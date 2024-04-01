YTP SEÇİM SONUÇLARI

|ŞEHİR
|ADAY
|OY
|BELEDİYE BAŞKANLARI
|
|
ADANA
Açılan Sandık Oranı %84.94
|EYYUP KEBUDE
|
%0.13|1.346
|
|
ADIYAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
AFYONKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %99.61
|SALİM TULUK
|
%0.08|106
|
|
AĞRI
Açılan Sandık Oranı %99.15
|
%0|0
|
|
AKSARAY
Açılan Sandık Oranı %99.80
|
%0|0
|
|
AMASYA
Açılan Sandık Oranı %98.80
|
%0|0
|
|
ANKARA
Açılan Sandık Oranı %89.84
|SERKAN ÜNVER
|
%0.17|4.920
|
|
ANTALYA
Açılan Sandık Oranı %93.44
|
%0|0
|
|
ARDAHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
ARTVİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
AYDIN
Açılan Sandık Oranı %83.43
|
%0|0
|
|
BALIKESİR
Açılan Sandık Oranı %95.44
|
%0|0
|
|
BARTIN
Açılan Sandık Oranı %98.94
|HASAN KALAYCI
|
%0.14|60
|
|
BATMAN
Açılan Sandık Oranı %99.19
|ABDÜLMELİK ÖZDEMİR
|
%0.06|116
|
|
BAYBURT
Açılan Sandık Oranı %97.85
|
%0|0
|
|
BİLECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
BİNGÖL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|REMZİ GÜÇLÜ
|
%0.06|29
|
|
BİTLİS
Açılan Sandık Oranı %98.25
|
%0|0
|
|
BOLU
Açılan Sandık Oranı %94.92
|
%0|0
|
|
BURDUR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
BURSA
Açılan Sandık Oranı %94.75
|SEDAT MUĞURTAY
|
%0.16|2.682
|
|
ÇANAKKALE
Açılan Sandık Oranı %99.04
|
%0|0
|
|
ÇANKIRI
Açılan Sandık Oranı %98.28
|
%0|0
|
|
ÇORUM
Açılan Sandık Oranı %99.12
|AYTEN DOĞAN
|
%0.07|95
|
|
DENİZLİ
Açılan Sandık Oranı %87.62
|SERKAN ERBEĞİ
|
%0.25|1.402
|
|
DİYARBAKIR
Açılan Sandık Oranı %96.15
|UMUT ANAR
|
%0.08|585
|
|
DÜZCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET AKDOĞAN
|
%0.19|190
|
|
EDİRNE
Açılan Sandık Oranı %99.74
|
%0|0
|
|
ELAZIĞ
Açılan Sandık Oranı %99.63
|YASİN DOĞAN
|
%0.08|144
|
|
ERZİNCAN
Açılan Sandık Oranı %87.04
|
%0|0
|
|
ERZURUM
Açılan Sandık Oranı %96.27
|FERİT BOZDEMİR
|
%0.22|732
|
|
ESKİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %93.52
|ENES AKTÜRK
|
%0.19|948
|
|
GAZİANTEP
Açılan Sandık Oranı %98.64
|SALİH SEZGİN
|
%0.12|1.111
|
|
GİRESUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
GÜMÜŞHANE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
HAKKARİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
HATAY
Açılan Sandık Oranı %97.61
|MESUT SAZ
|
%0.17|1.289
|
|
IĞDIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
ISPARTA
Açılan Sandık Oranı %98.26
|RAMAZAN AYTEKİN
|
%0.05|69
|
|
İSTANBUL
Açılan Sandık Oranı %95.08
|BURHANETTİN AKTÜRK
|
%0.14|11.723
|
|
İZMİR
Açılan Sandık Oranı %96.08
|
%0|0
|
|
KAHRAMANMARAŞ
Açılan Sandık Oranı %95.70
|HAVA ÇİÇEK
|
%0.14|761
|
|
KARABÜK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
KARS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
KASTAMONU
Açılan Sandık Oranı %94.44
|
%0|0
|
|
KAYSERİ
Açılan Sandık Oranı %94.70
|FERDİ KARABACAK
|
%0.13|942
|
|
KİLİS
Açılan Sandık Oranı %95.51
|
%0|0
|
|
KIRIKKALE
Açılan Sandık Oranı %99.75
|
%0|0
|
|
KIRKLARELİ
Açılan Sandık Oranı %99.00
|
%0|0
|
|
KIRŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HALİL İBRAHİM ULUSOY
|
%0.09|67
|
|
KOCAELİ
Açılan Sandık Oranı %96.23
|ORHAN KAÇDI
|
%0.13|1.386
|
|
KONYA
Açılan Sandık Oranı %96.72
|
%0|0
|
|
KÜTAHYA
Açılan Sandık Oranı %95.81
|
%0|0
|
|
MALATYA
Açılan Sandık Oranı %98.46
|YUSUF YILMAZ
|
%0.13|489
|
|
MANİSA
Açılan Sandık Oranı %90.32
|SAKİ YAĞARCIK
|
%0.25|1.970
|
|
MARDİN
Açılan Sandık Oranı %96.11
|YASİN ÖZDEMİR
|
%0.05|192
|
|
MERSİN
Açılan Sandık Oranı %89.89
|CEMALETTİN TONĞA
|
%0.18|1.727
|
|
MUĞLA
Açılan Sandık Oranı %82.06
|İSMAİL FENER
|
%0.15|786
|
|
MUŞ
Açılan Sandık Oranı %87.27
|
%0|0
|
|
NEVŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %95.58
|
%0|0
|
|
NİĞDE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MAHMUT SAMİ KAYMAK
|
%0.08|61
|
|
ORDU
Açılan Sandık Oranı %96.95
|ENGİN AKDAL
|
%0.09|397
|
|
OSMANİYE
Açılan Sandık Oranı %96.34
|EDA BENGÜ OBUT
|
%0.10|101
|
|
RİZE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA ÖZŞEREMET
|
%0.10|57
|
|
SAKARYA
Açılan Sandık Oranı %96.94
|MUSTAFA YASİN YAY
|
%0.14|802
|
|
SAMSUN
Açılan Sandık Oranı %95.24
|FURKAN FIRAT
|
%0.15|1.136
|
|
ŞANLIURFA
Açılan Sandık Oranı %93.29
|HALİL AKDAĞ
|
%0.07|595
|
|
SİİRT
Açılan Sandık Oranı %94.17
|
%0|0
|
|
SİNOP
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
ŞIRNAK
Açılan Sandık Oranı %98.06
|
%0|0
|
|
SİVAS
Açılan Sandık Oranı %88.02
|İLHAMİ ÖZEN
|
%0.06|81
|
|
TEKİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %97.74
|
%0|0
|
|
TOKAT
Açılan Sandık Oranı %97.31
|YAŞAR ÇINAR
|
%0.03|21
|
|
TRABZON
Açılan Sandık Oranı %97.47
|
%0|0
|
|
TUNCELİ
Açılan Sandık Oranı %87.50
|HAMDİ ÇAKAR
|
%0.06|9
|
|
UŞAK
Açılan Sandık Oranı %99.81
|EKREM ERTUĞRUL
|
%0.12|155
|
|
VAN
Açılan Sandık Oranı %93.15
|MİHRAÇ DEGER
|
%0.07|285
|
|
YALOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
YOZGAT
Açılan Sandık Oranı %90.96
|SELAHATTİN YÜKSEL
|
%0.04|17
|
|
ZONGULDAK
Açılan Sandık Oranı %98.32
|
%0|0
|
|ŞEHİR
|OY
|BELEDİYE BAŞKANLARI
|
|
ADANA
Açılan Sandık Oranı %79.53
|
%0|0
|
|
ADIYAMAN
Açılan Sandık Oranı %99.30
|
%0|0
|
|
AFYONKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %95.88
|
%0|0
|
|
AĞRI
Açılan Sandık Oranı %97.98
|
%0|0
|
|
AKSARAY
Açılan Sandık Oranı %95.57
|
%0|0
|
|
AMASYA
Açılan Sandık Oranı %92.39
|
%0|0
|
|
ANKARA
Açılan Sandık Oranı %84.46
|
%0.11|3.012
|
|
ANTALYA
Açılan Sandık Oranı %90.50
|
%0.01|158
|
|
ARDAHAN
Açılan Sandık Oranı %96.59
|
%0|0
|
|
ARTVİN
Açılan Sandık Oranı %99.39
|
%0|0
|
|
AYDIN
Açılan Sandık Oranı %80.26
|
%0|0
|
|
BALIKESİR
Açılan Sandık Oranı %93.18
|
%0.01|71
|
|
BARTIN
Açılan Sandık Oranı %93.83
|
%0|0
|
|
BATMAN
Açılan Sandık Oranı %98.95
|
%0|0
|
|
BAYBURT
Açılan Sandık Oranı %94.74
|
%0|0
|
|
BİLECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
BİNGÖL
Açılan Sandık Oranı %99.13
|
%0|0
|
|
BİTLİS
Açılan Sandık Oranı %94.29
|
%0|0
|
|
BOLU
Açılan Sandık Oranı %94.68
|
%0|0
|
|
BURDUR
Açılan Sandık Oranı %95.37
|
%0|0
|
|
BURSA
Açılan Sandık Oranı %92.13
|
%0|0
|
|
ÇANAKKALE
Açılan Sandık Oranı %96.62
|
%0|0
|
|
ÇANKIRI
Açılan Sandık Oranı %97.69
|
%0|0
|
|
ÇORUM
Açılan Sandık Oranı %97.27
|
%0|0
|
|
DENİZLİ
Açılan Sandık Oranı %82.42
|
%0|0
|
|
DİYARBAKIR
Açılan Sandık Oranı %95.39
|
%0|0
|
|
DÜZCE
Açılan Sandık Oranı %98.69
|
%0|0
|
|
EDİRNE
Açılan Sandık Oranı %94.36
|
%0|0
|
|
ELAZIĞ
Açılan Sandık Oranı %99.30
|
%0|0
|
|
ERZİNCAN
Açılan Sandık Oranı %91.11
|
%0|0
|
|
ERZURUM
Açılan Sandık Oranı %95.59
|
%0|0
|
|
ESKİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %73.49
|
%0|0
|
|
GAZİANTEP
Açılan Sandık Oranı %98.41
|
%0|0
|
|
GİRESUN
Açılan Sandık Oranı %93.10
|
%0|0
|
|
GÜMÜŞHANE
Açılan Sandık Oranı %86.56
|
%0|0
|
|
HAKKARİ
Açılan Sandık Oranı %93.62
|
%0|0
|
|
HATAY
Açılan Sandık Oranı %92.94
|
%0|0
|
|
IĞDIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
ISPARTA
Açılan Sandık Oranı %96.97
|
%0|0
|
|
İSTANBUL
Açılan Sandık Oranı %88.21
|
%0|0
|
|
İZMİR
Açılan Sandık Oranı %93.64
|
%0|0
|
|
KAHRAMANMARAŞ
Açılan Sandık Oranı %95.51
|
%0|0
|
|
KARABÜK
Açılan Sandık Oranı %98.94
|
%0|0
|
|
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
KARS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
KASTAMONU
Açılan Sandık Oranı %95.57
|
%0|0
|
|
KAYSERİ
Açılan Sandık Oranı %94.05
|
%0|0
|
|
KİLİS
Açılan Sandık Oranı %93.96
|
%0|0
|
|
KIRIKKALE
Açılan Sandık Oranı %95.77
|
%0|0
|
|
KIRKLARELİ
Açılan Sandık Oranı %88.19
|
%0|0
|
|
KIRŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %99.17
|
%0|0
|
|
KOCAELİ
Açılan Sandık Oranı %93.79
|
%0|0
|
|
KONYA
Açılan Sandık Oranı %96.56
|
%0|0
|
|
KÜTAHYA
Açılan Sandık Oranı %92.40
|
%0|0
|
|
MALATYA
Açılan Sandık Oranı %98.01
|
%0|0
|
|
MANİSA
Açılan Sandık Oranı %86.49
|
%0.02|127
|
|
MARDİN
Açılan Sandık Oranı %95.47
|
%0|0
|
|
MERSİN
Açılan Sandık Oranı %86.15
|
%0|0
|
|
MUĞLA
Açılan Sandık Oranı %78.07
|
%0.02|85
|
|
MUŞ
Açılan Sandık Oranı %89.10
|
%0|0
|
|
NEVŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %96.41
|
%0|0
|
|
NİĞDE
Açılan Sandık Oranı %97.53
|
%0|0
|
|
ORDU
Açılan Sandık Oranı %96.10
|
%0|0
|
|
OSMANİYE
Açılan Sandık Oranı %95.84
|
%0|0
|
|
RİZE
Açılan Sandık Oranı %99.34
|
%0|0
|
|
SAKARYA
Açılan Sandık Oranı %95.76
|
%0|0
|
|
SAMSUN
Açılan Sandık Oranı %93.11
|
%0|0
|
|
ŞANLIURFA
Açılan Sandık Oranı %92.12
|
%0|0
|
|
SİİRT
Açılan Sandık Oranı %88.38
|
%0|0
|
|
SİNOP
Açılan Sandık Oranı %92.55
|
%0|0
|
|
ŞIRNAK
Açılan Sandık Oranı %89.55
|
%0|0
|
|
SİVAS
Açılan Sandık Oranı %88.61
|
%0|0
|
|
TEKİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %96.82
|
%0|0
|
|
TOKAT
Açılan Sandık Oranı %91.21
|
%0|0
|
|
TRABZON
Açılan Sandık Oranı %96.46
|
%0|0
|
|
TUNCELİ
Açılan Sandık Oranı %98.64
|
%0|0
|
|
UŞAK
Açılan Sandık Oranı %99.70
|
%0|0
|
|
VAN
Açılan Sandık Oranı %92.62
|
%0|0
|
|
YALOVA
Açılan Sandık Oranı %81.03
|
%0|0
|
|
YOZGAT
Açılan Sandık Oranı %88.58
|
%0|0
|
|
ZONGULDAK
Açılan Sandık Oranı %93.10
|
%0|0
|