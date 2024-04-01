|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
DİYADİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|RECEP YENİGÜN
|160
|%2.25
|Detay
|
DOĞUBAYAZIT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
ELEŞKİRT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NİHAT SERHATLI
|56
|%1.25
|Detay
|
HAMUR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BİRSEN BAYAR
|16
|%0.94
|Detay
|
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ERKAN BULUT
|1278
|%2.57
|Detay
|
PATNOS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|METİN SAĞLAM
|4200
|%19.17
|Detay
|
TAŞLIÇAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
TUTAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ZEHRA ÖZTÜRK
|836
|%24.09
|Detay