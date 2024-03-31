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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 20:10
CHP

  • KISALTMA

    CHP

  • GENEL BAŞKAN

    Özgür Özel

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/09/1923
CHP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%39.39
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 14
  • Kazandığı İl Sayısı 22
  • Kazandığı İlçe Sayısı 288
  • Kazandığı Belde Sayısı 22
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%24.75
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%43.83 11
İL GENEL MECLİSİ
%45.75
Denizli Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ACIPAYAM Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %6.96
LEVENT YILDIRIM 1122 %47.04 Detay
BABADAĞ
Açılan Sandık Oranı %15.00
FUAT ÜSTÜNDAĞ 42 %24.28 Detay
BAKLAN
Açılan Sandık Oranı %38.89
NAİL ŞAŞMAZ 383 %33.02 Detay
BEKİLLİ
Açılan Sandık Oranı %0
ÖNDER DEMİR 0 %0 Detay
BEYAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %40.91
HÜSEYİN EROL 118 %7.24 Detay
BOZKURT
Açılan Sandık Oranı %31.43
BİRSEN ÇELİK 763 %36.84 Detay
BULDAN Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %27.71
MEHMET ALİ ORPAK 2464 %56.92 Detay
ÇAL Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %4.41
AHMET HAKAN 303 %60.60 Detay
ÇAMELİ
Açılan Sandık Oranı %8.77
İRFAN ÖZCAN 198 %21.85 Detay
ÇARDAK
Açılan Sandık Oranı %29.63
ALİ ALTINER 364 %23.13 Detay
ÇİVRİL Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %3.98
SEMİH DERE 180 %36.96 Detay
GÜNEY Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %25.00
MEHMET ALİ ERAYDIN 840 %48.75 Detay
HONAZ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %15.38
YÜKSEL KEPENEK 1308 %38.93 Detay
KALE Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %24.59
ERKAN HAYLA 1708 %53.59 Detay
MERKEZEFENDİ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %3.04
ŞENİZ DOĞAN 3035 %50.78 Detay
PAMUKKALE Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %2.11
ALİ RIZA ERTEMÜR 1626 %33.79 Detay
SARAYKÖY Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %10.23
MEHMET SALİH KONYA 880 %49.30 Detay
SERİNHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
OSMAN KILIÇ 0 %0 Detay
TAVAS Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %6.35
KADİR TATIK 862 %56.79 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı