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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 23:20
CHP

  • KISALTMA

    CHP

  • GENEL BAŞKAN

    Özgür Özel

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/09/1923
CHP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%37.15
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 15
  • Kazandığı İl Sayısı 21
  • Kazandığı İlçe Sayısı 337
  • Kazandığı Belde Sayısı 41
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%73.62
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%46.69 9
İL GENEL MECLİSİ
%48.85
Edirne Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ENEZ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %58.33
ÖZKAN GÜNENÇ 887 %51.72 Detay
HAVSA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %50.00
HÜSEYİN ÖZDEN 1574 %54.60 Detay
İPSALA
Açılan Sandık Oranı %71.43
CENAN TETİK 1069 %27.13 Detay
KEŞAN Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %93.29
MEHMET ÖZCAN 19202 %53.12 Detay
LALAPAŞA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %75.00
ZAFER SEZGİN GELDİ 409 %52.64 Detay
MERİÇ
Açılan Sandık Oranı %87.50
EROL DÜBEK 507 %34.99 Detay
MERKEZ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %82.52
FİLİZ GENCAN AKIN 38010 %46.69 Detay
SÜLOĞLU Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %71.43
MEHMET ORMANKIRAN 754 %61.65 Detay
UZUNKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %92.71
ÖZLEM BECAN 7216 %31.98 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
BEĞENDİK Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %11.11
MUHAMMET ÖRNEK 167 %58.80 Detay
ESETÇE
Açılan Sandık Oranı %0
İBRAHİM ÖRS 0 %0 Detay
KIRCASALİH Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %50.00
HÜSEYİN TÜTÜNCÜ 508 %49.85 Detay
KÜPLÜ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
GÖKMEN ALTAY 892 %51.18 Detay
SUBAŞI
Açılan Sandık Oranı %0
ERSÖZ ZÜMBÜL 0 %0 Detay
YENİKARPUZLU
Açılan Sandık Oranı %0
AHMET KÖPRÜ 0 %0 Detay
YENİMUHACİR
Açılan Sandık Oranı %14.29
TAMER KIRAL 107 %35.67 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı