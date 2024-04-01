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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 01:45
YTP

  • KISALTMA

    YTP

  • GENEL BAŞKAN

    Engin Yılmaz

  • KURULUŞ TARİHİ

    08/02/2013
YTP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.09
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%94.10
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

YTP SEÇİM SONUÇLARI

BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
%0 %10 %20 %60 +%80
ŞEHİR ADAY OY BELEDİYE BAŞKANLARI
B.ŞEHİR İL İLÇE BELDE
ADANA
Açılan Sandık Oranı %84.94
EYYUP KEBUDE
%0.13|1.346
0 0 0/15 0/0
ADIYAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/9 0/14
AFYONKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %99.61
SALİM TULUK
%0.08|106
0 0 0/18 0/42
AĞRI
Açılan Sandık Oranı %99.15
%0|0
0 0 0/8 0/4
AKSARAY
Açılan Sandık Oranı %99.80
%0|0
0 0 0/8 0/14
AMASYA
Açılan Sandık Oranı %98.80
%0|0
0 0 0/7 0/1
ANKARA
Açılan Sandık Oranı %89.84
SERKAN ÜNVER
%0.17|4.920
0 0 0/25 0/0
ANTALYA
Açılan Sandık Oranı %93.44
%0|0
0 0 0/19 0/0
ARDAHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/6 0/1
ARTVİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/9 0/0
AYDIN
Açılan Sandık Oranı %83.43
%0|0
0 0 0/17 0/0
BALIKESİR
Açılan Sandık Oranı %95.44
%0|0
0 0 0/20 0/0
BARTIN
Açılan Sandık Oranı %98.94
HASAN KALAYCI
%0.14|60
0 0 0/4 0/4
BATMAN
Açılan Sandık Oranı %99.19
ABDÜLMELİK ÖZDEMİR
%0.06|116
0 0 0/6 0/5
BAYBURT
Açılan Sandık Oranı %97.85
%0|0
0 0 0/3 0/2
BİLECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/8 0/3
BİNGÖL
Açılan Sandık Oranı %100.00
REMZİ GÜÇLÜ
%0.06|29
0 0 0/8 0/3
BİTLİS
Açılan Sandık Oranı %98.25
%0|0
0 0 0/7 0/6
BOLU
Açılan Sandık Oranı %94.92
%0|0
0 0 0/9 0/3
BURDUR
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/11 0/4
BURSA
Açılan Sandık Oranı %94.75
SEDAT MUĞURTAY
%0.16|2.682
0 0 0/17 0/0
ÇANAKKALE
Açılan Sandık Oranı %99.04
%0|0
0 0 0/12 0/11
ÇANKIRI
Açılan Sandık Oranı %98.28
%0|0
0 0 0/12 0/5
ÇORUM
Açılan Sandık Oranı %99.12
AYTEN DOĞAN
%0.07|95
0 0 0/14 0/2
DENİZLİ
Açılan Sandık Oranı %87.62
SERKAN ERBEĞİ
%0.25|1.402
0 0 0/19 0/0
DİYARBAKIR
Açılan Sandık Oranı %96.15
UMUT ANAR
%0.08|585
0 0 0/17 0/0
DÜZCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET AKDOĞAN
%0.19|190
0 0 0/8 0/2
EDİRNE
Açılan Sandık Oranı %99.74
%0|0
0 0 0/9 0/7
ELAZIĞ
Açılan Sandık Oranı %99.63
YASİN DOĞAN
%0.08|144
0 0 0/11 0/9
ERZİNCAN
Açılan Sandık Oranı %87.04
%0|0
0 0 0/9 0/6
ERZURUM
Açılan Sandık Oranı %96.27
FERİT BOZDEMİR
%0.22|732
0 0 0/20 0/0
ESKİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %93.52
ENES AKTÜRK
%0.19|948
0 0 0/14 0/0
GAZİANTEP
Açılan Sandık Oranı %98.64
SALİH SEZGİN
%0.12|1.111
0 0 0/9 0/0
GİRESUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/16 0/8
GÜMÜŞHANE
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/6 0/8
HAKKARİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/5 0/3
HATAY
Açılan Sandık Oranı %97.61
MESUT SAZ
%0.17|1.289
0 0 0/15 0/0
IĞDIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/4 0/3
ISPARTA
Açılan Sandık Oranı %98.26
RAMAZAN AYTEKİN
%0.05|69
0 0 0/13 0/9
İSTANBUL
Açılan Sandık Oranı %95.08
BURHANETTİN AKTÜRK
%0.14|11.723
0 0 0/39 0/0
İZMİR
Açılan Sandık Oranı %96.08
%0|0
0 0 0/30 0/0
KAHRAMANMARAŞ
Açılan Sandık Oranı %95.70
HAVA ÇİÇEK
%0.14|761
0 0 0/11 0/0
KARABÜK
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/6 0/1
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/6 0/5
KARS
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/8 0/1
KASTAMONU
Açılan Sandık Oranı %94.44
%0|0
0 0 0/20 0/0
KAYSERİ
Açılan Sandık Oranı %94.70
FERDİ KARABACAK
%0.13|942
0 0 0/16 0/0
KİLİS
Açılan Sandık Oranı %95.51
%0|0
0 0 0/4 0/0
KIRIKKALE
Açılan Sandık Oranı %99.75
%0|0
0 0 0/9 0/2
KIRKLARELİ
Açılan Sandık Oranı %99.00
%0|0
0 0 0/8 0/13
KIRŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
HALİL İBRAHİM ULUSOY
%0.09|67
0 0 0/7 0/3
KOCAELİ
Açılan Sandık Oranı %96.23
ORHAN KAÇDI
%0.13|1.386
0 0 0/12 0/0
KONYA
Açılan Sandık Oranı %96.72
%0|0
0 0 0/31 0/0
KÜTAHYA
Açılan Sandık Oranı %95.81
%0|0
0 0 0/13 0/15
MALATYA
Açılan Sandık Oranı %98.46
YUSUF YILMAZ
%0.13|489
0 0 0/13 0/0
MANİSA
Açılan Sandık Oranı %90.32
SAKİ YAĞARCIK
%0.25|1.970
0 0 0/17 0/0
MARDİN
Açılan Sandık Oranı %96.11
YASİN ÖZDEMİR
%0.05|192
0 0 0/10 0/0
MERSİN
Açılan Sandık Oranı %89.89
CEMALETTİN TONĞA
%0.18|1.727
0 0 0/13 0/0
MUĞLA
Açılan Sandık Oranı %82.06
İSMAİL FENER
%0.15|786
0 0 0/13 0/0
MUŞ
Açılan Sandık Oranı %87.27
%0|0
0 0 0/6 0/17
NEVŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %95.58
%0|0
0 0 0/8 0/15
NİĞDE
Açılan Sandık Oranı %100.00
MAHMUT SAMİ KAYMAK
%0.08|61
0 0 0/6 0/23
ORDU
Açılan Sandık Oranı %96.95
ENGİN AKDAL
%0.09|397
0 0 0/19 0/0
OSMANİYE
Açılan Sandık Oranı %96.34
EDA BENGÜ OBUT
%0.10|101
0 0 0/7 0/7
RİZE
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA ÖZŞEREMET
%0.10|57
0 0 0/12 0/6
SAKARYA
Açılan Sandık Oranı %96.94
MUSTAFA YASİN YAY
%0.14|802
0 0 0/16 0/0
SAMSUN
Açılan Sandık Oranı %95.24
FURKAN FIRAT
%0.15|1.136
0 0 0/17 0/0
ŞANLIURFA
Açılan Sandık Oranı %93.29
HALİL AKDAĞ
%0.07|595
0 0 0/13 0/0
SİİRT
Açılan Sandık Oranı %94.17
%0|0
0 0 0/7 0/5
SİNOP
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/9 0/0
ŞIRNAK
Açılan Sandık Oranı %98.06
%0|0
0 0 0/7 0/12
SİVAS
Açılan Sandık Oranı %88.02
İLHAMİ ÖZEN
%0.06|81
0 0 0/17 0/7
TEKİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %97.74
%0|0
0 0 0/11 0/0
TOKAT
Açılan Sandık Oranı %97.31
YAŞAR ÇINAR
%0.03|21
0 0 0/12 0/26
TRABZON
Açılan Sandık Oranı %97.47
%0|0
0 0 0/18 0/0
TUNCELİ
Açılan Sandık Oranı %87.50
HAMDİ ÇAKAR
%0.06|9
0 0 0/8 0/1
UŞAK
Açılan Sandık Oranı %99.81
EKREM ERTUĞRUL
%0.12|155
0 0 0/6 0/5
VAN
Açılan Sandık Oranı %93.15
MİHRAÇ DEGER
%0.07|285
0 0 0/13 0/0
YALOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/6 0/8
YOZGAT
Açılan Sandık Oranı %90.96
SELAHATTİN YÜKSEL
%0.04|17
0 0 0/14 0/22
ZONGULDAK
Açılan Sandık Oranı %98.32
%0|0
0 0 0/8 0/17
%0 %10 %20 %60 +%80
ŞEHİR OY BELEDİYE BAŞKANLARI
B.ŞEHİR İL İLÇE BELDE
ADANA
Açılan Sandık Oranı %79.53
%0|0
0 0 0/15 0/0
ADIYAMAN
Açılan Sandık Oranı %99.30
%0|0
0 0 0/9 0/14
AFYONKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %95.88
%0|0
0 0 0/18 0/42
AĞRI
Açılan Sandık Oranı %97.98
%0|0
0 0 0/8 0/4
AKSARAY
Açılan Sandık Oranı %95.57
%0|0
0 0 0/8 0/14
AMASYA
Açılan Sandık Oranı %92.39
%0|0
0 0 0/7 0/1
ANKARA
Açılan Sandık Oranı %84.46
%0.11|3.012
0 0 0/25 0/0
ANTALYA
Açılan Sandık Oranı %90.50
%0.01|158
0 0 0/19 0/0
ARDAHAN
Açılan Sandık Oranı %96.59
%0|0
0 0 0/6 0/1
ARTVİN
Açılan Sandık Oranı %99.39
%0|0
0 0 0/9 0/0
AYDIN
Açılan Sandık Oranı %80.26
%0|0
0 0 0/17 0/0
BALIKESİR
Açılan Sandık Oranı %93.18
%0.01|71
0 0 0/20 0/0
BARTIN
Açılan Sandık Oranı %93.83
%0|0
0 0 0/4 0/4
BATMAN
Açılan Sandık Oranı %98.95
%0|0
0 0 0/6 0/5
BAYBURT
Açılan Sandık Oranı %94.74
%0|0
0 0 0/3 0/2
BİLECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/8 0/3
BİNGÖL
Açılan Sandık Oranı %99.13
%0|0
0 0 0/8 0/3
BİTLİS
Açılan Sandık Oranı %94.29
%0|0
0 0 0/7 0/6
BOLU
Açılan Sandık Oranı %94.68
%0|0
0 0 0/9 0/3
BURDUR
Açılan Sandık Oranı %95.37
%0|0
0 0 0/11 0/4
BURSA
Açılan Sandık Oranı %92.13
%0|0
0 0 0/17 0/0
ÇANAKKALE
Açılan Sandık Oranı %96.62
%0|0
0 0 0/12 0/11
ÇANKIRI
Açılan Sandık Oranı %97.69
%0|0
0 0 0/12 0/5
ÇORUM
Açılan Sandık Oranı %97.27
%0|0
0 0 0/14 0/2
DENİZLİ
Açılan Sandık Oranı %82.42
%0|0
0 0 0/19 0/0
DİYARBAKIR
Açılan Sandık Oranı %95.39
%0|0
0 0 0/17 0/0
DÜZCE
Açılan Sandık Oranı %98.69
%0|0
0 0 0/8 0/2
EDİRNE
Açılan Sandık Oranı %94.36
%0|0
0 0 0/9 0/7
ELAZIĞ
Açılan Sandık Oranı %99.30
%0|0
0 0 0/11 0/9
ERZİNCAN
Açılan Sandık Oranı %91.11
%0|0
0 0 0/9 0/6
ERZURUM
Açılan Sandık Oranı %95.59
%0|0
0 0 0/20 0/0
ESKİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %73.49
%0|0
0 0 0/14 0/0
GAZİANTEP
Açılan Sandık Oranı %98.41
%0|0
0 0 0/9 0/0
GİRESUN
Açılan Sandık Oranı %93.10
%0|0
0 0 0/16 0/8
GÜMÜŞHANE
Açılan Sandık Oranı %86.56
%0|0
0 0 0/6 0/8
HAKKARİ
Açılan Sandık Oranı %93.62
%0|0
0 0 0/5 0/3
HATAY
Açılan Sandık Oranı %92.94
%0|0
0 0 0/15 0/0
IĞDIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/4 0/3
ISPARTA
Açılan Sandık Oranı %96.97
%0|0
0 0 0/13 0/9
İSTANBUL
Açılan Sandık Oranı %88.21
%0|0
0 0 0/39 0/0
İZMİR
Açılan Sandık Oranı %93.64
%0|0
0 0 0/30 0/0
KAHRAMANMARAŞ
Açılan Sandık Oranı %95.51
%0|0
0 0 0/11 0/0
KARABÜK
Açılan Sandık Oranı %98.94
%0|0
0 0 0/6 0/1
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/6 0/5
KARS
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/8 0/1
KASTAMONU
Açılan Sandık Oranı %95.57
%0|0
0 0 0/20 0/0
KAYSERİ
Açılan Sandık Oranı %94.05
%0|0
0 0 0/16 0/0
KİLİS
Açılan Sandık Oranı %93.96
%0|0
0 0 0/4 0/0
KIRIKKALE
Açılan Sandık Oranı %95.77
%0|0
0 0 0/9 0/2
KIRKLARELİ
Açılan Sandık Oranı %88.19
%0|0
0 0 0/8 0/13
KIRŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %99.17
%0|0
0 0 0/7 0/3
KOCAELİ
Açılan Sandık Oranı %93.79
%0|0
0 0 0/12 0/0
KONYA
Açılan Sandık Oranı %96.56
%0|0
0 0 0/31 0/0
KÜTAHYA
Açılan Sandık Oranı %92.40
%0|0
0 0 0/13 0/15
MALATYA
Açılan Sandık Oranı %98.01
%0|0
0 0 0/13 0/0
MANİSA
Açılan Sandık Oranı %86.49
%0.02|127
0 0 0/17 0/0
MARDİN
Açılan Sandık Oranı %95.47
%0|0
0 0 0/10 0/0
MERSİN
Açılan Sandık Oranı %86.15
%0|0
0 0 0/13 0/0
MUĞLA
Açılan Sandık Oranı %78.07
%0.02|85
0 0 0/13 0/0
MUŞ
Açılan Sandık Oranı %89.10
%0|0
0 0 0/6 0/17
NEVŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %96.41
%0|0
0 0 0/8 0/15
NİĞDE
Açılan Sandık Oranı %97.53
%0|0
0 0 0/6 0/23
ORDU
Açılan Sandık Oranı %96.10
%0|0
0 0 0/19 0/0
OSMANİYE
Açılan Sandık Oranı %95.84
%0|0
0 0 0/7 0/7
RİZE
Açılan Sandık Oranı %99.34
%0|0
0 0 0/12 0/6
SAKARYA
Açılan Sandık Oranı %95.76
%0|0
0 0 0/16 0/0
SAMSUN
Açılan Sandık Oranı %93.11
%0|0
0 0 0/17 0/0
ŞANLIURFA
Açılan Sandık Oranı %92.12
%0|0
0 0 0/13 0/0
SİİRT
Açılan Sandık Oranı %88.38
%0|0
0 0 0/7 0/5
SİNOP
Açılan Sandık Oranı %92.55
%0|0
0 0 0/9 0/0
ŞIRNAK
Açılan Sandık Oranı %89.55
%0|0
0 0 0/7 0/12
SİVAS
Açılan Sandık Oranı %88.61
%0|0
0 0 0/17 0/7
TEKİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %96.82
%0|0
0 0 0/11 0/0
TOKAT
Açılan Sandık Oranı %91.21
%0|0
0 0 0/12 0/26
TRABZON
Açılan Sandık Oranı %96.46
%0|0
0 0 0/18 0/0
TUNCELİ
Açılan Sandık Oranı %98.64
%0|0
0 0 0/8 0/1
UŞAK
Açılan Sandık Oranı %99.70
%0|0
0 0 0/6 0/5
VAN
Açılan Sandık Oranı %92.62
%0|0
0 0 0/13 0/0
YALOVA
Açılan Sandık Oranı %81.03
%0|0
0 0 0/6 0/8
YOZGAT
Açılan Sandık Oranı %88.58
%0|0
0 0 0/14 0/22
ZONGULDAK
Açılan Sandık Oranı %93.10
%0|0
0 0 0/8 0/17
Kaynak: Anadolu Ajansı