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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 19:45
CHP

  • KISALTMA

    CHP

  • GENEL BAŞKAN

    Özgür Özel

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/09/1923
CHP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%38.20
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 14
  • Kazandığı İl Sayısı 22
  • Kazandığı İlçe Sayısı 264
  • Kazandığı Belde Sayısı 18
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%17.45
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%49.60 23
İL GENEL MECLİSİ
%45.38
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İLÇE ADAY OY ORAN
ADALAR
Açılan Sandık Oranı %0
ALİ ERCAN AKPOLAT 0 %0 Detay
ARNAVUTKÖY
Açılan Sandık Oranı %1.79
TEKİN ARAS 1192 %38.74 Detay
ATAŞEHİR Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %0.22
ONURSAL ADIGÜZEL 270 %52.12 Detay
AVCILAR Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %1.25
UTKU CANER ÇAYKARA 1360 %52.41 Detay
BAĞCILAR
Açılan Sandık Oranı %0.74
CEM KILIÇ 852 %34.48 Detay
BAHÇELİEVLER
Açılan Sandık Oranı %0.90
EMİNE GÜLİZAR EMECAN 1166 %40.54 Detay
BAKIRKÖY Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %0.80
AYŞEGÜL ÖZDEMİR OVALIOĞLU 514 %66.84 Detay
BAŞAKŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %4.21
MESUT ÖKSÜZ 3496 %34.22 Detay
BAYRAMPAŞA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %4.94
HASAN MUTLU 3497 %48.73 Detay
BEŞİKTAŞ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %0.75
RIZA AKPOLAT 178 %61.38 Detay
BEYKOZ
Açılan Sandık Oranı %0
ALAATTİN KÖSELER 0 %0 Detay
BEYLİKDÜZÜ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %2.25
MEHMET MURAT ÇALIK 2729 %61.34 Detay
BEYOĞLU Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %2.41
İNAN GÜNEY 1008 %54.55 Detay
BÜYÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %0.68
HASAN AKGÜN 419 %39.34 Detay
ÇATALCA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %4.06
ERHAN GÜZEL 924 %54.48 Detay
ÇEKMEKÖY Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %0.95
ORHAN ÇERKEZ 703 %45.80 Detay
ESENLER
Açılan Sandık Oranı %0.99
HASAN DALKIRAN 780 %35.54 Detay
ESENYURT Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %1.12
AHMET ÖZER 2596 %52.51 Detay
EYÜPSULTAN Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %0.55
MİTHAT BÜLENT ÖZMEN 515 %48.04 Detay
FATİH
Açılan Sandık Oranı %0.63
MAHİR POLAT 235 %40.45 Detay
GAZİOSMANPAŞA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %1.26
HAKAN BAHÇETEPE 991 %47.12 Detay
GÜNGÖREN
Açılan Sandık Oranı %3.20
YÜKSEL YALÇIN 1476 %36.70 Detay
KADIKÖY Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %0.35
MESUT KÖSEDAĞI 511 %66.28 Detay
KAĞITHANE
Açılan Sandık Oranı %0.73
TONGUÇ ÇOBAN 438 %36.50 Detay
KARTAL Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %0.65
GÖKHAN YÜKSEL 993 %54.68 Detay
KÜÇÜKÇEKMECE Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %0.84
KEMAL ÇEBİ 1625 %49.76 Detay
MALTEPE Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %1.28
ESİN KÖYMEN 2356 %61.59 Detay
PENDİK
Açılan Sandık Oranı %0.69
SÜLEYMAN TARIK BALYALI 1104 %43.11 Detay
SANCAKTEPE Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %0.70
ALPER YEĞİN 784 %49.59 Detay
SARIYER Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %0.65
MUSTAFA OKTAY AKSU 743 %54.71 Detay
ŞİLE
Açılan Sandık Oranı %18.32
ÖZGÜR KABADAYI 2124 %48.01 Detay
SİLİVRİ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %1.87
BORA BALCIOĞLU 989 %60.19 Detay
ŞİŞLİ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %2.01
RESUL EMRAH ŞAHAN 1845 %68.16 Detay
SULTANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %2.09
AYHAN KOÇ 874 %23.48 Detay
SULTANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %1.01
FERHAT EPÖZDEMİR 1077 %39.08 Detay
TUZLA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %1.16
EREN ALİ BİNGÖL 856 %46.12 Detay
ÜMRANİYE Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %0.39
AYKUT ERDOĞDU 491 %48.37 Detay
ÜSKÜDAR Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %0.93
SİNEM DEDETAŞ 1461 %50.62 Detay
ZEYTİNBURNU
Açılan Sandık Oranı %3.83
ONUR SOYTÜRK 2317 %45.16 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı