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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26
CHP

  • KISALTMA

    CHP

  • GENEL BAŞKAN

    Özgür Özel

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/09/1923
CHP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%37.77
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 14
  • Kazandığı İl Sayısı 21
  • Kazandığı İlçe Sayısı 337
  • Kazandığı Belde Sayısı 61
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%2.57 0
İL GENEL MECLİSİ
%6.10
Ağrı Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
DİYADİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
RECEP YENİGÜN 160 %2.25 Detay
DOĞUBAYAZIT
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ELEŞKİRT
Açılan Sandık Oranı %100.00
NİHAT SERHATLI 56 %1.25 Detay
HAMUR
Açılan Sandık Oranı %100.00
BİRSEN BAYAR 16 %0.94 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ERKAN BULUT 1278 %2.57 Detay
PATNOS
Açılan Sandık Oranı %100.00
METİN SAĞLAM 4200 %19.17 Detay
TAŞLIÇAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
TUTAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
ZEHRA ÖZTÜRK 836 %24.09 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
DEDELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
KEREM DENİZ 284 %17.55 Detay
TAHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
YAYLADÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
YÜCEKAPI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı