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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 01:45
VATAN

  • KISALTMA

    VATAN

  • GENEL BAŞKAN

    Doğu Perinçek

  • KURULUŞ TARİHİ

    15/02/1992
VATAN TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.08
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%94.10
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

VATAN SEÇİM SONUÇLARI

BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
%0 %10 %20 %60 +%80
ŞEHİR ADAY OY BELEDİYE BAŞKANLARI
B.ŞEHİR İL İLÇE BELDE
ADANA
Açılan Sandık Oranı %84.94
AHMET SUSEVEN
%0.07|700
0 0 0/15 0/0
ADIYAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA KABARCIK
%0.06|64
0 0 0/9 0/14
AFYONKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %99.61
%0|0
0 0 0/18 0/42
AĞRI
Açılan Sandık Oranı %99.15
%0|0
0 0 0/8 0/4
AKSARAY
Açılan Sandık Oranı %99.80
%0|0
0 0 0/8 0/14
AMASYA
Açılan Sandık Oranı %98.80
SEFER KILIÇ
%0.16|99
0 0 0/7 0/1
ANKARA
Açılan Sandık Oranı %89.84
UTKU REYHAN
%0.05|1.575
0 0 0/25 0/0
ANTALYA
Açılan Sandık Oranı %93.44
SERDAR ÜSKÜPLÜ
%0.07|989
0 0 0/19 0/0
ARDAHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
RABİANUR AĞAR
%0.07|8
0 0 0/6 0/1
ARTVİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
AYNUR ŞAHİN
%0.04|6
0 0 0/9 0/0
AYDIN
Açılan Sandık Oranı %83.43
ZÜHRE GENİŞEL
%0.10|563
0 0 0/17 0/0
BALIKESİR
Açılan Sandık Oranı %95.44
EMRE ALBAYRAK
%0.09|665
0 0 0/20 0/0
BARTIN
Açılan Sandık Oranı %98.94
%0|0
0 0 0/4 0/4
BATMAN
Açılan Sandık Oranı %99.19
BÜŞRA ASLAN
%0.09|176
0 0 0/6 0/5
BAYBURT
Açılan Sandık Oranı %97.85
%0|0
0 0 0/3 0/2
BİLECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
DEVRİM SERİN
%0.10|36
0 0 0/8 0/3
BİNGÖL
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/8 0/3
BİTLİS
Açılan Sandık Oranı %98.25
HALUK MUTLU
%0.09|20
0 0 0/7 0/6
BOLU
Açılan Sandık Oranı %94.92
%0|0
0 0 0/9 0/3
BURDUR
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/11 0/4
BURSA
Açılan Sandık Oranı %94.75
MUSTAFA ENVER YILMAZ
%0.07|1.270
0 0 0/17 0/0
ÇANAKKALE
Açılan Sandık Oranı %99.04
SERKAN ÖZBAKIR
%0.05|40
0 0 0/12 0/11
ÇANKIRI
Açılan Sandık Oranı %98.28
HAKAN ÇELİK
%0.03|11
0 0 0/12 0/5
ÇORUM
Açılan Sandık Oranı %99.12
MEHMET PATLAR
%0.09|114
0 0 0/14 0/2
DENİZLİ
Açılan Sandık Oranı %87.62
MEHMET ÇOBANOĞLU
%0.12|671
0 0 0/19 0/0
DİYARBAKIR
Açılan Sandık Oranı %96.15
FERDİ TANHAN
%0.07|503
0 0 0/17 0/0
DÜZCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
FETHİ SÖNMEZ
%0.11|114
0 0 0/8 0/2
EDİRNE
Açılan Sandık Oranı %99.74
FATMA MÜZEYYEN OKTAY
%0.08|82
0 0 0/9 0/7
ELAZIĞ
Açılan Sandık Oranı %99.63
KAHRAMAN TAŞKIN
%0.06|105
0 0 0/11 0/9
ERZİNCAN
Açılan Sandık Oranı %87.04
%0|0
0 0 0/9 0/6
ERZURUM
Açılan Sandık Oranı %96.27
MEHMET AKİF CEYLAN
%0.16|517
0 0 0/20 0/0
ESKİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %93.52
RAİF EŞKİNAT
%0.05|247
0 0 0/14 0/0
GAZİANTEP
Açılan Sandık Oranı %98.64
MUSTAFA GÖKÇAYIR
%0.08|726
0 0 0/9 0/0
GİRESUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/16 0/8
GÜMÜŞHANE
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/6 0/8
HAKKARİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/5 0/3
HATAY
Açılan Sandık Oranı %97.61
EDİB HADİMOĞULLARI
%0.06|458
0 0 0/15 0/0
IĞDIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/4 0/3
ISPARTA
Açılan Sandık Oranı %98.26
%0|0
0 0 0/13 0/9
İSTANBUL
Açılan Sandık Oranı %95.08
İBRAHİM OKAN ÖZKAN
%0.04|3.423
0 0 0/39 0/0
İZMİR
Açılan Sandık Oranı %96.08
SERHAN BOLLUK
%0.08|1.977
0 0 0/30 0/0
KAHRAMANMARAŞ
Açılan Sandık Oranı %95.70
MUSTAFA OSMAN SARITAŞ
%0.12|650
0 0 0/11 0/0
KARABÜK
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/6 0/1
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/6 0/5
KARS
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/8 0/1
KASTAMONU
Açılan Sandık Oranı %94.44
%0|0
0 0 0/20 0/0
KAYSERİ
Açılan Sandık Oranı %94.70
ERDOĞAN DEMİR
%0.12|895
0 0 0/16 0/0
KİLİS
Açılan Sandık Oranı %95.51
AYCAN DURU AKGÜL
%0.04|23
0 0 0/4 0/0
KIRIKKALE
Açılan Sandık Oranı %99.75
%0|0
0 0 0/9 0/2
KIRKLARELİ
Açılan Sandık Oranı %99.00
%0|0
0 0 0/8 0/13
KIRŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
İLKER ÖZKAMALI
%0.05|37
0 0 0/7 0/3
KOCAELİ
Açılan Sandık Oranı %96.23
ORHAN KADIOĞLU
%0.10|1.088
0 0 0/12 0/0
KONYA
Açılan Sandık Oranı %96.72
MEHMET ALİ ÖZTÜRK
%0.10|1.173
0 0 0/31 0/0
KÜTAHYA
Açılan Sandık Oranı %95.81
%0|0
0 0 0/13 0/15
MALATYA
Açılan Sandık Oranı %98.46
ABUZER ŞEREFOĞLU
%0.05|182
0 0 0/13 0/0
MANİSA
Açılan Sandık Oranı %90.32
MUSTAFA DABAN
%0.14|1.151
0 0 0/17 0/0
MARDİN
Açılan Sandık Oranı %96.11
ZEYNETTİN BOZAN
%0.06|223
0 0 0/10 0/0
MERSİN
Açılan Sandık Oranı %89.89
YALÇIN ÖKTEM
%0.10|900
0 0 0/13 0/0
MUĞLA
Açılan Sandık Oranı %82.06
EMRE AYKIN
%0.13|673
0 0 0/13 0/0
MUŞ
Açılan Sandık Oranı %87.27
%0|0
0 0 0/6 0/17
NEVŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %95.58
%0|0
0 0 0/8 0/15
NİĞDE
Açılan Sandık Oranı %100.00
HASAN AKŞEN
%0.07|54
0 0 0/6 0/23
ORDU
Açılan Sandık Oranı %96.95
SEDAT KUTLU
%0.11|466
0 0 0/19 0/0
OSMANİYE
Açılan Sandık Oranı %96.34
MEHMET NURİ BÖRÜBAN
%0.12|130
0 0 0/7 0/7
RİZE
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/12 0/6
SAKARYA
Açılan Sandık Oranı %96.94
BAHTİYAR BODUR
%0.11|609
0 0 0/16 0/0
SAMSUN
Açılan Sandık Oranı %95.24
HAYDAR ÇOLAK
%0.11|824
0 0 0/17 0/0
ŞANLIURFA
Açılan Sandık Oranı %93.29
MUSTAFA ATACA
%0.06|518
0 0 0/13 0/0
SİİRT
Açılan Sandık Oranı %94.17
%0|0
0 0 0/7 0/5
SİNOP
Açılan Sandık Oranı %100.00
SEBAHATTİN CANİK
%0.12|35
0 0 0/9 0/0
ŞIRNAK
Açılan Sandık Oranı %98.06
%0|0
0 0 0/7 0/12
SİVAS
Açılan Sandık Oranı %88.02
METİN ÇEKEN
%0.04|56
0 0 0/17 0/7
TEKİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %97.74
ERTUĞRUL ORTA
%0.12|763
0 0 0/11 0/0
TOKAT
Açılan Sandık Oranı %97.31
%0|0
0 0 0/12 0/26
TRABZON
Açılan Sandık Oranı %97.47
HÜSEYİN CELAL DİHKAN
%0.12|513
0 0 0/18 0/0
TUNCELİ
Açılan Sandık Oranı %87.50
NİHAL GÜNDOĞAN
%0.05|8
0 0 0/8 0/1
UŞAK
Açılan Sandık Oranı %99.81
KADİR ALTUNKAYA
%0.04|47
0 0 0/6 0/5
VAN
Açılan Sandık Oranı %93.15
MEHMET EMİN ARİ
%0.12|476
0 0 0/13 0/0
YALOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
AYTAÇ TEKİN
%0.09|55
0 0 0/6 0/8
YOZGAT
Açılan Sandık Oranı %90.96
%0|0
0 0 0/14 0/22
ZONGULDAK
Açılan Sandık Oranı %98.32
GÖKHAN YILMAZ
%0.07|36
0 0 0/8 0/17
%0 %10 %20 %60 +%80
ŞEHİR OY BELEDİYE BAŞKANLARI
B.ŞEHİR İL İLÇE BELDE
ADANA
Açılan Sandık Oranı %79.53
%0.11|970
0 0 0/15 0/0
ADIYAMAN
Açılan Sandık Oranı %99.30
%0.13|384
0 0 0/9 0/14
AFYONKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %95.88
%0.08|324
0 0 0/18 0/42
AĞRI
Açılan Sandık Oranı %97.98
%0|0
0 0 0/8 0/4
AKSARAY
Açılan Sandık Oranı %95.57
%0.07|149
0 0 0/8 0/14
AMASYA
Açılan Sandık Oranı %92.39
%0.07|137
0 0 0/7 0/1
ANKARA
Açılan Sandık Oranı %84.46
%0.09|2.346
0 0 0/25 0/0
ANTALYA
Açılan Sandık Oranı %90.50
%0.10|1.342
0 0 0/19 0/0
ARDAHAN
Açılan Sandık Oranı %96.59
%0.34|161
0 0 0/6 0/1
ARTVİN
Açılan Sandık Oranı %99.39
%0.07|69
0 0 0/9 0/0
AYDIN
Açılan Sandık Oranı %80.26
%0.13|711
0 0 0/17 0/0
BALIKESİR
Açılan Sandık Oranı %93.18
%0.08|568
0 0 0/20 0/0
BARTIN
Açılan Sandık Oranı %93.83
%0.22|247
0 0 0/4 0/4
BATMAN
Açılan Sandık Oranı %98.95
%0.08|225
0 0 0/6 0/5
BAYBURT
Açılan Sandık Oranı %94.74
%0.11|41
0 0 0/3 0/2
BİLECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.19|255
0 0 0/8 0/3
BİNGÖL
Açılan Sandık Oranı %99.13
%0.09|107
0 0 0/8 0/3
BİTLİS
Açılan Sandık Oranı %94.29
%0.11|170
0 0 0/7 0/6
BOLU
Açılan Sandık Oranı %94.68
%0.09|166
0 0 0/9 0/3
BURDUR
Açılan Sandık Oranı %95.37
%0.13|200
0 0 0/11 0/4
BURSA
Açılan Sandık Oranı %92.13
%0.09|1.519
0 0 0/17 0/0
ÇANAKKALE
Açılan Sandık Oranı %96.62
%0.09|306
0 0 0/12 0/11
ÇANKIRI
Açılan Sandık Oranı %97.69
%0.11|132
0 0 0/12 0/5
ÇORUM
Açılan Sandık Oranı %97.27
%0.13|399
0 0 0/14 0/2
DENİZLİ
Açılan Sandık Oranı %82.42
%0.13|675
0 0 0/19 0/0
DİYARBAKIR
Açılan Sandık Oranı %95.39
%0.08|528
0 0 0/17 0/0
DÜZCE
Açılan Sandık Oranı %98.69
%0.13|301
0 0 0/8 0/2
EDİRNE
Açılan Sandık Oranı %94.36
%0.10|234
0 0 0/9 0/7
ELAZIĞ
Açılan Sandık Oranı %99.30
%0.14|430
0 0 0/11 0/9
ERZİNCAN
Açılan Sandık Oranı %91.11
%0.18|192
0 0 0/9 0/6
ERZURUM
Açılan Sandık Oranı %95.59
%0.04|122
0 0 0/20 0/0
ESKİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %73.49
%0.06|231
0 0 0/14 0/0
GAZİANTEP
Açılan Sandık Oranı %98.41
%0.08|702
0 0 0/9 0/0
GİRESUN
Açılan Sandık Oranı %93.10
%0.07|169
0 0 0/16 0/8
GÜMÜŞHANE
Açılan Sandık Oranı %86.56
%0.08|49
0 0 0/6 0/8
HAKKARİ
Açılan Sandık Oranı %93.62
%0|0
0 0 0/5 0/3
HATAY
Açılan Sandık Oranı %92.94
%0.07|515
0 0 0/15 0/0
IĞDIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.15|154
0 0 0/4 0/3
ISPARTA
Açılan Sandık Oranı %96.97
%0.16|390
0 0 0/13 0/9
İSTANBUL
Açılan Sandık Oranı %88.21
%0.07|5.460
0 0 0/39 0/0
İZMİR
Açılan Sandık Oranı %93.64
%0.10|2.521
0 0 0/30 0/0
KAHRAMANMARAŞ
Açılan Sandık Oranı %95.51
%0.01|56
0 0 0/11 0/0
KARABÜK
Açılan Sandık Oranı %98.94
%0.10|136
0 0 0/6 0/1
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.17|247
0 0 0/6 0/5
KARS
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.17|228
0 0 0/8 0/1
KASTAMONU
Açılan Sandık Oranı %95.57
%0.22|498
0 0 0/20 0/0
KAYSERİ
Açılan Sandık Oranı %94.05
%0.10|732
0 0 0/16 0/0
KİLİS
Açılan Sandık Oranı %93.96
%0.09|62
0 0 0/4 0/0
KIRIKKALE
Açılan Sandık Oranı %95.77
%0.05|77
0 0 0/9 0/2
KIRKLARELİ
Açılan Sandık Oranı %88.19
%0.10|212
0 0 0/8 0/13
KIRŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %99.17
%0.08|113
0 0 0/7 0/3
KOCAELİ
Açılan Sandık Oranı %93.79
%0.15|1.552
0 0 0/12 0/0
KONYA
Açılan Sandık Oranı %96.56
%0.10|1.190
0 0 0/31 0/0
KÜTAHYA
Açılan Sandık Oranı %92.40
%0.11|343
0 0 0/13 0/15
MALATYA
Açılan Sandık Oranı %98.01
%0.06|218
0 0 0/13 0/0
MANİSA
Açılan Sandık Oranı %86.49
%0.05|407
0 0 0/17 0/0
MARDİN
Açılan Sandık Oranı %95.47
%0.02|62
0 0 0/10 0/0
MERSİN
Açılan Sandık Oranı %86.15
%0.12|1.072
0 0 0/13 0/0
MUĞLA
Açılan Sandık Oranı %78.07
%0.10|492
0 0 0/13 0/0
MUŞ
Açılan Sandık Oranı %89.10
%0.16|231
0 0 0/6 0/17
NEVŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %96.41
%0.06|99
0 0 0/8 0/15
NİĞDE
Açılan Sandık Oranı %97.53
%0.12|253
0 0 0/6 0/23
ORDU
Açılan Sandık Oranı %96.10
%0.10|450
0 0 0/19 0/0
OSMANİYE
Açılan Sandık Oranı %95.84
%0.13|367
0 0 0/7 0/7
RİZE
Açılan Sandık Oranı %99.34
%0.15|296
0 0 0/12 0/6
SAKARYA
Açılan Sandık Oranı %95.76
%0.10|587
0 0 0/16 0/0
SAMSUN
Açılan Sandık Oranı %93.11
%0.15|1.058
0 0 0/17 0/0
ŞANLIURFA
Açılan Sandık Oranı %92.12
%0.06|468
0 0 0/13 0/0
SİİRT
Açılan Sandık Oranı %88.38
%0.18|241
0 0 0/7 0/5
SİNOP
Açılan Sandık Oranı %92.55
%0.23|288
0 0 0/9 0/0
ŞIRNAK
Açılan Sandık Oranı %89.55
%0.11|242
0 0 0/7 0/12
SİVAS
Açılan Sandık Oranı %88.61
%0.11|328
0 0 0/17 0/7
TEKİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %96.82
%0.07|444
0 0 0/11 0/0
TOKAT
Açılan Sandık Oranı %91.21
%0.09|289
0 0 0/12 0/26
TRABZON
Açılan Sandık Oranı %96.46
%0.15|656
0 0 0/18 0/0
TUNCELİ
Açılan Sandık Oranı %98.64
%0.22|106
0 0 0/8 0/1
UŞAK
Açılan Sandık Oranı %99.70
%0.09|199
0 0 0/6 0/5
VAN
Açılan Sandık Oranı %92.62
%0.06|260
0 0 0/13 0/0
YALOVA
Açılan Sandık Oranı %81.03
%0.09|111
0 0 0/6 0/8
YOZGAT
Açılan Sandık Oranı %88.58
%0.04|81
0 0 0/14 0/22
ZONGULDAK
Açılan Sandık Oranı %93.10
%0.14|477
0 0 0/8 0/17
Kaynak: Anadolu Ajansı