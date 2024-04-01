DP SEÇİM SONUÇLARI

|ŞEHİR
|ADAY
|OY
|BELEDİYE BAŞKANLARI
|
|
ADANA
Açılan Sandık Oranı %74.79
|
%0|0
|
|
ADIYAMAN
Açılan Sandık Oranı %95.74
|
%0|0
|
|
AFYONKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %98.46
|HİKMET BÜLBÜL
|
%0.11|142
|
|
AĞRI
Açılan Sandık Oranı %97.01
|
%0|0
|
|
AKSARAY
Açılan Sandık Oranı %99.61
|SONER ÇETİN
|
%0.07|74
|
|
AMASYA
Açılan Sandık Oranı %98.00
|SERPİL SEVİM
|
%0.03|22
|
|
ANKARA
Açılan Sandık Oranı %82.89
|
%0|0
|
|
ANTALYA
Açılan Sandık Oranı %85.44
|HASAN HÜSEYİN ATAŞOĞLU
|
%0.51|6.308
|
|
ARDAHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İHSAN POLAT
|
%0.44|51
|
|
ARTVİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÜMİT ER
|
%0.17|25
|
|
AYDIN
Açılan Sandık Oranı %76.38
|HÜSEYİN TURGUT
|
%0.31|1.579
|
|
BALIKESİR
Açılan Sandık Oranı %91.03
|
%0|0
|
|
BARTIN
Açılan Sandık Oranı %98.94
|GÜRHAN ERYOL
|
%0.15|63
|
|
BATMAN
Açılan Sandık Oranı %93.20
|AHMET GÜNEŞ
|
%0.22|389
|
|
BAYBURT
Açılan Sandık Oranı %94.62
|
%0|0
|
|
BİLECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
BİNGÖL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
BİTLİS
Açılan Sandık Oranı %96.49
|
%0|0
|
|
BOLU
Açılan Sandık Oranı %85.28
|ŞERAFETTİN YALÇIN
|
%0.11|93
|
|
BURDUR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA DİNÇER
|
%0.07|34
|
|
BURSA
Açılan Sandık Oranı %86.34
|NAZİF KARA
|
%0.17|2.595
|
|
ÇANAKKALE
Açılan Sandık Oranı %92.93
|
%0|0
|
|
ÇANKIRI
Açılan Sandık Oranı %93.68
|UMUT AHMET ÖZCAN
|
%0.13|54
|
|
ÇORUM
Açılan Sandık Oranı %95.61
|MURAT TERYAKİ
|
%0.16|207
|
|
DENİZLİ
Açılan Sandık Oranı %78.01
|KERİM KULALI
|
%0.25|1.230
|
|
DİYARBAKIR
Açılan Sandık Oranı %92.40
|
%0|0
|
|
DÜZCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
EDİRNE
Açılan Sandık Oranı %96.92
|
%0|0
|
|
ELAZIĞ
Açılan Sandık Oranı %98.65
|
%0|0
|
|
ERZİNCAN
Açılan Sandık Oranı %77.78
|OĞUZ ARSLAN
|
%0.23|131
|
|
ERZURUM
Açılan Sandık Oranı %93.06
|ALİ OĞULCAN KAYA
|
%0.95|3.042
|
|
ESKİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %91.57
|
%0|0
|
|
GAZİANTEP
Açılan Sandık Oranı %95.17
|ABDÜLKADİR ÖZ
|
%0.11|959
|
|
GİRESUN
Açılan Sandık Oranı %98.12
|İBRAHİM ÜNYE
|
%0.04|25
|
|
GÜMÜŞHANE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ŞERİF AKINTÜRK
|
%0.10|17
|
|
HAKKARİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
HATAY
Açılan Sandık Oranı %92.21
|
%0|0
|
|
IĞDIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
ISPARTA
Açılan Sandık Oranı %96.32
|
%0|0
|
|
İSTANBUL
Açılan Sandık Oranı %91.11
|
%0|0
|
|
İZMİR
Açılan Sandık Oranı %90.47
|BURCU BOSTANCIOĞLU
|
%0.27|6.456
|
|
KAHRAMANMARAŞ
Açılan Sandık Oranı %89.71
|AHMET GEBEL
|
%0.11|595
|
|
KARABÜK
Açılan Sandık Oranı %97.62
|
%0|0
|
|
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
KARS
Açılan Sandık Oranı %98.97
|
%0|0
|
|
KASTAMONU
Açılan Sandık Oranı %90.37
|
%0|0
|
|
KAYSERİ
Açılan Sandık Oranı %87.11
|AYGÖKÇE KARAKAYA
|
%0.14|952
|
|
KİLİS
Açılan Sandık Oranı %92.65
|
%0|0
|
|
KIRIKKALE
Açılan Sandık Oranı %96.55
|HACI SALİH BABAYİĞİT
|
%0.07|65
|
|
KIRKLARELİ
Açılan Sandık Oranı %89.00
|
%0|0
|
|
KIRŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %99.34
|BÜLENT ÖZŞAHİN
|
%0.20|143
|
|
KOCAELİ
Açılan Sandık Oranı %88.29
|MEHMET ŞAMİL DEVRİM
|
%0.11|1.134
|
|
KONYA
Açılan Sandık Oranı %89.88
|MUSTAFA NAZMİ BAŞ
|
%0.43|4.615
|
|
KÜTAHYA
Açılan Sandık Oranı %91.80
|SERVET BİLGİN
|
%0.12|148
|
|
MALATYA
Açılan Sandık Oranı %96.27
|MEHMET CAHİT KARAKUŞ
|
%0.04|136
|
|
MANİSA
Açılan Sandık Oranı %82.60
|AHMET GÖKMEN
|
%0.51|3.679
|
|
MARDİN
Açılan Sandık Oranı %92.02
|ABDULKADİR TURAN
|
%1.73|6.033
|
|
MERSİN
Açılan Sandık Oranı %80.57
|BÜNYAMİN ÇELİK
|
%0.17|1.458
|
|
MUĞLA
Açılan Sandık Oranı %73.50
|
%0|0
|
|
MUŞ
Açılan Sandık Oranı %84.55
|
%0|0
|
|
NEVŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %82.33
|
%0|0
|
|
NİĞDE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SALİH YILDIRIM ŞENAY
|
%0.04|30
|
|
ORDU
Açılan Sandık Oranı %94.03
|SERHAT ÇELEBİOĞLU
|
%0.14|605
|
|
OSMANİYE
Açılan Sandık Oranı %92.89
|HAYDAR AKTÜRK
|
%3.03|3.093
|
|
RİZE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
SAKARYA
Açılan Sandık Oranı %92.21
|CUMHUR ATAY
|
%0.19|1.059
|
|
SAMSUN
Açılan Sandık Oranı %86.76
|TİMUÇİN ÜK
|
%0.12|825
|
|
ŞANLIURFA
Açılan Sandık Oranı %89.72
|ABDİ YILDIZSOY
|
%0.11|899
|
|
SİİRT
Açılan Sandık Oranı %92.64
|MURAT HÜDAVERDİGAR ÜÇOK
|
%0.21|145
|
|
SİNOP
Açılan Sandık Oranı %99.19
|ORHAN SARI
|
%0.06|18
|
|
ŞIRNAK
Açılan Sandık Oranı %98.06
|
%0|0
|
|
SİVAS
Açılan Sandık Oranı %84.55
|BAHADIR BAŞER
|
%0.05|68
|
|
TEKİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %91.02
|ZAFER İNANDILAR
|
%0.10|618
|
|
TOKAT
Açılan Sandık Oranı %95.51
|
%0|0
|
|
TRABZON
Açılan Sandık Oranı %91.05
|
%0|0
|
|
TUNCELİ
Açılan Sandık Oranı %81.25
|
%0|0
|
|
UŞAK
Açılan Sandık Oranı %99.81
|EKREM CEYLAN
|
%0.06|85
|
|
VAN
Açılan Sandık Oranı %87.11
|HASAN KEDALİ
|
%0.24|913
|
|
YALOVA
Açılan Sandık Oranı %96.58
|
%0|0
|
|
YOZGAT
Açılan Sandık Oranı %86.17
|
%0|0
|
|
ZONGULDAK
Açılan Sandık Oranı %97.90
|ÖNDER BOSTANCI
|
%0.12|66
|
|ŞEHİR
|OY
|BELEDİYE BAŞKANLARI
|
|
ADANA
Açılan Sandık Oranı %65.70
|
%0.14|1.012
|
|
ADIYAMAN
Açılan Sandık Oranı %96.90
|
%0|0
|
|
AFYONKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %89.57
|
%1.20|4.680
|
|
AĞRI
Açılan Sandık Oranı %94.00
|
%0.80|1.500
|
|
AKSARAY
Açılan Sandık Oranı %92.18
|
%0.04|81
|
|
AMASYA
Açılan Sandık Oranı %86.73
|
%0.09|157
|
|
ANKARA
Açılan Sandık Oranı %75.11
|
%0.06|1.539
|
|
ANTALYA
Açılan Sandık Oranı %79.47
|
%1.35|15.248
|
|
ARDAHAN
Açılan Sandık Oranı %92.33
|
%0|0
|
|
ARTVİN
Açılan Sandık Oranı %99.24
|
%0.36|376
|
|
AYDIN
Açılan Sandık Oranı %71.53
|
%0.52|2.462
|
|
BALIKESİR
Açılan Sandık Oranı %85.82
|
%0.15|1.012
|
|
BARTIN
Açılan Sandık Oranı %90.91
|
%0|0
|
|
BATMAN
Açılan Sandık Oranı %93.68
|
%0.33|848
|
|
BAYBURT
Açılan Sandık Oranı %89.80
|
%0.32|114
|
|
BİLECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.15|200
|
|
BİNGÖL
Açılan Sandık Oranı %97.77
|
%0.10|119
|
|
BİTLİS
Açılan Sandık Oranı %90.79
|
%0.15|213
|
|
BOLU
Açılan Sandık Oranı %87.36
|
%0.16|259
|
|
BURDUR
Açılan Sandık Oranı %89.97
|
%0.17|253
|
|
BURSA
Açılan Sandık Oranı %79.92
|
%0.46|6.422
|
|
ÇANAKKALE
Açılan Sandık Oranı %91.50
|
%0.23|719
|
|
ÇANKIRI
Açılan Sandık Oranı %94.57
|
%0.11|127
|
|
ÇORUM
Açılan Sandık Oranı %92.36
|
%0.23|645
|
|
DENİZLİ
Açılan Sandık Oranı %69.16
|
%0.29|1.241
|
|
DİYARBAKIR
Açılan Sandık Oranı %91.44
|
%0.07|475
|
|
DÜZCE
Açılan Sandık Oranı %97.09
|
%0.19|432
|
|
EDİRNE
Açılan Sandık Oranı %87.99
|
%0.24|533
|
|
ELAZIĞ
Açılan Sandık Oranı %96.34
|
%0|0
|
|
ERZİNCAN
Açılan Sandık Oranı %86.21
|
%0.92|909
|
|
ERZURUM
Açılan Sandık Oranı %92.16
|
%0.94|2.984
|
|
ESKİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %67.64
|
%0.12|406
|
|
GAZİANTEP
Açılan Sandık Oranı %93.65
|
%0.13|1.107
|
|
GİRESUN
Açılan Sandık Oranı %86.55
|
%0.26|608
|
|
GÜMÜŞHANE
Açılan Sandık Oranı %82.48
|
%2.97|1.741
|
|
HAKKARİ
Açılan Sandık Oranı %89.82
|
%0|0
|
|
HATAY
Açılan Sandık Oranı %84.62
|
%0.49|3.176
|
|
IĞDIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
ISPARTA
Açılan Sandık Oranı %91.08
|
%1.05|2.440
|
|
İSTANBUL
Açılan Sandık Oranı %79.27
|
%0.06|3.991
|
|
İZMİR
Açılan Sandık Oranı %84.36
|
%0.51|11.265
|
|
KAHRAMANMARAŞ
Açılan Sandık Oranı %88.50
|
%0|0
|
|
KARABÜK
Açılan Sandık Oranı %94.56
|
%0.18|229
|
|
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
KARS
Açılan Sandık Oranı %98.22
|
%0|0
|
|
KASTAMONU
Açılan Sandık Oranı %90.66
|
%0.04|91
|
|
KAYSERİ
Açılan Sandık Oranı %84.53
|
%0|0
|
|
KİLİS
Açılan Sandık Oranı %90.82
|
%0|0
|
|
KIRIKKALE
Açılan Sandık Oranı %90.75
|
%0.26|366
|
|
KIRKLARELİ
Açılan Sandık Oranı %77.48
|
%1.13|2.053
|
|
KIRŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %97.93
|
%0.43|566
|
|
KOCAELİ
Açılan Sandık Oranı %82.29
|
%0.15|1.388
|
|
KONYA
Açılan Sandık Oranı %88.74
|
%0.76|7.868
|
|
KÜTAHYA
Açılan Sandık Oranı %85.04
|
%0.33|954
|
|
MALATYA
Açılan Sandık Oranı %95.12
|
%0.03|113
|
|
MANİSA
Açılan Sandık Oranı %76.18
|
%0.58|3.901
|
|
MARDİN
Açılan Sandık Oranı %91.19
|
%2.99|10.215
|
|
MERSİN
Açılan Sandık Oranı %73.88
|
%0.25|1.917
|
|
MUĞLA
Açılan Sandık Oranı %66.53
|
%0.03|111
|
|
MUŞ
Açılan Sandık Oranı %84.83
|
%0|0
|
|
NEVŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %86.25
|
%0.07|112
|
|
NİĞDE
Açılan Sandık Oranı %94.38
|
%0|0
|
|
ORDU
Açılan Sandık Oranı %91.48
|
%0.14|584
|
|
OSMANİYE
Açılan Sandık Oranı %88.85
|
%1.02|2.642
|
|
RİZE
Açılan Sandık Oranı %98.50
|
%0.11|215
|
|
SAKARYA
Açılan Sandık Oranı %88.92
|
%0.14|716
|
|
SAMSUN
Açılan Sandık Oranı %80.58
|
%0.15|895
|
|
ŞANLIURFA
Açılan Sandık Oranı %87.49
|
%0.11|844
|
|
SİİRT
Açılan Sandık Oranı %88.02
|
%0.19|248
|
|
SİNOP
Açılan Sandık Oranı %90.84
|
%0.05|60
|
|
ŞIRNAK
Açılan Sandık Oranı %84.15
|
%0|0
|
|
SİVAS
Açılan Sandık Oranı %82.85
|
%0.05|132
|
|
TEKİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %86.91
|
%0.06|326
|
|
TOKAT
Açılan Sandık Oranı %81.44
|
%0.02|64
|
|
TRABZON
Açılan Sandık Oranı %89.01
|
%1.56|6.178
|
|
TUNCELİ
Açılan Sandık Oranı %97.67
|
%0.17|81
|
|
UŞAK
Açılan Sandık Oranı %95.41
|
%0.15|325
|
|
VAN
Açılan Sandık Oranı %85.92
|
%0|0
|
|
YALOVA
Açılan Sandık Oranı %70.41
|
%1.08|1.116
|
|
YOZGAT
Açılan Sandık Oranı %80.38
|
%0.08|149
|
|
ZONGULDAK
Açılan Sandık Oranı %85.40
|
%0.25|741
|