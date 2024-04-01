Memleket SEÇİM SONUÇLARI

|ŞEHİR
|ADAY
|OY
|BELEDİYE BAŞKANLARI
|
|
ADANA
Açılan Sandık Oranı %80.70
|ETHEM EKE
|
%0.15|1.430
|
|
ADIYAMAN
Açılan Sandık Oranı %99.36
|AHMET ÖZALP
|
%0.09|97
|
|
AFYONKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %99.04
|
%0|0
|
|
AĞRI
Açılan Sandık Oranı %97.86
|
%0|0
|
|
AKSARAY
Açılan Sandık Oranı %99.80
|
%0|0
|
|
AMASYA
Açılan Sandık Oranı %98.40
|
%0|0
|
|
ANKARA
Açılan Sandık Oranı %87.76
|ZAFER BURAK HASAR
|
%0.13|3.635
|
|
ANTALYA
Açılan Sandık Oranı %89.21
|
%0|0
|
|
ARDAHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
ARTVİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
AYDIN
Açılan Sandık Oranı %80.19
|
%0|0
|
|
BALIKESİR
Açılan Sandık Oranı %93.97
|MAHİR BAKAN
|
%0.21|1.576
|
|
BARTIN
Açılan Sandık Oranı %98.94
|
%0|0
|
|
BATMAN
Açılan Sandık Oranı %97.24
|
%0|0
|
|
BAYBURT
Açılan Sandık Oranı %95.70
|
%0|0
|
|
BİLECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HÜSEYİN KORKMAN
|
%0.38|136
|
|
BİNGÖL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
BİTLİS
Açılan Sandık Oranı %97.37
|
%0|0
|
|
BOLU
Açılan Sandık Oranı %90.61
|
%0|0
|
|
BURDUR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
BURSA
Açılan Sandık Oranı %91.40
|RUŞEN SEVER
|
%0.19|3.079
|
|
ÇANAKKALE
Açılan Sandık Oranı %96.78
|ATALAY SEÇKİN
|
%0.11|82
|
|
ÇANKIRI
Açılan Sandık Oranı %95.40
|
%0|0
|
|
ÇORUM
Açılan Sandık Oranı %98.07
|
%0|0
|
|
DENİZLİ
Açılan Sandık Oranı %83.33
|MUSTAFA ÇAĞLAYAN
|
%0.32|1.690
|
|
DİYARBAKIR
Açılan Sandık Oranı %94.86
|
%0|0
|
|
DÜZCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
EDİRNE
Açılan Sandık Oranı %98.97
|ÇİĞDEM BORA
|
%0.24|240
|
|
ELAZIĞ
Açılan Sandık Oranı %99.63
|
%0|0
|
|
ERZİNCAN
Açılan Sandık Oranı %82.41
|
%0|0
|
|
ERZURUM
Açılan Sandık Oranı %94.90
|
%0|0
|
|
ESKİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %92.55
|SALİH ESKİCİ
|
%0.12|615
|
|
GAZİANTEP
Açılan Sandık Oranı %96.98
|
%0|0
|
|
GİRESUN
Açılan Sandık Oranı %98.87
|SUAT ÖNDAŞ
|
%0.17|111
|
|
GÜMÜŞHANE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
HAKKARİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
HATAY
Açılan Sandık Oranı %95.21
|HALİL KILIÇ
|
%0.18|1.301
|
|
IĞDIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
ISPARTA
Açılan Sandık Oranı %98.07
|
%0|0
|
|
İSTANBUL
Açılan Sandık Oranı %93.51
|EMRE BERK HACIGÜZELLER
|
%0.11|9.219
|
|
İZMİR
Açılan Sandık Oranı %94.09
|CÜNEYT OĞUZ
|
%0.25|6.253
|
|
KAHRAMANMARAŞ
Açılan Sandık Oranı %92.80
|CUMA AKPINAR
|
%0.36|1.959
|
|
KARABÜK
Açılan Sandık Oranı %99.60
|
%0|0
|
|
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
KARS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
KASTAMONU
Açılan Sandık Oranı %93.70
|AYTEN URGANİOĞLU
|
%0.12|74
|
|
KAYSERİ
Açılan Sandık Oranı %92.47
|DENİZ COŞKUN
|
%0.31|2.195
|
|
KİLİS
Açılan Sandık Oranı %94.69
|
%0|0
|
|
KIRIKKALE
Açılan Sandık Oranı %99.75
|
%0|0
|
|
KIRKLARELİ
Açılan Sandık Oranı %93.50
|ASLI ELİGÜZEL
|
%0.05|23
|
|
KIRŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %99.67
|
%0|0
|
|
KOCAELİ
Açılan Sandık Oranı %92.10
|ÜNAL KARASAĞIZ
|
%0.28|2.908
|
|
KONYA
Açılan Sandık Oranı %94.03
|
%0|0
|
|
KÜTAHYA
Açılan Sandık Oranı %93.99
|
%0|0
|
|
MALATYA
Açılan Sandık Oranı %97.56
|AVNİ TALHA UCUZCU
|
%0.05|204
|
|
MANİSA
Açılan Sandık Oranı %87.42
|GÜLNUR EFE
|
%0.20|1.529
|
|
MARDİN
Açılan Sandık Oranı %94.44
|
%0|0
|
|
MERSİN
Açılan Sandık Oranı %86.49
|CELALETTİN DENLİ
|
%0.59|5.357
|
|
MUĞLA
Açılan Sandık Oranı %78.56
|
%0|0
|
|
MUŞ
Açılan Sandık Oranı %85.91
|
%0|0
|
|
NEVŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %87.95
|
%0|0
|
|
NİĞDE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
ORDU
Açılan Sandık Oranı %95.74
|
%0|0
|
|
OSMANİYE
Açılan Sandık Oranı %95.53
|BEKİR LEVENT ERSOYLU
|
%0.16|170
|
|
RİZE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ATTİLA KAYHAN
|
%0.38|209
|
|
SAKARYA
Açılan Sandık Oranı %95.42
|ALİ SARI
|
%0.33|1.884
|
|
SAMSUN
Açılan Sandık Oranı %92.20
|SEYİT AHMET KOÇAK
|
%0.21|1.532
|
|
ŞANLIURFA
Açılan Sandık Oranı %91.55
|
%0|0
|
|
SİİRT
Açılan Sandık Oranı %93.25
|
%0|0
|
|
SİNOP
Açılan Sandık Oranı %99.19
|
%0|0
|
|
ŞIRNAK
Açılan Sandık Oranı %98.06
|
%0|0
|
|
SİVAS
Açılan Sandık Oranı %86.82
|KEREM OKYAY
|
%0.25|355
|
|
TEKİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %95.30
|BARIŞ TUNCA
|
%0.35|2.153
|
|
TOKAT
Açılan Sandık Oranı %96.71
|
%0|0
|
|
TRABZON
Açılan Sandık Oranı %94.82
|
%0|0
|
|
TUNCELİ
Açılan Sandık Oranı %85.00
|
%0|0
|
|
UŞAK
Açılan Sandık Oranı %99.81
|MEHMETCAN SOLAK
|
%0.06|79
|
|
VAN
Açılan Sandık Oranı %89.76
|ALİ ERTUĞRUL AYBEY
|
%0.68|2.673
|
|
YALOVA
Açılan Sandık Oranı %98.48
|FATİH ELÖNÜ
|
%0.96|548
|
|
YOZGAT
Açılan Sandık Oranı %89.89
|
%0|0
|
|
ZONGULDAK
Açılan Sandık Oranı %97.90
|
%0|0
|
|ŞEHİR
|OY
|BELEDİYE BAŞKANLARI
|
|
ADANA
Açılan Sandık Oranı %73.43
|
%0.14|1.155
|
|
ADIYAMAN
Açılan Sandık Oranı %98.74
|
%0.16|476
|
|
AFYONKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %93.15
|
%0.01|41
|
|
AĞRI
Açılan Sandık Oranı %95.72
|
%0|0
|
|
AKSARAY
Açılan Sandık Oranı %94.44
|
%0|0
|
|
AMASYA
Açılan Sandık Oranı %89.95
|
%0|0
|
|
ANKARA
Açılan Sandık Oranı %80.83
|
%0.21|5.499
|
|
ANTALYA
Açılan Sandık Oranı %85.01
|
%0.22|2.728
|
|
ARDAHAN
Açılan Sandık Oranı %94.60
|
%0|0
|
|
ARTVİN
Açılan Sandık Oranı %99.39
|
%0.05|54
|
|
AYDIN
Açılan Sandık Oranı %76.27
|
%0.79|3.975
|
|
BALIKESİR
Açılan Sandık Oranı %90.32
|
%0.29|2.092
|
|
BARTIN
Açılan Sandık Oranı %92.86
|
%0|0
|
|
BATMAN
Açılan Sandık Oranı %96.98
|
%0|0
|
|
BAYBURT
Açılan Sandık Oranı %90.79
|
%0|0
|
|
BİLECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.46|627
|
|
BİNGÖL
Açılan Sandık Oranı %98.88
|
%0|0
|
|
BİTLİS
Açılan Sandık Oranı %93.02
|
%0|0
|
|
BOLU
Açılan Sandık Oranı %91.73
|
%0|0
|
|
BURDUR
Açılan Sandık Oranı %93.19
|
%0|0
|
|
BURSA
Açılan Sandık Oranı %87.40
|
%0.33|5.154
|
|
ÇANAKKALE
Açılan Sandık Oranı %94.27
|
%0.16|527
|
|
ÇANKIRI
Açılan Sandık Oranı %96.33
|
%0|0
|
|
ÇORUM
Açılan Sandık Oranı %95.37
|
%0|0
|
|
DENİZLİ
Açılan Sandık Oranı %76.45
|
%0.38|1.832
|
|
DİYARBAKIR
Açılan Sandık Oranı %93.91
|
%0|0
|
|
DÜZCE
Açılan Sandık Oranı %98.03
|
%0|0
|
|
EDİRNE
Açılan Sandık Oranı %93.08
|
%0.25|603
|
|
ELAZIĞ
Açılan Sandık Oranı %98.26
|
%0|0
|
|
ERZİNCAN
Açılan Sandık Oranı %88.51
|
%0|0
|
|
ERZURUM
Açılan Sandık Oranı %94.17
|
%0|0
|
|
ESKİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %70.65
|
%0.17|614
|
|
GAZİANTEP
Açılan Sandık Oranı %96.23
|
%0.20|1.748
|
|
GİRESUN
Açılan Sandık Oranı %91.10
|
%0.11|288
|
|
GÜMÜŞHANE
Açılan Sandık Oranı %84.69
|
%0|0
|
|
HAKKARİ
Açılan Sandık Oranı %92.55
|
%0|0
|
|
HATAY
Açılan Sandık Oranı %89.46
|
%0.06|409
|
|
IĞDIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
ISPARTA
Açılan Sandık Oranı %96.02
|
%0|0
|
|
İSTANBUL
Açılan Sandık Oranı %84.40
|
%0.21|15.084
|
|
İZMİR
Açılan Sandık Oranı %90.20
|
%0.49|11.516
|
|
KAHRAMANMARAŞ
Açılan Sandık Oranı %92.01
|
%0.54|2.846
|
|
KARABÜK
Açılan Sandık Oranı %98.28
|
%0|0
|
|
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
KARS
Açılan Sandık Oranı %99.49
|
%0|0
|
|
KASTAMONU
Açılan Sandık Oranı %94.03
|
%0.10|232
|
|
KAYSERİ
Açılan Sandık Oranı %90.25
|
%0|0
|
|
KİLİS
Açılan Sandık Oranı %92.75
|
%0|0
|
|
KIRIKKALE
Açılan Sandık Oranı %94.72
|
%0|0
|
|
KIRKLARELİ
Açılan Sandık Oranı %82.08
|
%0.20|391
|
|
KIRŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %98.90
|
%0|0
|
|
KOCAELİ
Açılan Sandık Oranı %88.14
|
%0.22|2.186
|
|
KONYA
Açılan Sandık Oranı %93.54
|
%0.30|3.270
|
|
KÜTAHYA
Açılan Sandık Oranı %90.41
|
%0.08|233
|
|
MALATYA
Açılan Sandık Oranı %97.11
|
%0.06|211
|
|
MANİSA
Açılan Sandık Oranı %81.97
|
%0.02|109
|
|
MARDİN
Açılan Sandık Oranı %93.80
|
%0|0
|
|
MERSİN
Açılan Sandık Oranı %81.63
|
%1.01|8.592
|
|
MUĞLA
Açılan Sandık Oranı %73.80
|
%0|0
|
|
MUŞ
Açılan Sandık Oranı %87.47
|
%0|0
|
|
NEVŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %91.82
|
%0|0
|
|
NİĞDE
Açılan Sandık Oranı %96.97
|
%0|0
|
|
ORDU
Açılan Sandık Oranı %94.35
|
%0.01|45
|
|
OSMANİYE
Açılan Sandık Oranı %93.64
|
%0.15|416
|
|
RİZE
Açılan Sandık Oranı %99.06
|
%0.25|495
|
|
SAKARYA
Açılan Sandık Oranı %93.38
|
%0|0
|
|
SAMSUN
Açılan Sandık Oranı %88.13
|
%0.22|1.485
|
|
ŞANLIURFA
Açılan Sandık Oranı %89.97
|
%0|0
|
|
SİİRT
Açılan Sandık Oranı %88.02
|
%0|0
|
|
SİNOP
Açılan Sandık Oranı %91.82
|
%0|0
|
|
ŞIRNAK
Açılan Sandık Oranı %87.06
|
%0|0
|
|
SİVAS
Açılan Sandık Oranı %86.71
|
%0.14|412
|
|
TEKİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %92.90
|
%0.54|3.225
|
|
TOKAT
Açılan Sandık Oranı %87.47
|
%0|0
|
|
TRABZON
Açılan Sandık Oranı %93.62
|
%0|0
|
|
TUNCELİ
Açılan Sandık Oranı %98.26
|
%0|0
|
|
UŞAK
Açılan Sandık Oranı %99.60
|
%0.07|157
|
|
VAN
Açılan Sandık Oranı %88.62
|
%0.19|712
|
|
YALOVA
Açılan Sandık Oranı %76.63
|
%1.12|1.271
|
|
YOZGAT
Açılan Sandık Oranı %84.99
|
%0.18|346
|
|
ZONGULDAK
Açılan Sandık Oranı %90.61
|
%0|0
|