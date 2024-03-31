|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ENEZ
Açılan Sandık Oranı %58.33
|ÖZKAN GÜNENÇ
|887
|%51.72
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HAVSA
Açılan Sandık Oranı %50.00
|HÜSEYİN ÖZDEN
|1574
|%54.60
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İPSALA
Açılan Sandık Oranı %71.43
|CENAN TETİK
|1069
|%27.13
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KEŞAN
Açılan Sandık Oranı %93.29
|MEHMET ÖZCAN
|19202
|%53.12
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LALAPAŞA
Açılan Sandık Oranı %75.00
|ZAFER SEZGİN GELDİ
|409
|%52.64
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MERİÇ
Açılan Sandık Oranı %87.50
|EROL DÜBEK
|507
|%34.99
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %82.52
|FİLİZ GENCAN AKIN
|38010
|%46.69
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SÜLOĞLU
Açılan Sandık Oranı %71.43
|MEHMET ORMANKIRAN
|754
|%61.65
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UZUNKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %92.71
|ÖZLEM BECAN
|7216
|%31.98
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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BEĞENDİK
Açılan Sandık Oranı %11.11
|MUHAMMET ÖRNEK
|167
|%58.80
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ESETÇE
Açılan Sandık Oranı %0
|İBRAHİM ÖRS
|0
|%0
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KIRCASALİH
Açılan Sandık Oranı %50.00
|HÜSEYİN TÜTÜNCÜ
|508
|%49.85
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KÜPLÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|GÖKMEN ALTAY
|892
|%51.18
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SUBAŞI
Açılan Sandık Oranı %0
|ERSÖZ ZÜMBÜL
|0
|%0
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YENİKARPUZLU
Açılan Sandık Oranı %0
|AHMET KÖPRÜ
|0
|%0
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YENİMUHACİR
Açılan Sandık Oranı %14.29
|TAMER KIRAL
|107
|%35.67
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