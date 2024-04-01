Milli Yol SEÇİM SONUÇLARI

|ŞEHİR
|ADAY
|OY
|BELEDİYE BAŞKANLARI
|
|
ADANA
Açılan Sandık Oranı %82.46
|MEHMET FER
|
%0.02|214
|
|
ADIYAMAN
Açılan Sandık Oranı %99.79
|SEDAT ÜNAL
|
%0.02|16
|
|
AFYONKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %99.42
|
%0|0
|
|
AĞRI
Açılan Sandık Oranı %98.29
|
%0|0
|
|
AKSARAY
Açılan Sandık Oranı %99.80
|AHMET KARAMAN
|
%0.12|139
|
|
AMASYA
Açılan Sandık Oranı %98.80
|
%0|0
|
|
ANKARA
Açılan Sandık Oranı %88.03
|
%0|0
|
|
ANTALYA
Açılan Sandık Oranı %90.74
|MEVLÜT YAKIŞIKLI
|
%0.03|402
|
|
ARDAHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
ARTVİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
AYDIN
Açılan Sandık Oranı %81.67
|
%0|0
|
|
BALIKESİR
Açılan Sandık Oranı %94.57
|ONUR YILDIZ
|
%0.03|222
|
|
BARTIN
Açılan Sandık Oranı %98.94
|
%0|0
|
|
BATMAN
Açılan Sandık Oranı %98.73
|MUHYETTİN KARABULUT
|
%0.04|72
|
|
BAYBURT
Açılan Sandık Oranı %96.77
|
%0|0
|
|
BİLECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
BİNGÖL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|VEDAT GÖNLÜAÇIK
|
%0.06|27
|
|
BİTLİS
Açılan Sandık Oranı %97.37
|
%0|0
|
|
BOLU
Açılan Sandık Oranı %93.40
|ELVAN COŞKUN
|
%0.07|65
|
|
BURDUR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ABDURRAHMAN SARI
|
%0.06|32
|
|
BURSA
Açılan Sandık Oranı %92.45
|
%0|0
|
|
ÇANAKKALE
Açılan Sandık Oranı %97.75
|
%0|0
|
|
ÇANKIRI
Açılan Sandık Oranı %97.13
|BAKİ ÇELİK
|
%0.19|80
|
|
ÇORUM
Açılan Sandık Oranı %98.07
|
%0|0
|
|
DENİZLİ
Açılan Sandık Oranı %84.50
|
%0|0
|
|
DİYARBAKIR
Açılan Sandık Oranı %95.47
|MEHMET ALİ KARA
|
%0.06|408
|
|
DÜZCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
EDİRNE
Açılan Sandık Oranı %99.74
|ARİF KÖROĞLU
|
%0.11|105
|
|
ELAZIĞ
Açılan Sandık Oranı %99.63
|OSMAN İNDİBAY
|
%0.08|145
|
|
ERZİNCAN
Açılan Sandık Oranı %84.88
|
%0|0
|
|
ERZURUM
Açılan Sandık Oranı %95.41
|AYDIN ELKOCA
|
%0.27|890
|
|
ESKİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %92.93
|
%0|0
|
|
GAZİANTEP
Açılan Sandık Oranı %97.71
|OSMAN DOST
|
%0.07|659
|
|
GİRESUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
GÜMÜŞHANE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
HAKKARİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
HATAY
Açılan Sandık Oranı %96.32
|
%0|0
|
|
IĞDIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
ISPARTA
Açılan Sandık Oranı %98.07
|İSMAİL YUSUF ATASAGUN
|
%0.04|46
|
|
İSTANBUL
Açılan Sandık Oranı %94.05
|HÜSEYİN IŞIK
|
%0.01|712
|
|
İZMİR
Açılan Sandık Oranı %95.05
|
%0|0
|
|
KAHRAMANMARAŞ
Açılan Sandık Oranı %93.93
|RAMAZAN DAĞCI
|
%0.24|1.294
|
|
KARABÜK
Açılan Sandık Oranı %99.60
|
%0|0
|
|
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
KARS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
KASTAMONU
Açılan Sandık Oranı %94.44
|
%0|0
|
|
KAYSERİ
Açılan Sandık Oranı %92.94
|CANER BOYRAZ
|
%0.07|518
|
|
KİLİS
Açılan Sandık Oranı %94.69
|SELAHATTİN ASLANTAŞ
|
%0.21|110
|
|
KIRIKKALE
Açılan Sandık Oranı %99.75
|CANTAŞ KIYMAZ
|
%0.10|104
|
|
KIRKLARELİ
Açılan Sandık Oranı %96.50
|
%0|0
|
|
KIRŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %99.67
|
%0|0
|
|
KOCAELİ
Açılan Sandık Oranı %93.81
|ASLAN ERARSLAN
|
%0.04|474
|
|
KONYA
Açılan Sandık Oranı %95.09
|ADNAN BAŞKÖSE
|
%0.09|975
|
|
KÜTAHYA
Açılan Sandık Oranı %93.99
|
%0|0
|
|
MALATYA
Açılan Sandık Oranı %98.01
|
%0|0
|
|
MANİSA
Açılan Sandık Oranı %88.21
|
%0|0
|
|
MARDİN
Açılan Sandık Oranı %94.83
|MEHMET FİDAN
|
%0.03|108
|
|
MERSİN
Açılan Sandık Oranı %87.41
|MELİH ARSLAN
|
%0.16|1.461
|
|
MUĞLA
Açılan Sandık Oranı %79.59
|
%0|0
|
|
MUŞ
Açılan Sandık Oranı %85.91
|
%0|0
|
|
NEVŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %90.76
|
%0|0
|
|
NİĞDE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
ORDU
Açılan Sandık Oranı %96.19
|
%0|0
|
|
OSMANİYE
Açılan Sandık Oranı %95.53
|
%0|0
|
|
RİZE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
SAKARYA
Açılan Sandık Oranı %96.14
|HÜDAVERDİ KERVANKIRAN
|
%0.08|449
|
|
SAMSUN
Açılan Sandık Oranı %93.05
|
%0|0
|
|
ŞANLIURFA
Açılan Sandık Oranı %92.05
|ABDULLAH AL
|
%0.03|247
|
|
SİİRT
Açılan Sandık Oranı %93.25
|
%0|0
|
|
SİNOP
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
ŞIRNAK
Açılan Sandık Oranı %98.06
|
%0|0
|
|
SİVAS
Açılan Sandık Oranı %86.82
|ZEKİ HARAL
|
%0.37|520
|
|
TEKİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %96.16
|
%0|0
|
|
TOKAT
Açılan Sandık Oranı %96.71
|
%0|0
|
|
TRABZON
Açılan Sandık Oranı %96.10
|
%0|0
|
|
TUNCELİ
Açılan Sandık Oranı %85.00
|
%0|0
|
|
UŞAK
Açılan Sandık Oranı %99.81
|
%0|0
|
|
VAN
Açılan Sandık Oranı %91.39
|SİNAN BİLGİLİ
|
%0.06|225
|
|
YALOVA
Açılan Sandık Oranı %98.48
|
%0|0
|
|
YOZGAT
Açılan Sandık Oranı %89.89
|
%0|0
|
|
ZONGULDAK
Açılan Sandık Oranı %97.90
|
%0|0
|
|ŞEHİR
|OY
|BELEDİYE BAŞKANLARI
|
|
ADANA
Açılan Sandık Oranı %75.91
|
%0|11
|
|
ADIYAMAN
Açılan Sandık Oranı %99.12
|
%0|0
|
|
AFYONKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %94.24
|
%0|0
|
|
AĞRI
Açılan Sandık Oranı %96.73
|
%0|0
|
|
AKSARAY
Açılan Sandık Oranı %94.92
|
%0.12|244
|
|
AMASYA
Açılan Sandık Oranı %90.05
|
%0.15|285
|
|
ANKARA
Açılan Sandık Oranı %81.45
|
%0.03|764
|
|
ANTALYA
Açılan Sandık Oranı %86.99
|
%0.04|524
|
|
ARDAHAN
Açılan Sandık Oranı %96.02
|
%0|0
|
|
ARTVİN
Açılan Sandık Oranı %99.39
|
%0|0
|
|
AYDIN
Açılan Sandık Oranı %78.06
|
%0|14
|
|
BALIKESİR
Açılan Sandık Oranı %91.85
|
%0.01|44
|
|
BARTIN
Açılan Sandık Oranı %93.34
|
%0|0
|
|
BATMAN
Açılan Sandık Oranı %97.96
|
%0.04|108
|
|
BAYBURT
Açılan Sandık Oranı %93.09
|
%0|0
|
|
BİLECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
BİNGÖL
Açılan Sandık Oranı %98.88
|
%0.07|88
|
|
BİTLİS
Açılan Sandık Oranı %93.23
|
%0|0
|
|
BOLU
Açılan Sandık Oranı %93.35
|
%0.09|163
|
|
BURDUR
Açılan Sandık Oranı %94.22
|
%0.10|162
|
|
BURSA
Açılan Sandık Oranı %88.84
|
%0.01|187
|
|
ÇANAKKALE
Açılan Sandık Oranı %95.30
|
%0|0
|
|
ÇANKIRI
Açılan Sandık Oranı %96.74
|
%0.10|122
|
|
ÇORUM
Açılan Sandık Oranı %95.82
|
%0.08|231
|
|
DENİZLİ
Açılan Sandık Oranı %77.93
|
%0|0
|
|
DİYARBAKIR
Açılan Sandık Oranı %94.66
|
%0.05|355
|
|
DÜZCE
Açılan Sandık Oranı %98.41
|
%0|0
|
|
EDİRNE
Açılan Sandık Oranı %93.63
|
%0.10|252
|
|
ELAZIĞ
Açılan Sandık Oranı %98.26
|
%0|0
|
|
ERZİNCAN
Açılan Sandık Oranı %89.91
|
%0|0
|
|
ERZURUM
Açılan Sandık Oranı %94.73
|
%0.30|973
|
|
ESKİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %71.83
|
%0|0
|
|
GAZİANTEP
Açılan Sandık Oranı %97.21
|
%0.05|406
|
|
GİRESUN
Açılan Sandık Oranı %92.14
|
%0|0
|
|
GÜMÜŞHANE
Açılan Sandık Oranı %85.37
|
%0.10|63
|
|
HAKKARİ
Açılan Sandık Oranı %93.01
|
%0|0
|
|
HATAY
Açılan Sandık Oranı %91.10
|
%0.03|201
|
|
IĞDIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
ISPARTA
Açılan Sandık Oranı %96.19
|
%0.22|539
|
|
İSTANBUL
Açılan Sandık Oranı %85.70
|
%0.01|494
|
|
İZMİR
Açılan Sandık Oranı %91.86
|
%0|12
|
|
KAHRAMANMARAŞ
Açılan Sandık Oranı %93.44
|
%0.30|1.622
|
|
KARABÜK
Açılan Sandık Oranı %98.67
|
%0|0
|
|
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
KARS
Açılan Sandık Oranı %99.49
|
%0|0
|
|
KASTAMONU
Açılan Sandık Oranı %94.68
|
%0|0
|
|
KAYSERİ
Açılan Sandık Oranı %91.92
|
%0.08|530
|
|
KİLİS
Açılan Sandık Oranı %92.75
|
%0.01|8
|
|
KIRIKKALE
Açılan Sandık Oranı %94.72
|
%0|0
|
|
KIRKLARELİ
Açılan Sandık Oranı %84.18
|
%0|0
|
|
KIRŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %98.90
|
%0.05|71
|
|
KOCAELİ
Açılan Sandık Oranı %90.19
|
%0|0
|
|
KONYA
Açılan Sandık Oranı %94.94
|
%0.11|1.265
|
|
KÜTAHYA
Açılan Sandık Oranı %90.71
|
%0|0
|
|
MALATYA
Açılan Sandık Oranı %97.56
|
%0.03|123
|
|
MANİSA
Açılan Sandık Oranı %83.04
|
%0|24
|
|
MARDİN
Açılan Sandık Oranı %94.14
|
%0|0
|
|
MERSİN
Açılan Sandık Oranı %82.80
|
%0|0
|
|
MUĞLA
Açılan Sandık Oranı %75.36
|
%0|0
|
|
MUŞ
Açılan Sandık Oranı %88.29
|
%0|0
|
|
NEVŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %93.43
|
%0|0
|
|
NİĞDE
Açılan Sandık Oranı %97.30
|
%0|0
|
|
ORDU
Açılan Sandık Oranı %94.84
|
%0|0
|
|
OSMANİYE
Açılan Sandık Oranı %94.58
|
%0|0
|
|
RİZE
Açılan Sandık Oranı %99.16
|
%0|0
|
|
SAKARYA
Açılan Sandık Oranı %94.36
|
%0.05|275
|
|
SAMSUN
Açılan Sandık Oranı %89.74
|
%0.04|299
|
|
ŞANLIURFA
Açılan Sandık Oranı %90.58
|
%0.01|51
|
|
SİİRT
Açılan Sandık Oranı %88.14
|
%0|0
|
|
SİNOP
Açılan Sandık Oranı %92.31
|
%0|0
|
|
ŞIRNAK
Açılan Sandık Oranı %88.17
|
%0|0
|
|
SİVAS
Açılan Sandık Oranı %87.00
|
%0.39|1.105
|
|
TEKİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %94.60
|
%0.01|81
|
|
TOKAT
Açılan Sandık Oranı %88.39
|
%0|0
|
|
TRABZON
Açılan Sandık Oranı %94.82
|
%0.01|24
|
|
TUNCELİ
Açılan Sandık Oranı %98.26
|
%0|0
|
|
UŞAK
Açılan Sandık Oranı %99.70
|
%0|0
|
|
VAN
Açılan Sandık Oranı %90.41
|
%0|0
|
|
YALOVA
Açılan Sandık Oranı %76.93
|
%0|0
|
|
YOZGAT
Açılan Sandık Oranı %85.94
|
%0|0
|
|
ZONGULDAK
Açılan Sandık Oranı %91.28
|
%0.01|47
|