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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 01:15
Memleket

  • KISALTMA

    MEMLEKET

  • GENEL BAŞKAN

    Muharrem İnce

  • KURULUŞ TARİHİ

    17/05/2021
MEMLEKET TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.14
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 1
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%91.89
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

Memleket SEÇİM SONUÇLARI

BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
%0 %10 %20 %60 +%80
ŞEHİR ADAY OY BELEDİYE BAŞKANLARI
B.ŞEHİR İL İLÇE BELDE
ADANA
Açılan Sandık Oranı %80.70
ETHEM EKE
%0.15|1.430
0 0 0/15 0/0
ADIYAMAN
Açılan Sandık Oranı %99.36
AHMET ÖZALP
%0.09|97
0 0 0/9 0/14
AFYONKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %99.04
%0|0
0 0 0/18 0/42
AĞRI
Açılan Sandık Oranı %97.86
%0|0
0 0 0/8 0/4
AKSARAY
Açılan Sandık Oranı %99.80
%0|0
0 0 0/8 0/14
AMASYA
Açılan Sandık Oranı %98.40
%0|0
0 0 0/7 0/1
ANKARA
Açılan Sandık Oranı %87.76
ZAFER BURAK HASAR
%0.13|3.635
0 0 0/25 0/0
ANTALYA
Açılan Sandık Oranı %89.21
%0|0
0 0 0/19 0/0
ARDAHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/6 0/1
ARTVİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/9 0/0
AYDIN
Açılan Sandık Oranı %80.19
%0|0
0 0 0/17 0/0
BALIKESİR
Açılan Sandık Oranı %93.97
MAHİR BAKAN
%0.21|1.576
0 0 0/20 0/0
BARTIN
Açılan Sandık Oranı %98.94
%0|0
0 0 0/4 0/4
BATMAN
Açılan Sandık Oranı %97.24
%0|0
0 0 0/6 0/5
BAYBURT
Açılan Sandık Oranı %95.70
%0|0
0 0 0/3 0/2
BİLECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
HÜSEYİN KORKMAN
%0.38|136
0 0 0/8 0/3
BİNGÖL
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/8 0/3
BİTLİS
Açılan Sandık Oranı %97.37
%0|0
0 0 0/7 0/6
BOLU
Açılan Sandık Oranı %90.61
%0|0
0 0 0/9 0/3
BURDUR
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/11 0/4
BURSA
Açılan Sandık Oranı %91.40
RUŞEN SEVER
%0.19|3.079
0 0 0/17 0/0
ÇANAKKALE
Açılan Sandık Oranı %96.78
ATALAY SEÇKİN
%0.11|82
0 0 0/12 0/11
ÇANKIRI
Açılan Sandık Oranı %95.40
%0|0
0 0 0/12 0/5
ÇORUM
Açılan Sandık Oranı %98.07
%0|0
0 0 0/14 0/2
DENİZLİ
Açılan Sandık Oranı %83.33
MUSTAFA ÇAĞLAYAN
%0.32|1.690
0 0 0/19 0/0
DİYARBAKIR
Açılan Sandık Oranı %94.86
%0|0
0 0 0/17 0/0
DÜZCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/8 0/2
EDİRNE
Açılan Sandık Oranı %98.97
ÇİĞDEM BORA
%0.24|240
0 0 0/9 0/7
ELAZIĞ
Açılan Sandık Oranı %99.63
%0|0
0 0 0/11 0/9
ERZİNCAN
Açılan Sandık Oranı %82.41
%0|0
0 0 0/9 0/6
ERZURUM
Açılan Sandık Oranı %94.90
%0|0
0 0 0/20 0/0
ESKİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %92.55
SALİH ESKİCİ
%0.12|615
0 0 0/14 0/0
GAZİANTEP
Açılan Sandık Oranı %96.98
%0|0
0 0 0/9 0/0
GİRESUN
Açılan Sandık Oranı %98.87
SUAT ÖNDAŞ
%0.17|111
0 0 0/16 0/8
GÜMÜŞHANE
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/6 0/8
HAKKARİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/5 0/3
HATAY
Açılan Sandık Oranı %95.21
HALİL KILIÇ
%0.18|1.301
0 0 0/15 0/0
IĞDIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/4 0/3
ISPARTA
Açılan Sandık Oranı %98.07
%0|0
0 0 0/13 0/9
İSTANBUL
Açılan Sandık Oranı %93.51
EMRE BERK HACIGÜZELLER
%0.11|9.219
0 0 0/39 0/0
İZMİR
Açılan Sandık Oranı %94.09
CÜNEYT OĞUZ
%0.25|6.253
0 0 0/30 0/0
KAHRAMANMARAŞ
Açılan Sandık Oranı %92.80
CUMA AKPINAR
%0.36|1.959
0 0 0/11 0/0
KARABÜK
Açılan Sandık Oranı %99.60
%0|0
0 0 0/6 0/1
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/6 0/5
KARS
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/8 0/1
KASTAMONU
Açılan Sandık Oranı %93.70
AYTEN URGANİOĞLU
%0.12|74
0 0 0/20 0/0
KAYSERİ
Açılan Sandık Oranı %92.47
DENİZ COŞKUN
%0.31|2.195
0 0 0/16 0/0
KİLİS
Açılan Sandık Oranı %94.69
%0|0
0 0 0/4 0/0
KIRIKKALE
Açılan Sandık Oranı %99.75
%0|0
0 0 0/9 0/2
KIRKLARELİ
Açılan Sandık Oranı %93.50
ASLI ELİGÜZEL
%0.05|23
0 0 0/8 0/13
KIRŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %99.67
%0|0
0 0 0/7 0/3
KOCAELİ
Açılan Sandık Oranı %92.10
ÜNAL KARASAĞIZ
%0.28|2.908
0 0 0/12 0/0
KONYA
Açılan Sandık Oranı %94.03
%0|0
0 0 0/31 0/0
KÜTAHYA
Açılan Sandık Oranı %93.99
%0|0
0 0 0/13 0/15
MALATYA
Açılan Sandık Oranı %97.56
AVNİ TALHA UCUZCU
%0.05|204
0 0 0/13 0/0
MANİSA
Açılan Sandık Oranı %87.42
GÜLNUR EFE
%0.20|1.529
0 0 0/17 0/0
MARDİN
Açılan Sandık Oranı %94.44
%0|0
0 0 0/10 0/0
MERSİN
Açılan Sandık Oranı %86.49
CELALETTİN DENLİ
%0.59|5.357
0 0 0/13 0/0
MUĞLA
Açılan Sandık Oranı %78.56
%0|0
0 0 0/13 0/0
MUŞ
Açılan Sandık Oranı %85.91
%0|0
0 0 0/6 0/17
NEVŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %87.95
%0|0
0 0 0/8 0/15
NİĞDE
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/6 0/23
ORDU
Açılan Sandık Oranı %95.74
%0|0
0 0 0/19 0/0
OSMANİYE
Açılan Sandık Oranı %95.53
BEKİR LEVENT ERSOYLU
%0.16|170
0 0 0/7 0/7
RİZE
Açılan Sandık Oranı %100.00
ATTİLA KAYHAN
%0.38|209
0 0 0/12 0/6
SAKARYA
Açılan Sandık Oranı %95.42
ALİ SARI
%0.33|1.884
0 0 0/16 0/0
SAMSUN
Açılan Sandık Oranı %92.20
SEYİT AHMET KOÇAK
%0.21|1.532
0 0 0/17 0/0
ŞANLIURFA
Açılan Sandık Oranı %91.55
%0|0
0 0 0/13 0/0
SİİRT
Açılan Sandık Oranı %93.25
%0|0
0 0 0/7 0/5
SİNOP
Açılan Sandık Oranı %99.19
%0|0
0 0 0/9 0/0
ŞIRNAK
Açılan Sandık Oranı %98.06
%0|0
0 0 0/7 0/12
SİVAS
Açılan Sandık Oranı %86.82
KEREM OKYAY
%0.25|355
0 0 0/17 0/7
TEKİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %95.30
BARIŞ TUNCA
%0.35|2.153
0 0 0/11 0/0
TOKAT
Açılan Sandık Oranı %96.71
%0|0
0 0 0/12 0/26
TRABZON
Açılan Sandık Oranı %94.82
%0|0
0 0 0/18 0/0
TUNCELİ
Açılan Sandık Oranı %85.00
%0|0
0 0 0/8 0/1
UŞAK
Açılan Sandık Oranı %99.81
MEHMETCAN SOLAK
%0.06|79
0 0 0/6 0/5
VAN
Açılan Sandık Oranı %89.76
ALİ ERTUĞRUL AYBEY
%0.68|2.673
0 0 0/13 0/0
YALOVA
Açılan Sandık Oranı %98.48
FATİH ELÖNÜ
%0.96|548
0 0 0/6 0/8
YOZGAT
Açılan Sandık Oranı %89.89
%0|0
0 0 0/14 1/22
ZONGULDAK
Açılan Sandık Oranı %97.90
%0|0
0 0 0/8 0/17
%0 %10 %20 %60 +%80
ŞEHİR OY BELEDİYE BAŞKANLARI
B.ŞEHİR İL İLÇE BELDE
ADANA
Açılan Sandık Oranı %73.43
%0.14|1.155
0 0 0/15 0/0
ADIYAMAN
Açılan Sandık Oranı %98.74
%0.16|476
0 0 0/9 0/14
AFYONKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %93.15
%0.01|41
0 0 0/18 0/42
AĞRI
Açılan Sandık Oranı %95.72
%0|0
0 0 0/8 0/4
AKSARAY
Açılan Sandık Oranı %94.44
%0|0
0 0 0/8 0/14
AMASYA
Açılan Sandık Oranı %89.95
%0|0
0 0 0/7 0/1
ANKARA
Açılan Sandık Oranı %80.83
%0.21|5.499
0 0 0/25 0/0
ANTALYA
Açılan Sandık Oranı %85.01
%0.22|2.728
0 0 0/19 0/0
ARDAHAN
Açılan Sandık Oranı %94.60
%0|0
0 0 0/6 0/1
ARTVİN
Açılan Sandık Oranı %99.39
%0.05|54
0 0 0/9 0/0
AYDIN
Açılan Sandık Oranı %76.27
%0.79|3.975
0 0 0/17 0/0
BALIKESİR
Açılan Sandık Oranı %90.32
%0.29|2.092
0 0 0/20 0/0
BARTIN
Açılan Sandık Oranı %92.86
%0|0
0 0 0/4 0/4
BATMAN
Açılan Sandık Oranı %96.98
%0|0
0 0 0/6 0/5
BAYBURT
Açılan Sandık Oranı %90.79
%0|0
0 0 0/3 0/2
BİLECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.46|627
0 0 0/8 0/3
BİNGÖL
Açılan Sandık Oranı %98.88
%0|0
0 0 0/8 0/3
BİTLİS
Açılan Sandık Oranı %93.02
%0|0
0 0 0/7 0/6
BOLU
Açılan Sandık Oranı %91.73
%0|0
0 0 0/9 0/3
BURDUR
Açılan Sandık Oranı %93.19
%0|0
0 0 0/11 0/4
BURSA
Açılan Sandık Oranı %87.40
%0.33|5.154
0 0 0/17 0/0
ÇANAKKALE
Açılan Sandık Oranı %94.27
%0.16|527
0 0 0/12 0/11
ÇANKIRI
Açılan Sandık Oranı %96.33
%0|0
0 0 0/12 0/5
ÇORUM
Açılan Sandık Oranı %95.37
%0|0
0 0 0/14 0/2
DENİZLİ
Açılan Sandık Oranı %76.45
%0.38|1.832
0 0 0/19 0/0
DİYARBAKIR
Açılan Sandık Oranı %93.91
%0|0
0 0 0/17 0/0
DÜZCE
Açılan Sandık Oranı %98.03
%0|0
0 0 0/8 0/2
EDİRNE
Açılan Sandık Oranı %93.08
%0.25|603
0 0 0/9 0/7
ELAZIĞ
Açılan Sandık Oranı %98.26
%0|0
0 0 0/11 0/9
ERZİNCAN
Açılan Sandık Oranı %88.51
%0|0
0 0 0/9 0/6
ERZURUM
Açılan Sandık Oranı %94.17
%0|0
0 0 0/20 0/0
ESKİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %70.65
%0.17|614
0 0 0/14 0/0
GAZİANTEP
Açılan Sandık Oranı %96.23
%0.20|1.748
0 0 0/9 0/0
GİRESUN
Açılan Sandık Oranı %91.10
%0.11|288
0 0 0/16 0/8
GÜMÜŞHANE
Açılan Sandık Oranı %84.69
%0|0
0 0 0/6 0/8
HAKKARİ
Açılan Sandık Oranı %92.55
%0|0
0 0 0/5 0/3
HATAY
Açılan Sandık Oranı %89.46
%0.06|409
0 0 0/15 0/0
IĞDIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/4 0/3
ISPARTA
Açılan Sandık Oranı %96.02
%0|0
0 0 0/13 0/9
İSTANBUL
Açılan Sandık Oranı %84.40
%0.21|15.084
0 0 0/39 0/0
İZMİR
Açılan Sandık Oranı %90.20
%0.49|11.516
0 0 0/30 0/0
KAHRAMANMARAŞ
Açılan Sandık Oranı %92.01
%0.54|2.846
0 0 0/11 0/0
KARABÜK
Açılan Sandık Oranı %98.28
%0|0
0 0 0/6 0/1
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/6 0/5
KARS
Açılan Sandık Oranı %99.49
%0|0
0 0 0/8 0/1
KASTAMONU
Açılan Sandık Oranı %94.03
%0.10|232
0 0 0/20 0/0
KAYSERİ
Açılan Sandık Oranı %90.25
%0|0
0 0 0/16 0/0
KİLİS
Açılan Sandık Oranı %92.75
%0|0
0 0 0/4 0/0
KIRIKKALE
Açılan Sandık Oranı %94.72
%0|0
0 0 0/9 0/2
KIRKLARELİ
Açılan Sandık Oranı %82.08
%0.20|391
0 0 0/8 0/13
KIRŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %98.90
%0|0
0 0 0/7 0/3
KOCAELİ
Açılan Sandık Oranı %88.14
%0.22|2.186
0 0 0/12 0/0
KONYA
Açılan Sandık Oranı %93.54
%0.30|3.270
0 0 0/31 0/0
KÜTAHYA
Açılan Sandık Oranı %90.41
%0.08|233
0 0 0/13 0/15
MALATYA
Açılan Sandık Oranı %97.11
%0.06|211
0 0 0/13 0/0
MANİSA
Açılan Sandık Oranı %81.97
%0.02|109
0 0 0/17 0/0
MARDİN
Açılan Sandık Oranı %93.80
%0|0
0 0 0/10 0/0
MERSİN
Açılan Sandık Oranı %81.63
%1.01|8.592
0 0 0/13 0/0
MUĞLA
Açılan Sandık Oranı %73.80
%0|0
0 0 0/13 0/0
MUŞ
Açılan Sandık Oranı %87.47
%0|0
0 0 0/6 0/17
NEVŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %91.82
%0|0
0 0 0/8 0/15
NİĞDE
Açılan Sandık Oranı %96.97
%0|0
0 0 0/6 0/23
ORDU
Açılan Sandık Oranı %94.35
%0.01|45
0 0 0/19 0/0
OSMANİYE
Açılan Sandık Oranı %93.64
%0.15|416
0 0 0/7 0/7
RİZE
Açılan Sandık Oranı %99.06
%0.25|495
0 0 0/12 0/6
SAKARYA
Açılan Sandık Oranı %93.38
%0|0
0 0 0/16 0/0
SAMSUN
Açılan Sandık Oranı %88.13
%0.22|1.485
0 0 0/17 0/0
ŞANLIURFA
Açılan Sandık Oranı %89.97
%0|0
0 0 0/13 0/0
SİİRT
Açılan Sandık Oranı %88.02
%0|0
0 0 0/7 0/5
SİNOP
Açılan Sandık Oranı %91.82
%0|0
0 0 0/9 0/0
ŞIRNAK
Açılan Sandık Oranı %87.06
%0|0
0 0 0/7 0/12
SİVAS
Açılan Sandık Oranı %86.71
%0.14|412
0 0 0/17 0/7
TEKİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %92.90
%0.54|3.225
0 0 0/11 0/0
TOKAT
Açılan Sandık Oranı %87.47
%0|0
0 0 0/12 0/26
TRABZON
Açılan Sandık Oranı %93.62
%0|0
0 0 0/18 0/0
TUNCELİ
Açılan Sandık Oranı %98.26
%0|0
0 0 0/8 0/1
UŞAK
Açılan Sandık Oranı %99.60
%0.07|157
0 0 0/6 0/5
VAN
Açılan Sandık Oranı %88.62
%0.19|712
0 0 0/13 0/0
YALOVA
Açılan Sandık Oranı %76.63
%1.12|1.271
0 0 0/6 0/8
YOZGAT
Açılan Sandık Oranı %84.99
%0.18|346
0 0 0/14 1/22
ZONGULDAK
Açılan Sandık Oranı %90.61
%0|0
0 0 0/8 0/17
Kaynak: Anadolu Ajansı