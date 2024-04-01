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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 01:25
Milli Yol

  • KISALTMA

    MİLLİ YOL

  • GENEL BAŞKAN

    Remzi Çayır

  • KURULUŞ TARİHİ

    14/12/2021
MİLLİ YOL TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.03
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%92.65
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

Milli Yol SEÇİM SONUÇLARI

BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
%0 %10 %20 %60 +%80
ŞEHİR ADAY OY BELEDİYE BAŞKANLARI
B.ŞEHİR İL İLÇE BELDE
ADANA
Açılan Sandık Oranı %82.46
MEHMET FER
%0.02|214
0 0 0/15 0/0
ADIYAMAN
Açılan Sandık Oranı %99.79
SEDAT ÜNAL
%0.02|16
0 0 0/9 0/14
AFYONKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %99.42
%0|0
0 0 0/18 0/42
AĞRI
Açılan Sandık Oranı %98.29
%0|0
0 0 0/8 0/4
AKSARAY
Açılan Sandık Oranı %99.80
AHMET KARAMAN
%0.12|139
0 0 0/8 0/14
AMASYA
Açılan Sandık Oranı %98.80
%0|0
0 0 0/7 0/1
ANKARA
Açılan Sandık Oranı %88.03
%0|0
0 0 0/25 0/0
ANTALYA
Açılan Sandık Oranı %90.74
MEVLÜT YAKIŞIKLI
%0.03|402
0 0 0/19 0/0
ARDAHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/6 0/1
ARTVİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/9 0/0
AYDIN
Açılan Sandık Oranı %81.67
%0|0
0 0 0/17 0/0
BALIKESİR
Açılan Sandık Oranı %94.57
ONUR YILDIZ
%0.03|222
0 0 0/20 0/0
BARTIN
Açılan Sandık Oranı %98.94
%0|0
0 0 0/4 0/4
BATMAN
Açılan Sandık Oranı %98.73
MUHYETTİN KARABULUT
%0.04|72
0 0 0/6 0/5
BAYBURT
Açılan Sandık Oranı %96.77
%0|0
0 0 0/3 0/2
BİLECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/8 0/3
BİNGÖL
Açılan Sandık Oranı %100.00
VEDAT GÖNLÜAÇIK
%0.06|27
0 0 0/8 0/3
BİTLİS
Açılan Sandık Oranı %97.37
%0|0
0 0 0/7 0/6
BOLU
Açılan Sandık Oranı %93.40
ELVAN COŞKUN
%0.07|65
0 0 0/9 0/3
BURDUR
Açılan Sandık Oranı %100.00
ABDURRAHMAN SARI
%0.06|32
0 0 0/11 0/4
BURSA
Açılan Sandık Oranı %92.45
%0|0
0 0 0/17 0/0
ÇANAKKALE
Açılan Sandık Oranı %97.75
%0|0
0 0 0/12 0/11
ÇANKIRI
Açılan Sandık Oranı %97.13
BAKİ ÇELİK
%0.19|80
0 0 0/12 0/5
ÇORUM
Açılan Sandık Oranı %98.07
%0|0
0 0 0/14 0/2
DENİZLİ
Açılan Sandık Oranı %84.50
%0|0
0 0 0/19 0/0
DİYARBAKIR
Açılan Sandık Oranı %95.47
MEHMET ALİ KARA
%0.06|408
0 0 0/17 0/0
DÜZCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/8 0/2
EDİRNE
Açılan Sandık Oranı %99.74
ARİF KÖROĞLU
%0.11|105
0 0 0/9 0/7
ELAZIĞ
Açılan Sandık Oranı %99.63
OSMAN İNDİBAY
%0.08|145
0 0 0/11 0/9
ERZİNCAN
Açılan Sandık Oranı %84.88
%0|0
0 0 0/9 0/6
ERZURUM
Açılan Sandık Oranı %95.41
AYDIN ELKOCA
%0.27|890
0 0 0/20 0/0
ESKİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %92.93
%0|0
0 0 0/14 0/0
GAZİANTEP
Açılan Sandık Oranı %97.71
OSMAN DOST
%0.07|659
0 0 0/9 0/0
GİRESUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/16 0/8
GÜMÜŞHANE
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/6 0/8
HAKKARİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/5 0/3
HATAY
Açılan Sandık Oranı %96.32
%0|0
0 0 0/15 0/0
IĞDIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/4 0/3
ISPARTA
Açılan Sandık Oranı %98.07
İSMAİL YUSUF ATASAGUN
%0.04|46
0 0 0/13 0/9
İSTANBUL
Açılan Sandık Oranı %94.05
HÜSEYİN IŞIK
%0.01|712
0 0 0/39 0/0
İZMİR
Açılan Sandık Oranı %95.05
%0|0
0 0 0/30 0/0
KAHRAMANMARAŞ
Açılan Sandık Oranı %93.93
RAMAZAN DAĞCI
%0.24|1.294
0 0 0/11 0/0
KARABÜK
Açılan Sandık Oranı %99.60
%0|0
0 0 0/6 0/1
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/6 0/5
KARS
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/8 0/1
KASTAMONU
Açılan Sandık Oranı %94.44
%0|0
0 0 0/20 0/0
KAYSERİ
Açılan Sandık Oranı %92.94
CANER BOYRAZ
%0.07|518
0 0 0/16 0/0
KİLİS
Açılan Sandık Oranı %94.69
SELAHATTİN ASLANTAŞ
%0.21|110
0 0 0/4 0/0
KIRIKKALE
Açılan Sandık Oranı %99.75
CANTAŞ KIYMAZ
%0.10|104
0 0 0/9 0/2
KIRKLARELİ
Açılan Sandık Oranı %96.50
%0|0
0 0 0/8 0/13
KIRŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %99.67
%0|0
0 0 0/7 0/3
KOCAELİ
Açılan Sandık Oranı %93.81
ASLAN ERARSLAN
%0.04|474
0 0 0/12 0/0
KONYA
Açılan Sandık Oranı %95.09
ADNAN BAŞKÖSE
%0.09|975
0 0 0/31 0/0
KÜTAHYA
Açılan Sandık Oranı %93.99
%0|0
0 0 0/13 0/15
MALATYA
Açılan Sandık Oranı %98.01
%0|0
0 0 0/13 0/0
MANİSA
Açılan Sandık Oranı %88.21
%0|0
0 0 0/17 0/0
MARDİN
Açılan Sandık Oranı %94.83
MEHMET FİDAN
%0.03|108
0 0 0/10 0/0
MERSİN
Açılan Sandık Oranı %87.41
MELİH ARSLAN
%0.16|1.461
0 0 0/13 0/0
MUĞLA
Açılan Sandık Oranı %79.59
%0|0
0 0 0/13 0/0
MUŞ
Açılan Sandık Oranı %85.91
%0|0
0 0 0/6 0/17
NEVŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %90.76
%0|0
0 0 0/8 0/15
NİĞDE
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/6 0/23
ORDU
Açılan Sandık Oranı %96.19
%0|0
0 0 0/19 0/0
OSMANİYE
Açılan Sandık Oranı %95.53
%0|0
0 0 0/7 0/7
RİZE
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/12 0/6
SAKARYA
Açılan Sandık Oranı %96.14
HÜDAVERDİ KERVANKIRAN
%0.08|449
0 0 0/16 0/0
SAMSUN
Açılan Sandık Oranı %93.05
%0|0
0 0 0/17 0/0
ŞANLIURFA
Açılan Sandık Oranı %92.05
ABDULLAH AL
%0.03|247
0 0 0/13 0/0
SİİRT
Açılan Sandık Oranı %93.25
%0|0
0 0 0/7 0/5
SİNOP
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/9 0/0
ŞIRNAK
Açılan Sandık Oranı %98.06
%0|0
0 0 0/7 0/12
SİVAS
Açılan Sandık Oranı %86.82
ZEKİ HARAL
%0.37|520
0 0 0/17 0/7
TEKİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %96.16
%0|0
0 0 0/11 0/0
TOKAT
Açılan Sandık Oranı %96.71
%0|0
0 0 0/12 0/26
TRABZON
Açılan Sandık Oranı %96.10
%0|0
0 0 0/18 0/0
TUNCELİ
Açılan Sandık Oranı %85.00
%0|0
0 0 0/8 0/1
UŞAK
Açılan Sandık Oranı %99.81
%0|0
0 0 0/6 0/5
VAN
Açılan Sandık Oranı %91.39
SİNAN BİLGİLİ
%0.06|225
0 0 0/13 0/0
YALOVA
Açılan Sandık Oranı %98.48
%0|0
0 0 0/6 0/8
YOZGAT
Açılan Sandık Oranı %89.89
%0|0
0 0 0/14 0/22
ZONGULDAK
Açılan Sandık Oranı %97.90
%0|0
0 0 0/8 0/17
%0 %10 %20 %60 +%80
ŞEHİR OY BELEDİYE BAŞKANLARI
B.ŞEHİR İL İLÇE BELDE
ADANA
Açılan Sandık Oranı %75.91
%0|11
0 0 0/15 0/0
ADIYAMAN
Açılan Sandık Oranı %99.12
%0|0
0 0 0/9 0/14
AFYONKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %94.24
%0|0
0 0 0/18 0/42
AĞRI
Açılan Sandık Oranı %96.73
%0|0
0 0 0/8 0/4
AKSARAY
Açılan Sandık Oranı %94.92
%0.12|244
0 0 0/8 0/14
AMASYA
Açılan Sandık Oranı %90.05
%0.15|285
0 0 0/7 0/1
ANKARA
Açılan Sandık Oranı %81.45
%0.03|764
0 0 0/25 0/0
ANTALYA
Açılan Sandık Oranı %86.99
%0.04|524
0 0 0/19 0/0
ARDAHAN
Açılan Sandık Oranı %96.02
%0|0
0 0 0/6 0/1
ARTVİN
Açılan Sandık Oranı %99.39
%0|0
0 0 0/9 0/0
AYDIN
Açılan Sandık Oranı %78.06
%0|14
0 0 0/17 0/0
BALIKESİR
Açılan Sandık Oranı %91.85
%0.01|44
0 0 0/20 0/0
BARTIN
Açılan Sandık Oranı %93.34
%0|0
0 0 0/4 0/4
BATMAN
Açılan Sandık Oranı %97.96
%0.04|108
0 0 0/6 0/5
BAYBURT
Açılan Sandık Oranı %93.09
%0|0
0 0 0/3 0/2
BİLECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/8 0/3
BİNGÖL
Açılan Sandık Oranı %98.88
%0.07|88
0 0 0/8 0/3
BİTLİS
Açılan Sandık Oranı %93.23
%0|0
0 0 0/7 0/6
BOLU
Açılan Sandık Oranı %93.35
%0.09|163
0 0 0/9 0/3
BURDUR
Açılan Sandık Oranı %94.22
%0.10|162
0 0 0/11 0/4
BURSA
Açılan Sandık Oranı %88.84
%0.01|187
0 0 0/17 0/0
ÇANAKKALE
Açılan Sandık Oranı %95.30
%0|0
0 0 0/12 0/11
ÇANKIRI
Açılan Sandık Oranı %96.74
%0.10|122
0 0 0/12 0/5
ÇORUM
Açılan Sandık Oranı %95.82
%0.08|231
0 0 0/14 0/2
DENİZLİ
Açılan Sandık Oranı %77.93
%0|0
0 0 0/19 0/0
DİYARBAKIR
Açılan Sandık Oranı %94.66
%0.05|355
0 0 0/17 0/0
DÜZCE
Açılan Sandık Oranı %98.41
%0|0
0 0 0/8 0/2
EDİRNE
Açılan Sandık Oranı %93.63
%0.10|252
0 0 0/9 0/7
ELAZIĞ
Açılan Sandık Oranı %98.26
%0|0
0 0 0/11 0/9
ERZİNCAN
Açılan Sandık Oranı %89.91
%0|0
0 0 0/9 0/6
ERZURUM
Açılan Sandık Oranı %94.73
%0.30|973
0 0 0/20 0/0
ESKİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %71.83
%0|0
0 0 0/14 0/0
GAZİANTEP
Açılan Sandık Oranı %97.21
%0.05|406
0 0 0/9 0/0
GİRESUN
Açılan Sandık Oranı %92.14
%0|0
0 0 0/16 0/8
GÜMÜŞHANE
Açılan Sandık Oranı %85.37
%0.10|63
0 0 0/6 0/8
HAKKARİ
Açılan Sandık Oranı %93.01
%0|0
0 0 0/5 0/3
HATAY
Açılan Sandık Oranı %91.10
%0.03|201
0 0 0/15 0/0
IĞDIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/4 0/3
ISPARTA
Açılan Sandık Oranı %96.19
%0.22|539
0 0 0/13 0/9
İSTANBUL
Açılan Sandık Oranı %85.70
%0.01|494
0 0 0/39 0/0
İZMİR
Açılan Sandık Oranı %91.86
%0|12
0 0 0/30 0/0
KAHRAMANMARAŞ
Açılan Sandık Oranı %93.44
%0.30|1.622
0 0 0/11 0/0
KARABÜK
Açılan Sandık Oranı %98.67
%0|0
0 0 0/6 0/1
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/6 0/5
KARS
Açılan Sandık Oranı %99.49
%0|0
0 0 0/8 0/1
KASTAMONU
Açılan Sandık Oranı %94.68
%0|0
0 0 0/20 0/0
KAYSERİ
Açılan Sandık Oranı %91.92
%0.08|530
0 0 0/16 0/0
KİLİS
Açılan Sandık Oranı %92.75
%0.01|8
0 0 0/4 0/0
KIRIKKALE
Açılan Sandık Oranı %94.72
%0|0
0 0 0/9 0/2
KIRKLARELİ
Açılan Sandık Oranı %84.18
%0|0
0 0 0/8 0/13
KIRŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %98.90
%0.05|71
0 0 0/7 0/3
KOCAELİ
Açılan Sandık Oranı %90.19
%0|0
0 0 0/12 0/0
KONYA
Açılan Sandık Oranı %94.94
%0.11|1.265
0 0 0/31 0/0
KÜTAHYA
Açılan Sandık Oranı %90.71
%0|0
0 0 0/13 0/15
MALATYA
Açılan Sandık Oranı %97.56
%0.03|123
0 0 0/13 0/0
MANİSA
Açılan Sandık Oranı %83.04
%0|24
0 0 0/17 0/0
MARDİN
Açılan Sandık Oranı %94.14
%0|0
0 0 0/10 0/0
MERSİN
Açılan Sandık Oranı %82.80
%0|0
0 0 0/13 0/0
MUĞLA
Açılan Sandık Oranı %75.36
%0|0
0 0 0/13 0/0
MUŞ
Açılan Sandık Oranı %88.29
%0|0
0 0 0/6 0/17
NEVŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %93.43
%0|0
0 0 0/8 0/15
NİĞDE
Açılan Sandık Oranı %97.30
%0|0
0 0 0/6 0/23
ORDU
Açılan Sandık Oranı %94.84
%0|0
0 0 0/19 0/0
OSMANİYE
Açılan Sandık Oranı %94.58
%0|0
0 0 0/7 0/7
RİZE
Açılan Sandık Oranı %99.16
%0|0
0 0 0/12 0/6
SAKARYA
Açılan Sandık Oranı %94.36
%0.05|275
0 0 0/16 0/0
SAMSUN
Açılan Sandık Oranı %89.74
%0.04|299
0 0 0/17 0/0
ŞANLIURFA
Açılan Sandık Oranı %90.58
%0.01|51
0 0 0/13 0/0
SİİRT
Açılan Sandık Oranı %88.14
%0|0
0 0 0/7 0/5
SİNOP
Açılan Sandık Oranı %92.31
%0|0
0 0 0/9 0/0
ŞIRNAK
Açılan Sandık Oranı %88.17
%0|0
0 0 0/7 0/12
SİVAS
Açılan Sandık Oranı %87.00
%0.39|1.105
0 0 0/17 0/7
TEKİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %94.60
%0.01|81
0 0 0/11 0/0
TOKAT
Açılan Sandık Oranı %88.39
%0|0
0 0 0/12 0/26
TRABZON
Açılan Sandık Oranı %94.82
%0.01|24
0 0 0/18 0/0
TUNCELİ
Açılan Sandık Oranı %98.26
%0|0
0 0 0/8 0/1
UŞAK
Açılan Sandık Oranı %99.70
%0|0
0 0 0/6 0/5
VAN
Açılan Sandık Oranı %90.41
%0|0
0 0 0/13 0/0
YALOVA
Açılan Sandık Oranı %76.93
%0|0
0 0 0/6 0/8
YOZGAT
Açılan Sandık Oranı %85.94
%0|0
0 0 0/14 0/22
ZONGULDAK
Açılan Sandık Oranı %91.28
%0.01|47
0 0 0/8 0/17
Kaynak: Anadolu Ajansı