10|928
0 0 0/15 0/0
ADIYAMAN
Açılan Sandık Oranı %97.02
BERİN EREN
%0.07|69
0 0 0/9 0/14
AFYONKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %98.65
BEDRİ BÖYÜK
%0.02|20
0 0 0/18 0/42
AĞRI
Açılan Sandık Oranı %97.86
MEHMET ŞİRİN TİMUR
%0.14|66
0 0 0/8 0/4
AKSARAY
Açılan Sandık Oranı %99.80
PEYRUZE İPEK GÜLTEKİN
%0.02|28
0 0 0/8 0/14
AMASYA
Açılan Sandık Oranı %98.40
MEHMET ALİ KEŞTAN
%0.01|4
0 0 0/7 0/1
ANKARA
Açılan Sandık Oranı %85.04
FAZLI TAŞKAN
%0.13|3.536
0 0 0/25 0/0
ANTALYA
Açılan Sandık Oranı %86.89
SULTAN BAYRAM
%0.09|1.100
0 0 0/19 0/0
ARDAHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET CEMİL ARCAN
%0.08|9
0 0 0/6 0/1
ARTVİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
BAŞAK BAYRAM
%0.03|4
0 0 0/9 0/0
AYDIN
Açılan Sandık Oranı %77.92
HÜSEYİN CİHAN BAYKARA
%0.05|247
0 0 0/17 0/0
BALIKESİR
Açılan Sandık Oranı %92.22
MEHMET SALİH DİNDARİK
%0.06|442
0 0 0/20 0/0
BARTIN
Açılan Sandık Oranı %98.94
NURHAYAT AKKUŞ
%0.08|35
0 0 0/4 0/4
BATMAN
Açılan Sandık Oranı %95.39
CELAL DENİZ
%0.31|557
0 0 0/6 0/5
BAYBURT
Açılan Sandık Oranı %94.62
BERİVAN KART
%0.04|7
0 0 0/3 0/2
BİLECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
YAPRAK ERDEM KUNT
%0.02|6
0 0 0/8 0/3
BİNGÖL
Açılan Sandık Oranı %100.00
AYTEN ARGIŞ
%0.31|142
0 0 0/8 0/3
BİTLİS
Açılan Sandık Oranı %96.49
İSA ESKİN
%0.16|35
0 0 0/7 0/6
BOLU
Açılan Sandık Oranı %87.31
MAKFURE TUNÇ
%0.02|19
0 0 0/9 0/3
BURDUR
Açılan Sandık Oranı %100.00
CENNET SEVİNÇ
%0.03|13
0 0 0/11 0/4
BURSA
Açılan Sandık Oranı %88.60
İLHAN ÇETİN
%0.06|892
0 0 0/17 0/0
ÇANAKKALE
Açılan Sandık Oranı %94.86
BEKTAŞ AKKUŞ
%0.02|12
0 0 0/12 0/11
ÇANKIRI
Açılan Sandık Oranı %94.25
NEVZAT EREN
%0.03|11
0 0 0/12 0/5
ÇORUM
Açılan Sandık Oranı %96.84
DOĞAN KAYGALAK
%0.02|25
0 0 0/14 0/2
DENİZLİ
Açılan Sandık Oranı %79.72
İRFAN KORUCU
%0.05|239
0 0 0/19 0/0
DİYARBAKIR
Açılan Sandık Oranı %93.40
MEHMETŞAH EREN
%0.26|1.764
0 0 0/17 0/0
DÜZCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
ŞEYHMUS MURAT AKÇAN
%0.02|16
0 0 0/8 0/2
EDİRNE
Açılan Sandık Oranı %97.17
SABRİ SERİN
%0.03|33
0 0 0/9 0/7
ELAZIĞ
Açılan Sandık Oranı %99.14
SİRACETTİN SARI
%0.07|124
0 0 0/11 0/9
ERZİNCAN
Açılan Sandık Oranı %79.01
NECLA ÇAMLIBEL
%0.07|39
0 0 0/9 0/6
ERZURUM
Açılan Sandık Oranı %93.91
BİLAL AGGÜL
%0.08|252
0 0 0/20 0/0
ESKİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %92.08
SEMRA GÜNAYDIN
%0.03|142
0 0 0/14 0/0
GAZİANTEP
Açılan Sandık Oranı %95.69
AYŞE ÇALIŞKAN
%0.05|412
0 0 0/9 0/0
GİRESUN
Açılan Sandık Oranı %98.87
NÜSRETTİN ÇETİN
%0|1
0 0 0/16 0/8
GÜMÜŞHANE
Açılan Sandık Oranı %100.00
AYDIN ÖZATLI
%0.01|2
0 0 0/6 0/8
HAKKARİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ZELİHA KIRAN
%0.05|14
0 0 0/5 0/3
HATAY
Açılan Sandık Oranı %93.05
HÜSEYİN ÖZDEMİR
%0.07|477
0 0 0/15 0/0
IĞDIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
ŞAHİN ATMACA
%0.05|23
0 0 0/4 0/3
ISPARTA
Açılan Sandık Oranı %97.29
YILDIZ TİMUR
%0.02|26
0 0 0/13 0/9
İSTANBUL
Açılan Sandık Oranı %91.85
MUSTAFA AYTAŞ
%0.09|7.102
0 0 0/39 0/0
İZMİR
Açılan Sandık Oranı %91.64
SAİT DEMİR
%0.04|920
0 0 0/30 0/0
KAHRAMANMARAŞ
Açılan Sandık Oranı %90.80
ARİF SEVİNÇ
%0.07|362
0 0 0/11 0/0
KARABÜK
Açılan Sandık Oranı %99.21
İSMAİL KESEN
%0.02|13
0 0 0/6 0/1
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
HAYRULLAH KAHRAMAN
%0.02|20
0 0 0/6 0/5
KARS
Açılan Sandık Oranı %100.00
ZERNUR ÖZDEMİR
%0.07|31
0 0 0/8 0/1
KASTAMONU
Açılan Sandık Oranı %91.11
HASAN ŞEŞEOĞULLARI
%0.03|18
0 0 0/20 0/0
KAYSERİ
Açılan Sandık Oranı %88.69
NAZENİN GÜNEŞ
%0.05|350
0 0 0/16 0/0
KİLİS
Açılan Sandık Oranı %93.06
BATUHAN SEYMEN
%0.04|19
0 0 0/4 0/0
KIRIKKALE
Açılan Sandık Oranı %98.28
İBRAHİM POLAT
%0.02|18
0 0 0/9 0/2
KIRKLARELİ
Açılan Sandık Oranı %90.50
TAYLAN TİMUR
%0.06|29
0 0 0/8 0/13
KIRŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %99.67
FARUK AKSÜMER
%0.03|21
0 0 0/7 0/3
KOCAELİ
Açılan Sandık Oranı %89.75
BEHÇET ÖGET
%0.08|775
0 0 0/12 0/0
KONYA
Açılan Sandık Oranı %91.68
OSMAN SARITAŞ
%0.06|673
0 0 0/31 0/0
KÜTAHYA
Açılan Sandık Oranı %92.35
GÜLSÜN KORUCU
%0.03|43
0 0 0/13 0/15
MALATYA
Açılan Sandık Oranı %97.01
ALİ REŞAT ÖZTÜRK
%0.04|133
0 0 0/13 0/0
MANİSA
Açılan Sandık Oranı %84.53
ABDURRAHİM AYDIN
%0.17|1.234
0 0 0/17 0/0
MARDİN
Açılan Sandık Oranı %93.45
SELMAN DENİZ
%0.18|648
0 0 0/10 0/0
MERSİN
Açılan Sandık Oranı %82.23
ERDAL ÖZTÜRK
%0.10|853
0 0 0/13 0/0
MUĞLA
Açılan Sandık Oranı %76.01
SEMRA ARCAN GÖKÇEN
%0.07|347
0 0 0/13 0/0
MUŞ
Açılan Sandık Oranı %85.91
%0|0
0 0 0/6 0/17
NEVŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %85.14
ZEYCAN KAHRAMAN
%0.04|24
0 0 0/8 0/15
NİĞDE
Açılan Sandık Oranı %100.00
MELTEM SAN
%0.02|17
0 0 0/6 0/23
ORDU
Açılan Sandık Oranı %94.44
SEVDA KOKUM
%0.06|272
0 0 0/19 0/0
OSMANİYE
Açılan Sandık Oranı %93.70
DERSİM DENİZ CEVHEROĞLU
%0.13|138
0 0 0/7 0/7
RİZE
Açılan Sandık Oranı %100.00
HAMDİYE ŞEŞEOĞULLARI
%0.03|15
0 0 0/12 0/6
SAKARYA
Açılan Sandık Oranı %93.61
HAYDAR BEYSÜLEN
%0.05|269
0 0 0/16 0/0
SAMSUN
Açılan Sandık Oranı %88.68
NECATİ BAYRAM
%0.06|388
0 0 0/17 0/0
ŞANLIURFA
Açılan Sandık Oranı %90.49
AHMET ÇALIŞKAN
%0.06|508
0 0 0/13 0/0
SİİRT
Açılan Sandık Oranı %92.94
MEHMET ZEKİ SARI
%0.09|63
0 0 0/7 0/5
SİNOP
Açılan Sandık Oranı %99.19
MUSTAFA KORUCU
%0.04|13
0 0 0/9 0/0
ŞIRNAK
Açılan Sandık Oranı %98.06
BARAN ADIGÜZEL
%0.11|40
0 0 0/7 0/12
SİVAS
Açılan Sandık Oranı %85.49
MEHMET BAKİ ARSLANARGUN
%0.01|17
0 0 0/17 0/7
TEKİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %92.68
VEYSİ TETİK
%0.10|600
0 0 0/11 0/0
TOKAT
Açılan Sandık Oranı %95.81
NURETTİN KIZILDAĞ
%0.01|11
0 0 0/12 0/26
TRABZON
Açılan Sandık Oranı %92.60
MEHMET ALİ SÖNMEZ
%0.07|275
0 0 0/18 0/0
TUNCELİ
Açılan Sandık Oranı %83.75
MESUT KAPLAN
%0.06|9
0 0 0/8 0/1
UŞAK
Açılan Sandık Oranı %99.81
ABDURRAHMAN BEŞER
%0.01|13
0 0 0/6 0/5
VAN
Açılan Sandık Oranı %88.00
ABDULMENAF KIRAN
%0.23|867
0 0 0/13 0/0
YALOVA
Açılan Sandık Oranı %98.48
DENİZ KOÇ
%0.03|16
0 0 0/6 0/8
YOZGAT
Açılan Sandık Oranı %88.30
FEYZİ KAPLAN
%0.01|5
0 0 0/14 0/22
ZONGULDAK
Açılan Sandık Oranı %97.90
ABDULBARİ TUNÇ
%0.02|12
0 0 0/8 0/17
%0 %10 %20 %60 +%80
ŞEHİR OY BELEDİYE BAŞKANLARI
B.ŞEHİR İL İLÇE BELDE
ADANA
Açılan Sandık Oranı %68.39
%0|0
0 0 0/15 0/0
ADIYAMAN
Açılan Sandık Oranı %97.79
%0|0
0 0 0/9 0/14
AFYONKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %90.96
%0|0
0 0 0/18 0/42
AĞRI
Açılan Sandık Oranı %95.09
%0|0
0 0 0/8 0/4
AKSARAY
Açılan Sandık Oranı %92.75
%0|0
0 0 0/8 0/14
AMASYA
Açılan Sandık Oranı %88.29
%0|0
0 0 0/7 0/1
ANKARA
Açılan Sandık Oranı %77.65
%0|0
0 0 0/25 0/0
ANTALYA
Açılan Sandık Oranı %81.40
%0|0
0 0 0/19 0/0
ARDAHAN
Açılan Sandık Oranı %93.75
%0|0
0 0 0/6 0/1
ARTVİN
Açılan Sandık Oranı %99.39
%0|0
0 0 0/9 0/0
AYDIN
Açılan Sandık Oranı %73.45
%0|0
0 0 0/17 0/0
BALIKESİR
Açılan Sandık Oranı %87.29
%0|0
0 0 0/20 0/0
BARTIN
Açılan Sandık Oranı %92.05
%0|0
0 0 0/4 0/4
BATMAN
Açılan Sandık Oranı %95.79
%0|0
0 0 0/6 0/5
BAYBURT
Açılan Sandık Oranı %89.80
%0|0
0 0 0/3 0/2
BİLECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/8 0/3
BİNGÖL
Açılan Sandık Oranı %98.64
%0|0
0 0 0/8 0/3
BİTLİS
Açılan Sandık Oranı %92.17
%0|0
0 0 0/7 0/6
BOLU
Açılan Sandık Oranı %89.16
%0|0
0 0 0/9 0/3
BURDUR
Açılan Sandık Oranı %91.77
%0|0
0 0 0/11 0/4
BURSA
Açılan Sandık Oranı %82.70
%0|0
0 0 0/17 0/0
ÇANAKKALE
Açılan Sandık Oranı %92.65
%0|0
0 0 0/12 0/11
ÇANKIRI
Açılan Sandık Oranı %95.65
%0|0
0 0 0/12 0/5
ÇORUM
Açılan Sandık Oranı %93.53
%0|0
0 0 0/14 0/2
DENİZLİ
Açılan Sandık Oranı %71.59
%0|0
0 0 0/19 0/0
DİYARBAKIR
Açılan Sandık Oranı %92.45
%0.05|300
0 0 0/17 0/0
DÜZCE
Açılan Sandık Oranı %97.28
%0|0
0 0 0/8 0/2
EDİRNE
Açılan Sandık Oranı %90.17
%0|0
0 0 0/9 0/7
ELAZIĞ
Açılan Sandık Oranı %97.74
%0.12|350
0 0 0/11 0/9
ERZİNCAN
Açılan Sandık Oranı %87.41
%0|0
0 0 0/9 0/6
ERZURUM
Açılan Sandık Oranı %93.14
%0|0
0 0 0/20 0/0
ESKİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %68.45
%0|0
0 0 0/14 0/0
GAZİANTEP
Açılan Sandık Oranı %94.42
%0|0
0 0 0/9 0/0
GİRESUN
Açılan Sandık Oranı %89.86
%0|0
0 0 0/16 0/8
GÜMÜŞHANE
Açılan Sandık Oranı %83.84
%0|0
0 0 0/6 0/8
HAKKARİ
Açılan Sandık Oranı %90.43
%0|0
0 0 0/5 0/3
HATAY
Açılan Sandık Oranı %86.25
%0|0
0 0 0/15 0/0
IĞDIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/4 0/3
ISPARTA
Açılan Sandık Oranı %93.25
%0|0
0 0 0/13 0/9
İSTANBUL
Açılan Sandık Oranı %80.91
%0|0
0 0 0/39 0/0
İZMİR
Açılan Sandık Oranı %86.33
%0|0
0 0 0/30 0/0
KAHRAMANMARAŞ
Açılan Sandık Oranı %89.75
%0|0
0 0 0/11 0/0
KARABÜK
Açılan Sandık Oranı %97.08
%0|0
0 0 0/6 0/1
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/6 0/5
KARS
Açılan Sandık Oranı %98.98
%0|0
0 0 0/8 0/1
KASTAMONU
Açılan Sandık Oranı %92.61
%0|0
0 0 0/20 0/0
KAYSERİ
Açılan Sandık Oranı %86.15
%0|0
0 0 0/16 0/0
KİLİS
Açılan Sandık Oranı %91.79
%0|0
0 0 0/4 0/0
KIRIKKALE
Açılan Sandık Oranı %93.53
%0|0
0 0 0/9 0/2
KIRKLARELİ
Açılan Sandık Oranı %78.98
%0|0
0 0 0/8 0/13
KIRŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %98.62
%0|0
0 0 0/7 0/3
KOCAELİ
Açılan Sandık Oranı %84.88
%0|0
0 0 0/12 0/0
KONYA
Açılan Sandık Oranı %90.73
%0|0
0 0 0/31 0/0
KÜTAHYA
Açılan Sandık Oranı %87.49
%0|0
0 0 0/13 0/15
MALATYA
Açılan Sandık Oranı %96.17
%0|0
0 0 0/13 0/0
MANİSA
Açılan Sandık Oranı %78.37
%0|0
0 0 0/17 0/0
MARDİN
Açılan Sandık Oranı %92.57
%0|0
0 0 0/10 0/0
MERSİN
Açılan Sandık Oranı %76.40
%0|0
0 0 0/13 0/0
MUĞLA
Açılan Sandık Oranı %69.73
%0|0
0 0 0/13 0/0
MUŞ
Açılan Sandık Oranı %86.46
%0.24|338
0 0 0/6 0/17
NEVŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %89.10
%0|0
0 0 0/8 0/15
NİĞDE
Açılan Sandık Oranı %95.39
%0|0
0 0 0/6 0/23
ORDU
Açılan Sandık Oranı %92.15
%0|0
0 0 0/19 0/0
OSMANİYE
Açılan Sandık Oranı %91.20
%0|0
0 0 0/7 0/7
RİZE
Açılan Sandık Oranı %98.69
%0|0
0 0 0/12 0/6
SAKARYA
Açılan Sandık Oranı %90.70
%0|0
0 0 0/16 0/0
SAMSUN
Açılan Sandık Oranı %82.88
%0|0
0 0 0/17 0/0
ŞANLIURFA
Açılan Sandık Oranı %88.30
%0|0
0 0 0/13 0/0
SİİRT
Açılan Sandık Oranı %88.02
%0|0
0 0 0/7 0/5
SİNOP
Açılan Sandık Oranı %91.33
%0|0
0 0 0/9 0/0
ŞIRNAK
Açılan Sandık Oranı %85.95
%0|0
0 0 0/7 0/12
SİVAS
Açılan Sandık Oranı %84.82
%0|0
0 0 0/17 0/7
TEKİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %89.06
%0|0
0 0 0/11 0/0
TOKAT
Açılan Sandık Oranı %84.48
%0|0
0 0 0/12 0/26
TRABZON
Açılan Sandık Oranı %90.65
%0|0
0 0 0/18 0/0
TUNCELİ
Açılan Sandık Oranı %97.87
%0|0
0 0 0/8 0/1
UŞAK
Açılan Sandık Oranı %97.21
%0|0
0 0 0/6 0/5
VAN
Açılan Sandık Oranı %86.74
%0.25|939
0 0 0/13 0/0
YALOVA
Açılan Sandık Oranı %74.36
%0|0
0 0 0/6 0/8
YOZGAT
Açılan Sandık Oranı %82.87
%0|0
0 0 0/14 0/22
ZONGULDAK
Açılan Sandık Oranı %86.74
%0|0
0 0 0/8 0/17
Kaynak: Anadolu Ajansı