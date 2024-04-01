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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26
CHP

  • KISALTMA

    CHP

  • GENEL BAŞKAN

    Özgür Özel

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/09/1923
CHP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%37.77
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 14
  • Kazandığı İl Sayısı 21
  • Kazandığı İlçe Sayısı 337
  • Kazandığı Belde Sayısı 61
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%50.53 13
İL GENEL MECLİSİ
%46.70
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İLÇE ADAY OY ORAN
BOZDOĞAN Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA GALİP ÖZEL 10852 %48.61 Detay
BUHARKENT
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALİ OKKALI 2489 %29.71 Detay
ÇİNE Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET KIVRAK 18393 %53.13 Detay
DİDİM Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
HATİCE GENÇAY 26446 %51.08 Detay
EFELER Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
ANIL YETİŞKİN 71630 %42.12 Detay
GERMENCİK Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
BURAK ZENCİRCİ 14921 %54.00 Detay
İNCİRLİOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
OSMAN GÖKMEN 14806 %46.24 Detay
KARACASU Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA BÜYÜKYAPICI 6419 %53.18 Detay
KARPUZLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
TUĞRUL OZAN 2367 %30.47 Detay
KOÇARLI Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÖZGÜR ARICI 7888 %48.85 Detay
KÖŞK
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALPER AYDOĞAN 4558 %25.47 Detay
KUŞADASI Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÖMER GÜNEL 29994 %42.41 Detay
KUYUCAK Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
UĞUR DOĞANCA 9025 %51.15 Detay
NAZİLLİ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
ERTUĞRUL TETİK 45352 %48.72 Detay
SÖKE Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA İBERYA ARIKAN 39258 %55.21 Detay
SULTANHİSAR Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
OSMAN YILDIRIMKAYA 5203 %40.61 Detay
YENİPAZAR Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
MALİK ERCAN 4355 %51.98 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı