|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ALPU
Açılan Sandık Oranı %31.11
|GÜRBÜZ GÜLLER
|580
|%47.08
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BEYLİKOVA
Açılan Sandık Oranı %10.34
|HAKAN KARABACAK
|126
|%38.65
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ÇİFTELER
Açılan Sandık Oranı %2.00
|ZEHRA KONAKCI
|69
|%22.85
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GÜNYÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %11.54
|İSA AKKAYA
|66
|%23.32
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HAN
Açılan Sandık Oranı %23.53
|ERDAL ŞANLI
|103
|%38.29
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İNÖNÜ
Açılan Sandık Oranı %25.00
|BALKAN AKTAŞ
|520
|%52.58
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MAHMUDİYE
Açılan Sandık Oranı %23.33
|İSHAK GÜNDOĞAN
|206
|%19.25
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MİHALGAZİ
Açılan Sandık Oranı %18.18
|HASAN ÜNAL
|92
|%30.46
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MİHALIÇÇIK
Açılan Sandık Oranı %8.47
|0
|%0
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ODUNPAZARI
Açılan Sandık Oranı %5.02
|KAZIM KURT
|5393
|%47.84
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SARICAKAYA
Açılan Sandık Oranı %0
|SAFİYE KESGİN
|0
|%0
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SEYİTGAZİ
Açılan Sandık Oranı %30.43
|UĞUR TEPE
|911
|%46.74
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SİVRİHİSAR
Açılan Sandık Oranı %9.38
|HABİL DÖKMECİ
|406
|%48.16
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TEPEBAŞI
Açılan Sandık Oranı %4.83
|AHMET ATAÇ
|4616
|%53.54
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