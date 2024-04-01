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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 00:45
DP

  • KISALTMA

    DP

  • GENEL BAŞKAN

    Gültekin Uysal

  • KURULUŞ TARİHİ

    27/05/2007
DP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.18
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 2
  • Kazandığı Belde Sayısı 2
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%88.46
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

DP SEÇİM SONUÇLARI

BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
%0 %10 %20 %60 +%80
ŞEHİR ADAY OY BELEDİYE BAŞKANLARI
B.ŞEHİR İL İLÇE BELDE
ADANA
Açılan Sandık Oranı %74.79
%0|0
0 0 0/15 0/0
ADIYAMAN
Açılan Sandık Oranı %95.74
%0|0
0 0 0/9 0/14
AFYONKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %98.46
HİKMET BÜLBÜL
%0.11|142
0 0 0/18 0/42
AĞRI
Açılan Sandık Oranı %97.01
%0|0
0 0 0/8 0/4
AKSARAY
Açılan Sandık Oranı %99.61
SONER ÇETİN
%0.07|74
0 0 0/8 0/14
AMASYA
Açılan Sandık Oranı %98.00
SERPİL SEVİM
%0.03|22
0 0 0/7 0/1
ANKARA
Açılan Sandık Oranı %82.89
%0|0
0 0 0/25 0/0
ANTALYA
Açılan Sandık Oranı %85.44
HASAN HÜSEYİN ATAŞOĞLU
%0.51|6.308
0 0 1/19 0/0
ARDAHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
İHSAN POLAT
%0.44|51
0 0 0/6 0/1
ARTVİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÜMİT ER
%0.17|25
0 0 0/9 0/0
AYDIN
Açılan Sandık Oranı %76.38
HÜSEYİN TURGUT
%0.31|1.579
0 0 0/17 0/0
BALIKESİR
Açılan Sandık Oranı %91.03
%0|0
0 0 0/20 0/0
BARTIN
Açılan Sandık Oranı %98.94
GÜRHAN ERYOL
%0.15|63
0 0 0/4 0/4
BATMAN
Açılan Sandık Oranı %93.20
AHMET GÜNEŞ
%0.22|389
0 0 0/6 0/5
BAYBURT
Açılan Sandık Oranı %94.62
%0|0
0 0 0/3 0/2
BİLECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/8 0/3
BİNGÖL
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/8 0/3
BİTLİS
Açılan Sandık Oranı %96.49
%0|0
0 0 0/7 0/6
BOLU
Açılan Sandık Oranı %85.28
ŞERAFETTİN YALÇIN
%0.11|93
0 0 0/9 0/3
BURDUR
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA DİNÇER
%0.07|34
0 0 0/11 0/4
BURSA
Açılan Sandık Oranı %86.34
NAZİF KARA
%0.17|2.595
0 0 0/17 0/0
ÇANAKKALE
Açılan Sandık Oranı %92.93
%0|0
0 0 0/12 0/11
ÇANKIRI
Açılan Sandık Oranı %93.68
UMUT AHMET ÖZCAN
%0.13|54
0 0 0/12 0/5
ÇORUM
Açılan Sandık Oranı %95.61
MURAT TERYAKİ
%0.16|207
0 0 0/14 0/2
DENİZLİ
Açılan Sandık Oranı %78.01
KERİM KULALI
%0.25|1.230
0 0 0/19 0/0
DİYARBAKIR
Açılan Sandık Oranı %92.40
%0|0
0 0 0/17 0/0
DÜZCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/8 0/2
EDİRNE
Açılan Sandık Oranı %96.92
%0|0
0 0 0/9 0/7
ELAZIĞ
Açılan Sandık Oranı %98.65
%0|0
0 0 0/11 0/9
ERZİNCAN
Açılan Sandık Oranı %77.78
OĞUZ ARSLAN
%0.23|131
0 0 0/9 0/6
ERZURUM
Açılan Sandık Oranı %93.06
ALİ OĞULCAN KAYA
%0.95|3.042
0 0 0/20 0/0
ESKİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %91.57
%0|0
0 0 0/14 0/0
GAZİANTEP
Açılan Sandık Oranı %95.17
ABDÜLKADİR ÖZ
%0.11|959
0 0 0/9 0/0
GİRESUN
Açılan Sandık Oranı %98.12
İBRAHİM ÜNYE
%0.04|25
0 0 0/16 0/8
GÜMÜŞHANE
Açılan Sandık Oranı %100.00
ŞERİF AKINTÜRK
%0.10|17
0 0 1/6 0/8
HAKKARİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/5 0/3
HATAY
Açılan Sandık Oranı %92.21
%0|0
0 0 0/15 0/0
IĞDIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/4 0/3
ISPARTA
Açılan Sandık Oranı %96.32
%0|0
0 0 0/13 0/9
İSTANBUL
Açılan Sandık Oranı %91.11
%0|0
0 0 0/39 0/0
İZMİR
Açılan Sandık Oranı %90.47
BURCU BOSTANCIOĞLU
%0.27|6.456
0 0 0/30 0/0
KAHRAMANMARAŞ
Açılan Sandık Oranı %89.71
AHMET GEBEL
%0.11|595
0 0 0/11 0/0
KARABÜK
Açılan Sandık Oranı %97.62
%0|0
0 0 0/6 0/1
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/6 0/5
KARS
Açılan Sandık Oranı %98.97
%0|0
0 0 0/8 0/1
KASTAMONU
Açılan Sandık Oranı %90.37
%0|0
0 0 0/20 0/0
KAYSERİ
Açılan Sandık Oranı %87.11
AYGÖKÇE KARAKAYA
%0.14|952
0 0 0/16 0/0
KİLİS
Açılan Sandık Oranı %92.65
%0|0
0 0 0/4 0/0
KIRIKKALE
Açılan Sandık Oranı %96.55
HACI SALİH BABAYİĞİT
%0.07|65
0 0 0/9 0/2
KIRKLARELİ
Açılan Sandık Oranı %89.00
%0|0
0 0 0/8 0/13
KIRŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %99.34
BÜLENT ÖZŞAHİN
%0.20|143
0 0 0/7 1/3
KOCAELİ
Açılan Sandık Oranı %88.29
MEHMET ŞAMİL DEVRİM
%0.11|1.134
0 0 0/12 0/0
KONYA
Açılan Sandık Oranı %89.88
MUSTAFA NAZMİ BAŞ
%0.43|4.615
0 0 0/31 0/0
KÜTAHYA
Açılan Sandık Oranı %91.80
SERVET BİLGİN
%0.12|148
0 0 0/13 0/15
MALATYA
Açılan Sandık Oranı %96.27
MEHMET CAHİT KARAKUŞ
%0.04|136
0 0 0/13 0/0
MANİSA
Açılan Sandık Oranı %82.60
AHMET GÖKMEN
%0.51|3.679
0 0 0/17 0/0
MARDİN
Açılan Sandık Oranı %92.02
ABDULKADİR TURAN
%1.73|6.033
0 0 0/10 0/0
MERSİN
Açılan Sandık Oranı %80.57
BÜNYAMİN ÇELİK
%0.17|1.458
0 0 0/13 0/0
MUĞLA
Açılan Sandık Oranı %73.50
%0|0
0 0 0/13 0/0
MUŞ
Açılan Sandık Oranı %84.55
%0|0
0 0 0/6 0/17
NEVŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %82.33
%0|0
0 0 0/8 0/15
NİĞDE
Açılan Sandık Oranı %100.00
SALİH YILDIRIM ŞENAY
%0.04|30
0 0 0/6 0/23
ORDU
Açılan Sandık Oranı %94.03
SERHAT ÇELEBİOĞLU
%0.14|605
0 0 0/19 0/0
OSMANİYE
Açılan Sandık Oranı %92.89
HAYDAR AKTÜRK
%3.03|3.093
0 0 0/7 0/7
RİZE
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/12 0/6
SAKARYA
Açılan Sandık Oranı %92.21
CUMHUR ATAY
%0.19|1.059
0 0 0/16 0/0
SAMSUN
Açılan Sandık Oranı %86.76
TİMUÇİN ÜK
%0.12|825
0 0 0/17 0/0
ŞANLIURFA
Açılan Sandık Oranı %89.72
ABDİ YILDIZSOY
%0.11|899
0 0 0/13 0/0
SİİRT
Açılan Sandık Oranı %92.64
MURAT HÜDAVERDİGAR ÜÇOK
%0.21|145
0 0 0/7 0/5
SİNOP
Açılan Sandık Oranı %99.19
ORHAN SARI
%0.06|18
0 0 0/9 0/0
ŞIRNAK
Açılan Sandık Oranı %98.06
%0|0
0 0 0/7 0/12
SİVAS
Açılan Sandık Oranı %84.55
BAHADIR BAŞER
%0.05|68
0 0 0/17 0/7
TEKİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %91.02
ZAFER İNANDILAR
%0.10|618
0 0 0/11 0/0
TOKAT
Açılan Sandık Oranı %95.51
%0|0
0 0 0/12 0/26
TRABZON
Açılan Sandık Oranı %91.05
%0|0
0 0 0/18 0/0
TUNCELİ
Açılan Sandık Oranı %81.25
%0|0
0 0 0/8 0/1
UŞAK
Açılan Sandık Oranı %99.81
EKREM CEYLAN
%0.06|85
0 0 0/6 0/5
VAN
Açılan Sandık Oranı %87.11
HASAN KEDALİ
%0.24|913
0 0 0/13 0/0
YALOVA
Açılan Sandık Oranı %96.58
%0|0
0 0 0/6 1/8
YOZGAT
Açılan Sandık Oranı %86.17
%0|0
0 0 0/14 0/22
ZONGULDAK
Açılan Sandık Oranı %97.90
ÖNDER BOSTANCI
%0.12|66
0 0 0/8 0/17
%0 %10 %20 %60 +%80
ŞEHİR OY BELEDİYE BAŞKANLARI
B.ŞEHİR İL İLÇE BELDE
ADANA
Açılan Sandık Oranı %65.70
%0.14|1.012
0 0 0/15 0/0
ADIYAMAN
Açılan Sandık Oranı %96.90
%0|0
0 0 0/9 0/14
AFYONKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %89.57
%1.20|4.680
0 0 0/18 0/42
AĞRI
Açılan Sandık Oranı %94.00
%0.80|1.500
0 0 0/8 0/4
AKSARAY
Açılan Sandık Oranı %92.18
%0.04|81
0 0 0/8 0/14
AMASYA
Açılan Sandık Oranı %86.73
%0.09|157
0 0 0/7 0/1
ANKARA
Açılan Sandık Oranı %75.11
%0.06|1.539
0 0 0/25 0/0
ANTALYA
Açılan Sandık Oranı %79.47
%1.35|15.248
0 0 0/19 0/0
ARDAHAN
Açılan Sandık Oranı %92.33
%0|0
0 0 0/6 0/1
ARTVİN
Açılan Sandık Oranı %99.24
%0.36|376
0 0 0/9 0/0
AYDIN
Açılan Sandık Oranı %71.53
%0.52|2.462
0 0 0/17 0/0
BALIKESİR
Açılan Sandık Oranı %85.82
%0.15|1.012
0 0 0/20 0/0
BARTIN
Açılan Sandık Oranı %90.91
%0|0
0 0 0/4 0/4
BATMAN
Açılan Sandık Oranı %93.68
%0.33|848
0 0 0/6 0/5
BAYBURT
Açılan Sandık Oranı %89.80
%0.32|114
0 0 0/3 0/2
BİLECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.15|200
0 0 0/8 0/3
BİNGÖL
Açılan Sandık Oranı %97.77
%0.10|119
0 0 0/8 0/3
BİTLİS
Açılan Sandık Oranı %90.79
%0.15|213
0 0 0/7 0/6
BOLU
Açılan Sandık Oranı %87.36
%0.16|259
0 0 0/9 0/3
BURDUR
Açılan Sandık Oranı %89.97
%0.17|253
0 0 0/11 0/4
BURSA
Açılan Sandık Oranı %79.92
%0.46|6.422
0 0 0/17 0/0
ÇANAKKALE
Açılan Sandık Oranı %91.50
%0.23|719
0 0 0/12 0/11
ÇANKIRI
Açılan Sandık Oranı %94.57
%0.11|127
0 0 0/12 0/5
ÇORUM
Açılan Sandık Oranı %92.36
%0.23|645
0 0 0/14 0/2
DENİZLİ
Açılan Sandık Oranı %69.16
%0.29|1.241
0 0 0/19 0/0
DİYARBAKIR
Açılan Sandık Oranı %91.44
%0.07|475
0 0 0/17 0/0
DÜZCE
Açılan Sandık Oranı %97.09
%0.19|432
0 0 0/8 0/2
EDİRNE
Açılan Sandık Oranı %87.99
%0.24|533
0 0 0/9 0/7
ELAZIĞ
Açılan Sandık Oranı %96.34
%0|0
0 0 0/11 0/9
ERZİNCAN
Açılan Sandık Oranı %86.21
%0.92|909
0 0 0/9 0/6
ERZURUM
Açılan Sandık Oranı %92.16
%0.94|2.984
0 0 0/20 0/0
ESKİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %67.64
%0.12|406
0 0 0/14 0/0
GAZİANTEP
Açılan Sandık Oranı %93.65
%0.13|1.107
0 0 0/9 0/0
GİRESUN
Açılan Sandık Oranı %86.55
%0.26|608
0 0 0/16 0/8
GÜMÜŞHANE
Açılan Sandık Oranı %82.48
%2.97|1.741
0 0 1/6 0/8
HAKKARİ
Açılan Sandık Oranı %89.82
%0|0
0 0 0/5 0/3
HATAY
Açılan Sandık Oranı %84.62
%0.49|3.176
0 0 0/15 0/0
IĞDIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/4 0/3
ISPARTA
Açılan Sandık Oranı %91.08
%1.05|2.440
0 0 0/13 0/9
İSTANBUL
Açılan Sandık Oranı %79.27
%0.06|3.991
0 0 0/39 0/0
İZMİR
Açılan Sandık Oranı %84.36
%0.51|11.265
0 0 0/30 0/0
KAHRAMANMARAŞ
Açılan Sandık Oranı %88.50
%0|0
0 0 0/11 0/0
KARABÜK
Açılan Sandık Oranı %94.56
%0.18|229
0 0 0/6 0/1
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/6 0/5
KARS
Açılan Sandık Oranı %98.22
%0|0
0 0 0/8 0/1
KASTAMONU
Açılan Sandık Oranı %90.66
%0.04|91
0 0 0/20 0/0
KAYSERİ
Açılan Sandık Oranı %84.53
%0|0
0 0 0/16 0/0
KİLİS
Açılan Sandık Oranı %90.82
%0|0
0 0 0/4 0/0
KIRIKKALE
Açılan Sandık Oranı %90.75
%0.26|366
0 0 0/9 0/2
KIRKLARELİ
Açılan Sandık Oranı %77.48
%1.13|2.053
0 0 0/8 0/13
KIRŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %97.93
%0.43|566
0 0 0/7 0/3
KOCAELİ
Açılan Sandık Oranı %82.29
%0.15|1.388
0 0 0/12 0/0
KONYA
Açılan Sandık Oranı %88.74
%0.76|7.868
0 0 0/31 0/0
KÜTAHYA
Açılan Sandık Oranı %85.04
%0.33|954
0 0 0/13 0/15
MALATYA
Açılan Sandık Oranı %95.12
%0.03|113
0 0 0/13 0/0
MANİSA
Açılan Sandık Oranı %76.18
%0.58|3.901
0 0 0/17 0/0
MARDİN
Açılan Sandık Oranı %91.19
%2.99|10.215
0 0 0/10 0/0
MERSİN
Açılan Sandık Oranı %73.88
%0.25|1.917
0 0 0/13 0/0
MUĞLA
Açılan Sandık Oranı %66.53
%0.03|111
0 0 0/13 0/0
MUŞ
Açılan Sandık Oranı %84.83
%0|0
0 0 0/6 0/17
NEVŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %86.25
%0.07|112
0 0 0/8 0/15
NİĞDE
Açılan Sandık Oranı %94.38
%0|0
0 0 0/6 0/23
ORDU
Açılan Sandık Oranı %91.48
%0.14|584
0 0 0/19 0/0
OSMANİYE
Açılan Sandık Oranı %88.85
%1.02|2.642
0 0 0/7 0/7
RİZE
Açılan Sandık Oranı %98.50
%0.11|215
0 0 0/12 0/6
SAKARYA
Açılan Sandık Oranı %88.92
%0.14|716
0 0 0/16 0/0
SAMSUN
Açılan Sandık Oranı %80.58
%0.15|895
0 0 0/17 0/0
ŞANLIURFA
Açılan Sandık Oranı %87.49
%0.11|844
0 0 0/13 0/0
SİİRT
Açılan Sandık Oranı %88.02
%0.19|248
0 0 0/7 0/5
SİNOP
Açılan Sandık Oranı %90.84
%0.05|60
0 0 0/9 0/0
ŞIRNAK
Açılan Sandık Oranı %84.15
%0|0
0 0 0/7 0/12
SİVAS
Açılan Sandık Oranı %82.85
%0.05|132
0 0 0/17 0/7
TEKİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %86.91
%0.06|326
0 0 0/11 0/0
TOKAT
Açılan Sandık Oranı %81.44
%0.02|64
0 0 0/12 0/26
TRABZON
Açılan Sandık Oranı %89.01
%1.56|6.178
0 0 0/18 0/0
TUNCELİ
Açılan Sandık Oranı %97.67
%0.17|81
0 0 0/8 0/1
UŞAK
Açılan Sandık Oranı %95.41
%0.15|325
0 0 0/6 0/5
VAN
Açılan Sandık Oranı %85.92
%0|0
0 0 0/13 0/0
YALOVA
Açılan Sandık Oranı %70.41
%1.08|1.116
0 0 0/6 1/8
YOZGAT
Açılan Sandık Oranı %80.38
%0.08|149
0 0 0/14 0/22
ZONGULDAK
Açılan Sandık Oranı %85.40
%0.25|741
0 0 0/8 0/17
Kaynak: Anadolu Ajansı