|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
ADALAR
Açılan Sandık Oranı %0
|ALİ ERCAN AKPOLAT
|0
|%0
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|
ARNAVUTKÖY
Açılan Sandık Oranı %1.79
|TEKİN ARAS
|1192
|%38.74
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|
ATAŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0.22
|ONURSAL ADIGÜZEL
|270
|%52.12
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AVCILAR
Açılan Sandık Oranı %1.25
|UTKU CANER ÇAYKARA
|1360
|%52.41
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BAĞCILAR
Açılan Sandık Oranı %0.74
|CEM KILIÇ
|852
|%34.48
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BAHÇELİEVLER
Açılan Sandık Oranı %0.90
|EMİNE GÜLİZAR EMECAN
|1166
|%40.54
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BAKIRKÖY
Açılan Sandık Oranı %0.80
|AYŞEGÜL ÖZDEMİR OVALIOĞLU
|514
|%66.84
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BAŞAKŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %4.21
|MESUT ÖKSÜZ
|3496
|%34.22
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BAYRAMPAŞA
Açılan Sandık Oranı %4.94
|HASAN MUTLU
|3497
|%48.73
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BEŞİKTAŞ
Açılan Sandık Oranı %0.75
|RIZA AKPOLAT
|178
|%61.38
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|
BEYKOZ
Açılan Sandık Oranı %0
|ALAATTİN KÖSELER
|0
|%0
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|
BEYLİKDÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %2.25
|MEHMET MURAT ÇALIK
|2729
|%61.34
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BEYOĞLU
Açılan Sandık Oranı %2.41
|İNAN GÜNEY
|1008
|%54.55
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BÜYÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %0.68
|HASAN AKGÜN
|419
|%39.34
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ÇATALCA
Açılan Sandık Oranı %4.06
|ERHAN GÜZEL
|924
|%54.48
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ÇEKMEKÖY
Açılan Sandık Oranı %0.95
|ORHAN ÇERKEZ
|703
|%45.80
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ESENLER
Açılan Sandık Oranı %0.99
|HASAN DALKIRAN
|780
|%35.54
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ESENYURT
Açılan Sandık Oranı %1.12
|AHMET ÖZER
|2596
|%52.51
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EYÜPSULTAN
Açılan Sandık Oranı %0.55
|MİTHAT BÜLENT ÖZMEN
|515
|%48.04
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FATİH
Açılan Sandık Oranı %0.63
|MAHİR POLAT
|235
|%40.45
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GAZİOSMANPAŞA
Açılan Sandık Oranı %1.26
|HAKAN BAHÇETEPE
|991
|%47.12
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GÜNGÖREN
Açılan Sandık Oranı %3.20
|YÜKSEL YALÇIN
|1476
|%36.70
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KADIKÖY
Açılan Sandık Oranı %0.35
|MESUT KÖSEDAĞI
|511
|%66.28
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KAĞITHANE
Açılan Sandık Oranı %0.73
|TONGUÇ ÇOBAN
|438
|%36.50
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KARTAL
Açılan Sandık Oranı %0.65
|GÖKHAN YÜKSEL
|993
|%54.68
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KÜÇÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %0.84
|KEMAL ÇEBİ
|1625
|%49.76
|Detay
|
MALTEPE
Açılan Sandık Oranı %1.28
|ESİN KÖYMEN
|2356
|%61.59
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|
PENDİK
Açılan Sandık Oranı %0.69
|SÜLEYMAN TARIK BALYALI
|1104
|%43.11
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SANCAKTEPE
Açılan Sandık Oranı %0.70
|ALPER YEĞİN
|784
|%49.59
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|
SARIYER
Açılan Sandık Oranı %0.65
|MUSTAFA OKTAY AKSU
|743
|%54.71
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|
ŞİLE
Açılan Sandık Oranı %18.32
|ÖZGÜR KABADAYI
|2124
|%48.01
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|
SİLİVRİ
Açılan Sandık Oranı %1.87
|BORA BALCIOĞLU
|989
|%60.19
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|
ŞİŞLİ
Açılan Sandık Oranı %2.01
|RESUL EMRAH ŞAHAN
|1845
|%68.16
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|
SULTANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %2.09
|AYHAN KOÇ
|874
|%23.48
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|
SULTANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %1.01
|FERHAT EPÖZDEMİR
|1077
|%39.08
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TUZLA
Açılan Sandık Oranı %1.16
|EREN ALİ BİNGÖL
|856
|%46.12
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ÜMRANİYE
Açılan Sandık Oranı %0.39
|AYKUT ERDOĞDU
|491
|%48.37
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ÜSKÜDAR
Açılan Sandık Oranı %0.93
|SİNEM DEDETAŞ
|1461
|%50.62
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ZEYTİNBURNU
Açılan Sandık Oranı %3.83
|ONUR SOYTÜRK
|2317
|%45.16
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