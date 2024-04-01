VATAN SEÇİM SONUÇLARI

|ŞEHİR
|ADAY
|OY
|BELEDİYE BAŞKANLARI
|
|
ADANA
Açılan Sandık Oranı %84.94
|AHMET SUSEVEN
|
%0.07|700
|
|
ADIYAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA KABARCIK
|
%0.06|64
|
|
AFYONKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %99.61
|
%0|0
|
|
AĞRI
Açılan Sandık Oranı %99.15
|
%0|0
|
|
AKSARAY
Açılan Sandık Oranı %99.80
|
%0|0
|
|
AMASYA
Açılan Sandık Oranı %98.80
|SEFER KILIÇ
|
%0.16|99
|
|
ANKARA
Açılan Sandık Oranı %89.84
|UTKU REYHAN
|
%0.05|1.575
|
|
ANTALYA
Açılan Sandık Oranı %93.44
|SERDAR ÜSKÜPLÜ
|
%0.07|989
|
|
ARDAHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|RABİANUR AĞAR
|
%0.07|8
|
|
ARTVİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AYNUR ŞAHİN
|
%0.04|6
|
|
AYDIN
Açılan Sandık Oranı %83.43
|ZÜHRE GENİŞEL
|
%0.10|563
|
|
BALIKESİR
Açılan Sandık Oranı %95.44
|EMRE ALBAYRAK
|
%0.09|665
|
|
BARTIN
Açılan Sandık Oranı %98.94
|
%0|0
|
|
BATMAN
Açılan Sandık Oranı %99.19
|BÜŞRA ASLAN
|
%0.09|176
|
|
BAYBURT
Açılan Sandık Oranı %97.85
|
%0|0
|
|
BİLECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|DEVRİM SERİN
|
%0.10|36
|
|
BİNGÖL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
BİTLİS
Açılan Sandık Oranı %98.25
|HALUK MUTLU
|
%0.09|20
|
|
BOLU
Açılan Sandık Oranı %94.92
|
%0|0
|
|
BURDUR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
BURSA
Açılan Sandık Oranı %94.75
|MUSTAFA ENVER YILMAZ
|
%0.07|1.270
|
|
ÇANAKKALE
Açılan Sandık Oranı %99.04
|SERKAN ÖZBAKIR
|
%0.05|40
|
|
ÇANKIRI
Açılan Sandık Oranı %98.28
|HAKAN ÇELİK
|
%0.03|11
|
|
ÇORUM
Açılan Sandık Oranı %99.12
|MEHMET PATLAR
|
%0.09|114
|
|
DENİZLİ
Açılan Sandık Oranı %87.62
|MEHMET ÇOBANOĞLU
|
%0.12|671
|
|
DİYARBAKIR
Açılan Sandık Oranı %96.15
|FERDİ TANHAN
|
%0.07|503
|
|
DÜZCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FETHİ SÖNMEZ
|
%0.11|114
|
|
EDİRNE
Açılan Sandık Oranı %99.74
|FATMA MÜZEYYEN OKTAY
|
%0.08|82
|
|
ELAZIĞ
Açılan Sandık Oranı %99.63
|KAHRAMAN TAŞKIN
|
%0.06|105
|
|
ERZİNCAN
Açılan Sandık Oranı %87.04
|
%0|0
|
|
ERZURUM
Açılan Sandık Oranı %96.27
|MEHMET AKİF CEYLAN
|
%0.16|517
|
|
ESKİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %93.52
|RAİF EŞKİNAT
|
%0.05|247
|
|
GAZİANTEP
Açılan Sandık Oranı %98.64
|MUSTAFA GÖKÇAYIR
|
%0.08|726
|
|
GİRESUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
GÜMÜŞHANE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
HAKKARİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
HATAY
Açılan Sandık Oranı %97.61
|EDİB HADİMOĞULLARI
|
%0.06|458
|
|
IĞDIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
ISPARTA
Açılan Sandık Oranı %98.26
|
%0|0
|
|
İSTANBUL
Açılan Sandık Oranı %95.08
|İBRAHİM OKAN ÖZKAN
|
%0.04|3.423
|
|
İZMİR
Açılan Sandık Oranı %96.08
|SERHAN BOLLUK
|
%0.08|1.977
|
|
KAHRAMANMARAŞ
Açılan Sandık Oranı %95.70
|MUSTAFA OSMAN SARITAŞ
|
%0.12|650
|
|
KARABÜK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
KARS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
KASTAMONU
Açılan Sandık Oranı %94.44
|
%0|0
|
|
KAYSERİ
Açılan Sandık Oranı %94.70
|ERDOĞAN DEMİR
|
%0.12|895
|
|
KİLİS
Açılan Sandık Oranı %95.51
|AYCAN DURU AKGÜL
|
%0.04|23
|
|
KIRIKKALE
Açılan Sandık Oranı %99.75
|
%0|0
|
|
KIRKLARELİ
Açılan Sandık Oranı %99.00
|
%0|0
|
|
KIRŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İLKER ÖZKAMALI
|
%0.05|37
|
|
KOCAELİ
Açılan Sandık Oranı %96.23
|ORHAN KADIOĞLU
|
%0.10|1.088
|
|
KONYA
Açılan Sandık Oranı %96.72
|MEHMET ALİ ÖZTÜRK
|
%0.10|1.173
|
|
KÜTAHYA
Açılan Sandık Oranı %95.81
|
%0|0
|
|
MALATYA
Açılan Sandık Oranı %98.46
|ABUZER ŞEREFOĞLU
|
%0.05|182
|
|
MANİSA
Açılan Sandık Oranı %90.32
|MUSTAFA DABAN
|
%0.14|1.151
|
|
MARDİN
Açılan Sandık Oranı %96.11
|ZEYNETTİN BOZAN
|
%0.06|223
|
|
MERSİN
Açılan Sandık Oranı %89.89
|YALÇIN ÖKTEM
|
%0.10|900
|
|
MUĞLA
Açılan Sandık Oranı %82.06
|EMRE AYKIN
|
%0.13|673
|
|
MUŞ
Açılan Sandık Oranı %87.27
|
%0|0
|
|
NEVŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %95.58
|
%0|0
|
|
NİĞDE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HASAN AKŞEN
|
%0.07|54
|
|
ORDU
Açılan Sandık Oranı %96.95
|SEDAT KUTLU
|
%0.11|466
|
|
OSMANİYE
Açılan Sandık Oranı %96.34
|MEHMET NURİ BÖRÜBAN
|
%0.12|130
|
|
RİZE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
SAKARYA
Açılan Sandık Oranı %96.94
|BAHTİYAR BODUR
|
%0.11|609
|
|
SAMSUN
Açılan Sandık Oranı %95.24
|HAYDAR ÇOLAK
|
%0.11|824
|
|
ŞANLIURFA
Açılan Sandık Oranı %93.29
|MUSTAFA ATACA
|
%0.06|518
|
|
SİİRT
Açılan Sandık Oranı %94.17
|
%0|0
|
|
SİNOP
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SEBAHATTİN CANİK
|
%0.12|35
|
|
ŞIRNAK
Açılan Sandık Oranı %98.06
|
%0|0
|
|
SİVAS
Açılan Sandık Oranı %88.02
|METİN ÇEKEN
|
%0.04|56
|
|
TEKİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %97.74
|ERTUĞRUL ORTA
|
%0.12|763
|
|
TOKAT
Açılan Sandık Oranı %97.31
|
%0|0
|
|
TRABZON
Açılan Sandık Oranı %97.47
|HÜSEYİN CELAL DİHKAN
|
%0.12|513
|
|
TUNCELİ
Açılan Sandık Oranı %87.50
|NİHAL GÜNDOĞAN
|
%0.05|8
|
|
UŞAK
Açılan Sandık Oranı %99.81
|KADİR ALTUNKAYA
|
%0.04|47
|
|
VAN
Açılan Sandık Oranı %93.15
|MEHMET EMİN ARİ
|
%0.12|476
|
|
YALOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AYTAÇ TEKİN
|
%0.09|55
|
|
YOZGAT
Açılan Sandık Oranı %90.96
|
%0|0
|
|
ZONGULDAK
Açılan Sandık Oranı %98.32
|GÖKHAN YILMAZ
|
%0.07|36
|
|ŞEHİR
|OY
|BELEDİYE BAŞKANLARI
|
|
ADANA
Açılan Sandık Oranı %79.53
|
%0.11|970
|
|
ADIYAMAN
Açılan Sandık Oranı %99.30
|
%0.13|384
|
|
AFYONKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %95.88
|
%0.08|324
|
|
AĞRI
Açılan Sandık Oranı %97.98
|
%0|0
|
|
AKSARAY
Açılan Sandık Oranı %95.57
|
%0.07|149
|
|
AMASYA
Açılan Sandık Oranı %92.39
|
%0.07|137
|
|
ANKARA
Açılan Sandık Oranı %84.46
|
%0.09|2.346
|
|
ANTALYA
Açılan Sandık Oranı %90.50
|
%0.10|1.342
|
|
ARDAHAN
Açılan Sandık Oranı %96.59
|
%0.34|161
|
|
ARTVİN
Açılan Sandık Oranı %99.39
|
%0.07|69
|
|
AYDIN
Açılan Sandık Oranı %80.26
|
%0.13|711
|
|
BALIKESİR
Açılan Sandık Oranı %93.18
|
%0.08|568
|
|
BARTIN
Açılan Sandık Oranı %93.83
|
%0.22|247
|
|
BATMAN
Açılan Sandık Oranı %98.95
|
%0.08|225
|
|
BAYBURT
Açılan Sandık Oranı %94.74
|
%0.11|41
|
|
BİLECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.19|255
|
|
BİNGÖL
Açılan Sandık Oranı %99.13
|
%0.09|107
|
|
BİTLİS
Açılan Sandık Oranı %94.29
|
%0.11|170
|
|
BOLU
Açılan Sandık Oranı %94.68
|
%0.09|166
|
|
BURDUR
Açılan Sandık Oranı %95.37
|
%0.13|200
|
|
BURSA
Açılan Sandık Oranı %92.13
|
%0.09|1.519
|
|
ÇANAKKALE
Açılan Sandık Oranı %96.62
|
%0.09|306
|
|
ÇANKIRI
Açılan Sandık Oranı %97.69
|
%0.11|132
|
|
ÇORUM
Açılan Sandık Oranı %97.27
|
%0.13|399
|
|
DENİZLİ
Açılan Sandık Oranı %82.42
|
%0.13|675
|
|
DİYARBAKIR
Açılan Sandık Oranı %95.39
|
%0.08|528
|
|
DÜZCE
Açılan Sandık Oranı %98.69
|
%0.13|301
|
|
EDİRNE
Açılan Sandık Oranı %94.36
|
%0.10|234
|
|
ELAZIĞ
Açılan Sandık Oranı %99.30
|
%0.14|430
|
|
ERZİNCAN
Açılan Sandık Oranı %91.11
|
%0.18|192
|
|
ERZURUM
Açılan Sandık Oranı %95.59
|
%0.04|122
|
|
ESKİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %73.49
|
%0.06|231
|
|
GAZİANTEP
Açılan Sandık Oranı %98.41
|
%0.08|702
|
|
GİRESUN
Açılan Sandık Oranı %93.10
|
%0.07|169
|
|
GÜMÜŞHANE
Açılan Sandık Oranı %86.56
|
%0.08|49
|
|
HAKKARİ
Açılan Sandık Oranı %93.62
|
%0|0
|
|
HATAY
Açılan Sandık Oranı %92.94
|
%0.07|515
|
|
IĞDIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.15|154
|
|
ISPARTA
Açılan Sandık Oranı %96.97
|
%0.16|390
|
|
İSTANBUL
Açılan Sandık Oranı %88.21
|
%0.07|5.460
|
|
İZMİR
Açılan Sandık Oranı %93.64
|
%0.10|2.521
|
|
KAHRAMANMARAŞ
Açılan Sandık Oranı %95.51
|
%0.01|56
|
|
KARABÜK
Açılan Sandık Oranı %98.94
|
%0.10|136
|
|
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.17|247
|
|
KARS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.17|228
|
|
KASTAMONU
Açılan Sandık Oranı %95.57
|
%0.22|498
|
|
KAYSERİ
Açılan Sandık Oranı %94.05
|
%0.10|732
|
|
KİLİS
Açılan Sandık Oranı %93.96
|
%0.09|62
|
|
KIRIKKALE
Açılan Sandık Oranı %95.77
|
%0.05|77
|
|
KIRKLARELİ
Açılan Sandık Oranı %88.19
|
%0.10|212
|
|
KIRŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %99.17
|
%0.08|113
|
|
KOCAELİ
Açılan Sandık Oranı %93.79
|
%0.15|1.552
|
|
KONYA
Açılan Sandık Oranı %96.56
|
%0.10|1.190
|
|
KÜTAHYA
Açılan Sandık Oranı %92.40
|
%0.11|343
|
|
MALATYA
Açılan Sandık Oranı %98.01
|
%0.06|218
|
|
MANİSA
Açılan Sandık Oranı %86.49
|
%0.05|407
|
|
MARDİN
Açılan Sandık Oranı %95.47
|
%0.02|62
|
|
MERSİN
Açılan Sandık Oranı %86.15
|
%0.12|1.072
|
|
MUĞLA
Açılan Sandık Oranı %78.07
|
%0.10|492
|
|
MUŞ
Açılan Sandık Oranı %89.10
|
%0.16|231
|
|
NEVŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %96.41
|
%0.06|99
|
|
NİĞDE
Açılan Sandık Oranı %97.53
|
%0.12|253
|
|
ORDU
Açılan Sandık Oranı %96.10
|
%0.10|450
|
|
OSMANİYE
Açılan Sandık Oranı %95.84
|
%0.13|367
|
|
RİZE
Açılan Sandık Oranı %99.34
|
%0.15|296
|
|
SAKARYA
Açılan Sandık Oranı %95.76
|
%0.10|587
|
|
SAMSUN
Açılan Sandık Oranı %93.11
|
%0.15|1.058
|
|
ŞANLIURFA
Açılan Sandık Oranı %92.12
|
%0.06|468
|
|
SİİRT
Açılan Sandık Oranı %88.38
|
%0.18|241
|
|
SİNOP
Açılan Sandık Oranı %92.55
|
%0.23|288
|
|
ŞIRNAK
Açılan Sandık Oranı %89.55
|
%0.11|242
|
|
SİVAS
Açılan Sandık Oranı %88.61
|
%0.11|328
|
|
TEKİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %96.82
|
%0.07|444
|
|
TOKAT
Açılan Sandık Oranı %91.21
|
%0.09|289
|
|
TRABZON
Açılan Sandık Oranı %96.46
|
%0.15|656
|
|
TUNCELİ
Açılan Sandık Oranı %98.64
|
%0.22|106
|
|
UŞAK
Açılan Sandık Oranı %99.70
|
%0.09|199
|
|
VAN
Açılan Sandık Oranı %92.62
|
%0.06|260
|
|
YALOVA
Açılan Sandık Oranı %81.03
|
%0.09|111
|
|
YOZGAT
Açılan Sandık Oranı %88.58
|
%0.04|81
|
|
ZONGULDAK
Açılan Sandık Oranı %93.10
|
%0.14|477
|