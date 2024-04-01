HAK-PAR SEÇİM SONUÇLARI

|ŞEHİR
|ADAY
|OY
|BELEDİYE BAŞKANLARI
|
|
ADANA
Açılan Sandık Oranı %76.45
|SÜLEYMAN KART
|
%0.10|928
|
|
ADIYAMAN
Açılan Sandık Oranı %97.02
|BERİN EREN
|
%0.07|69
|
|
AFYONKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %98.65
|BEDRİ BÖYÜK
|
%0.02|20
|
|
AĞRI
Açılan Sandık Oranı %97.86
|MEHMET ŞİRİN TİMUR
|
%0.14|66
|
|
AKSARAY
Açılan Sandık Oranı %99.80
|PEYRUZE İPEK GÜLTEKİN
|
%0.02|28
|
|
AMASYA
Açılan Sandık Oranı %98.40
|MEHMET ALİ KEŞTAN
|
%0.01|4
|
|
ANKARA
Açılan Sandık Oranı %85.04
|FAZLI TAŞKAN
|
%0.13|3.536
|
|
ANTALYA
Açılan Sandık Oranı %86.89
|SULTAN BAYRAM
|
%0.09|1.100
|
|
ARDAHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET CEMİL ARCAN
|
%0.08|9
|
|
ARTVİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BAŞAK BAYRAM
|
%0.03|4
|
|
AYDIN
Açılan Sandık Oranı %77.92
|HÜSEYİN CİHAN BAYKARA
|
%0.05|247
|
|
BALIKESİR
Açılan Sandık Oranı %92.22
|MEHMET SALİH DİNDARİK
|
%0.06|442
|
|
BARTIN
Açılan Sandık Oranı %98.94
|NURHAYAT AKKUŞ
|
%0.08|35
|
|
BATMAN
Açılan Sandık Oranı %95.39
|CELAL DENİZ
|
%0.31|557
|
|
BAYBURT
Açılan Sandık Oranı %94.62
|BERİVAN KART
|
%0.04|7
|
|
BİLECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YAPRAK ERDEM KUNT
|
%0.02|6
|
|
BİNGÖL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AYTEN ARGIŞ
|
%0.31|142
|
|
BİTLİS
Açılan Sandık Oranı %96.49
|İSA ESKİN
|
%0.16|35
|
|
BOLU
Açılan Sandık Oranı %87.31
|MAKFURE TUNÇ
|
%0.02|19
|
|
BURDUR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|CENNET SEVİNÇ
|
%0.03|13
|
|
BURSA
Açılan Sandık Oranı %88.60
|İLHAN ÇETİN
|
%0.06|892
|
|
ÇANAKKALE
Açılan Sandık Oranı %94.86
|BEKTAŞ AKKUŞ
|
%0.02|12
|
|
ÇANKIRI
Açılan Sandık Oranı %94.25
|NEVZAT EREN
|
%0.03|11
|
|
ÇORUM
Açılan Sandık Oranı %96.84
|DOĞAN KAYGALAK
|
%0.02|25
|
|
DENİZLİ
Açılan Sandık Oranı %79.72
|İRFAN KORUCU
|
%0.05|239
|
|
DİYARBAKIR
Açılan Sandık Oranı %93.40
|MEHMETŞAH EREN
|
%0.26|1.764
|
|
DÜZCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ŞEYHMUS MURAT AKÇAN
|
%0.02|16
|
|
EDİRNE
Açılan Sandık Oranı %97.17
|SABRİ SERİN
|
%0.03|33
|
|
ELAZIĞ
Açılan Sandık Oranı %99.14
|SİRACETTİN SARI
|
%0.07|124
|
|
ERZİNCAN
Açılan Sandık Oranı %79.01
|NECLA ÇAMLIBEL
|
%0.07|39
|
|
ERZURUM
Açılan Sandık Oranı %93.91
|BİLAL AGGÜL
|
%0.08|252
|
|
ESKİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %92.08
|SEMRA GÜNAYDIN
|
%0.03|142
|
|
GAZİANTEP
Açılan Sandık Oranı %95.69
|AYŞE ÇALIŞKAN
|
%0.05|412
|
|
GİRESUN
Açılan Sandık Oranı %98.87
|NÜSRETTİN ÇETİN
|
%0|1
|
|
GÜMÜŞHANE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AYDIN ÖZATLI
|
%0.01|2
|
|
HAKKARİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ZELİHA KIRAN
|
%0.05|14
|
|
HATAY
Açılan Sandık Oranı %93.05
|HÜSEYİN ÖZDEMİR
|
%0.07|477
|
|
IĞDIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ŞAHİN ATMACA
|
%0.05|23
|
|
ISPARTA
Açılan Sandık Oranı %97.29
|YILDIZ TİMUR
|
%0.02|26
|
|
İSTANBUL
Açılan Sandık Oranı %91.85
|MUSTAFA AYTAŞ
|
%0.09|7.102
|
|
İZMİR
Açılan Sandık Oranı %91.64
|SAİT DEMİR
|
%0.04|920
|
|
KAHRAMANMARAŞ
Açılan Sandık Oranı %90.80
|ARİF SEVİNÇ
|
%0.07|362
|
|
KARABÜK
Açılan Sandık Oranı %99.21
|İSMAİL KESEN
|
%0.02|13
|
|
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HAYRULLAH KAHRAMAN
|
%0.02|20
|
|
KARS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ZERNUR ÖZDEMİR
|
%0.07|31
|
|
KASTAMONU
Açılan Sandık Oranı %91.11
|HASAN ŞEŞEOĞULLARI
|
%0.03|18
|
|
KAYSERİ
Açılan Sandık Oranı %88.69
|NAZENİN GÜNEŞ
|
%0.05|350
|
|
KİLİS
Açılan Sandık Oranı %93.06
|BATUHAN SEYMEN
|
%0.04|19
|
|
KIRIKKALE
Açılan Sandık Oranı %98.28
|İBRAHİM POLAT
|
%0.02|18
|
|
KIRKLARELİ
Açılan Sandık Oranı %90.50
|TAYLAN TİMUR
|
%0.06|29
|
|
KIRŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %99.67
|FARUK AKSÜMER
|
%0.03|21
|
|
KOCAELİ
Açılan Sandık Oranı %89.75
|BEHÇET ÖGET
|
%0.08|775
|
|
KONYA
Açılan Sandık Oranı %91.68
|OSMAN SARITAŞ
|
%0.06|673
|
|
KÜTAHYA
Açılan Sandık Oranı %92.35
|GÜLSÜN KORUCU
|
%0.03|43
|
|
MALATYA
Açılan Sandık Oranı %97.01
|ALİ REŞAT ÖZTÜRK
|
%0.04|133
|
|
MANİSA
Açılan Sandık Oranı %84.53
|ABDURRAHİM AYDIN
|
%0.17|1.234
|
|
MARDİN
Açılan Sandık Oranı %93.45
|SELMAN DENİZ
|
%0.18|648
|
|
MERSİN
Açılan Sandık Oranı %82.23
|ERDAL ÖZTÜRK
|
%0.10|853
|
|
MUĞLA
Açılan Sandık Oranı %76.01
|SEMRA ARCAN GÖKÇEN
|
%0.07|347
|
|
MUŞ
Açılan Sandık Oranı %85.91
|
%0|0
|
|
NEVŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %85.14
|ZEYCAN KAHRAMAN
|
%0.04|24
|
|
NİĞDE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MELTEM SAN
|
%0.02|17
|
|
ORDU
Açılan Sandık Oranı %94.44
|SEVDA KOKUM
|
%0.06|272
|
|
OSMANİYE
Açılan Sandık Oranı %93.70
|DERSİM DENİZ CEVHEROĞLU
|
%0.13|138
|
|
RİZE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HAMDİYE ŞEŞEOĞULLARI
|
%0.03|15
|
|
SAKARYA
Açılan Sandık Oranı %93.61
|HAYDAR BEYSÜLEN
|
%0.05|269
|
|
SAMSUN
Açılan Sandık Oranı %88.68
|NECATİ BAYRAM
|
%0.06|388
|
|
ŞANLIURFA
Açılan Sandık Oranı %90.49
|AHMET ÇALIŞKAN
|
%0.06|508
|
|
SİİRT
Açılan Sandık Oranı %92.94
|MEHMET ZEKİ SARI
|
%0.09|63
|
|
SİNOP
Açılan Sandık Oranı %99.19
|MUSTAFA KORUCU
|
%0.04|13
|
|
ŞIRNAK
Açılan Sandık Oranı %98.06
|BARAN ADIGÜZEL
|
%0.11|40
|
|
SİVAS
Açılan Sandık Oranı %85.49
|MEHMET BAKİ ARSLANARGUN
|
%0.01|17
|
|
TEKİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %92.68
|VEYSİ TETİK
|
%0.10|600
|
|
TOKAT
Açılan Sandık Oranı %95.81
|NURETTİN KIZILDAĞ
|
%0.01|11
|
|
TRABZON
Açılan Sandık Oranı %92.60
|MEHMET ALİ SÖNMEZ
|
%0.07|275
|
|
TUNCELİ
Açılan Sandık Oranı %83.75
|MESUT KAPLAN
|
%0.06|9
|
|
UŞAK
Açılan Sandık Oranı %99.81
|ABDURRAHMAN BEŞER
|
%0.01|13
|
|
VAN
Açılan Sandık Oranı %88.00
|ABDULMENAF KIRAN
|
%0.23|867
|
|
YALOVA
Açılan Sandık Oranı %98.48
|DENİZ KOÇ
|
%0.03|16
|
|
YOZGAT
Açılan Sandık Oranı %88.30
|FEYZİ KAPLAN
|
%0.01|5
|
|
ZONGULDAK
Açılan Sandık Oranı %97.90
|ABDULBARİ TUNÇ
|
%0.02|12
|
|ŞEHİR
|OY
|BELEDİYE BAŞKANLARI
|
|
ADANA
Açılan Sandık Oranı %68.39
|
%0|0
|
|
ADIYAMAN
Açılan Sandık Oranı %97.79
|
%0|0
|
|
AFYONKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %90.96
|
%0|0
|
|
AĞRI
Açılan Sandık Oranı %95.09
|
%0|0
|
|
AKSARAY
Açılan Sandık Oranı %92.75
|
%0|0
|
|
AMASYA
Açılan Sandık Oranı %88.29
|
%0|0
|
|
ANKARA
Açılan Sandık Oranı %77.65
|
%0|0
|
|
ANTALYA
Açılan Sandık Oranı %81.40
|
%0|0
|
|
ARDAHAN
Açılan Sandık Oranı %93.75
|
%0|0
|
|
ARTVİN
Açılan Sandık Oranı %99.39
|
%0|0
|
|
AYDIN
Açılan Sandık Oranı %73.45
|
%0|0
|
|
BALIKESİR
Açılan Sandık Oranı %87.29
|
%0|0
|
|
BARTIN
Açılan Sandık Oranı %92.05
|
%0|0
|
|
BATMAN
Açılan Sandık Oranı %95.79
|
%0|0
|
|
BAYBURT
Açılan Sandık Oranı %89.80
|
%0|0
|
|
BİLECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
BİNGÖL
Açılan Sandık Oranı %98.64
|
%0|0
|
|
BİTLİS
Açılan Sandık Oranı %92.17
|
%0|0
|
|
BOLU
Açılan Sandık Oranı %89.16
|
%0|0
|
|
BURDUR
Açılan Sandık Oranı %91.77
|
%0|0
|
|
BURSA
Açılan Sandık Oranı %82.70
|
%0|0
|
|
ÇANAKKALE
Açılan Sandık Oranı %92.65
|
%0|0
|
|
ÇANKIRI
Açılan Sandık Oranı %95.65
|
%0|0
|
|
ÇORUM
Açılan Sandık Oranı %93.53
|
%0|0
|
|
DENİZLİ
Açılan Sandık Oranı %71.59
|
%0|0
|
|
DİYARBAKIR
Açılan Sandık Oranı %92.45
|
%0.05|300
|
|
DÜZCE
Açılan Sandık Oranı %97.28
|
%0|0
|
|
EDİRNE
Açılan Sandık Oranı %90.17
|
%0|0
|
|
ELAZIĞ
Açılan Sandık Oranı %97.74
|
%0.12|350
|
|
ERZİNCAN
Açılan Sandık Oranı %87.41
|
%0|0
|
|
ERZURUM
Açılan Sandık Oranı %93.14
|
%0|0
|
|
ESKİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %68.45
|
%0|0
|
|
GAZİANTEP
Açılan Sandık Oranı %94.42
|
%0|0
|
|
GİRESUN
Açılan Sandık Oranı %89.86
|
%0|0
|
|
GÜMÜŞHANE
Açılan Sandık Oranı %83.84
|
%0|0
|
|
HAKKARİ
Açılan Sandık Oranı %90.43
|
%0|0
|
|
HATAY
Açılan Sandık Oranı %86.25
|
%0|0
|
|
IĞDIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
ISPARTA
Açılan Sandık Oranı %93.25
|
%0|0
|
|
İSTANBUL
Açılan Sandık Oranı %80.91
|
%0|0
|
|
İZMİR
Açılan Sandık Oranı %86.33
|
%0|0
|
|
KAHRAMANMARAŞ
Açılan Sandık Oranı %89.75
|
%0|0
|
|
KARABÜK
Açılan Sandık Oranı %97.08
|
%0|0
|
|
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
KARS
Açılan Sandık Oranı %98.98
|
%0|0
|
|
KASTAMONU
Açılan Sandık Oranı %92.61
|
%0|0
|
|
KAYSERİ
Açılan Sandık Oranı %86.15
|
%0|0
|
|
KİLİS
Açılan Sandık Oranı %91.79
|
%0|0
|
|
KIRIKKALE
Açılan Sandık Oranı %93.53
|
%0|0
|
|
KIRKLARELİ
Açılan Sandık Oranı %78.98
|
%0|0
|
|
KIRŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %98.62
|
%0|0
|
|
KOCAELİ
Açılan Sandık Oranı %84.88
|
%0|0
|
|
KONYA
Açılan Sandık Oranı %90.73
|
%0|0
|
|
KÜTAHYA
Açılan Sandık Oranı %87.49
|
%0|0
|
|
MALATYA
Açılan Sandık Oranı %96.17
|
%0|0
|
|
MANİSA
Açılan Sandık Oranı %78.37
|
%0|0
|
|
MARDİN
Açılan Sandık Oranı %92.57
|
%0|0
|
|
MERSİN
Açılan Sandık Oranı %76.40
|
%0|0
|
|
MUĞLA
Açılan Sandık Oranı %69.73
|
%0|0
|
|
MUŞ
Açılan Sandık Oranı %86.46
|
%0.24|338
|
|
NEVŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %89.10
|
%0|0
|
|
NİĞDE
Açılan Sandık Oranı %95.39
|
%0|0
|
|
ORDU
Açılan Sandık Oranı %92.15
|
%0|0
|
|
OSMANİYE
Açılan Sandık Oranı %91.20
|
%0|0
|
|
RİZE
Açılan Sandık Oranı %98.69
|
%0|0
|
|
SAKARYA
Açılan Sandık Oranı %90.70
|
%0|0
|
|
SAMSUN
Açılan Sandık Oranı %82.88
|
%0|0
|
|
ŞANLIURFA
Açılan Sandık Oranı %88.30
|
%0|0
|
|
SİİRT
Açılan Sandık Oranı %88.02
|
%0|0
|
|
SİNOP
Açılan Sandık Oranı %91.33
|
%0|0
|
|
ŞIRNAK
Açılan Sandık Oranı %85.95
|
%0|0
|
|
SİVAS
Açılan Sandık Oranı %84.82
|
%0|0
|
|
TEKİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %89.06
|
%0|0
|
|
TOKAT
Açılan Sandık Oranı %84.48
|
%0|0
|
|
TRABZON
Açılan Sandık Oranı %90.65
|
%0|0
|
|
TUNCELİ
Açılan Sandık Oranı %97.87
|
%0|0
|
|
UŞAK
Açılan Sandık Oranı %97.21
|
%0|0
|
|
VAN
Açılan Sandık Oranı %86.74
|
%0.25|939
|
|
YALOVA
Açılan Sandık Oranı %74.36
|
%0|0
|
|
YOZGAT
Açılan Sandık Oranı %82.87
|
%0|0
|
|
ZONGULDAK
Açılan Sandık Oranı %86.74
|
%0|0
|