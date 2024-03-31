|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ACIPAYAM
Açılan Sandık Oranı %6.96
|LEVENT YILDIRIM
|1122
|%47.04
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BABADAĞ
Açılan Sandık Oranı %15.00
|FUAT ÜSTÜNDAĞ
|42
|%24.28
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BAKLAN
Açılan Sandık Oranı %38.89
|NAİL ŞAŞMAZ
|383
|%33.02
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BEKİLLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|ÖNDER DEMİR
|0
|%0
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BEYAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %40.91
|HÜSEYİN EROL
|118
|%7.24
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BOZKURT
Açılan Sandık Oranı %31.43
|BİRSEN ÇELİK
|763
|%36.84
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BULDAN
Açılan Sandık Oranı %27.71
|MEHMET ALİ ORPAK
|2464
|%56.92
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ÇAL
Açılan Sandık Oranı %4.41
|AHMET HAKAN
|303
|%60.60
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ÇAMELİ
Açılan Sandık Oranı %8.77
|İRFAN ÖZCAN
|198
|%21.85
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ÇARDAK
Açılan Sandık Oranı %29.63
|ALİ ALTINER
|364
|%23.13
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ÇİVRİL
Açılan Sandık Oranı %3.98
|SEMİH DERE
|180
|%36.96
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GÜNEY
Açılan Sandık Oranı %25.00
|MEHMET ALİ ERAYDIN
|840
|%48.75
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HONAZ
Açılan Sandık Oranı %15.38
|YÜKSEL KEPENEK
|1308
|%38.93
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KALE
Açılan Sandık Oranı %24.59
|ERKAN HAYLA
|1708
|%53.59
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MERKEZEFENDİ
Açılan Sandık Oranı %3.04
|ŞENİZ DOĞAN
|3035
|%50.78
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PAMUKKALE
Açılan Sandık Oranı %2.11
|ALİ RIZA ERTEMÜR
|1626
|%33.79
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SARAYKÖY
Açılan Sandık Oranı %10.23
|MEHMET SALİH KONYA
|880
|%49.30
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SERİNHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
|OSMAN KILIÇ
|0
|%0
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TAVAS
Açılan Sandık Oranı %6.35
|KADİR TATIK
|862
|%56.79
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