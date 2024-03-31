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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 19:55
CHP

  • KISALTMA

    CHP

  • GENEL BAŞKAN

    Özgür Özel

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/09/1923
CHP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%38.98
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 14
  • Kazandığı İl Sayısı 23
  • Kazandığı İlçe Sayısı 283
  • Kazandığı Belde Sayısı 21
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%20.69
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%43.90 6
İL GENEL MECLİSİ
%48.77
Eskişehir Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ALPU Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %31.11
GÜRBÜZ GÜLLER 580 %47.08 Detay
BEYLİKOVA
Açılan Sandık Oranı %10.34
HAKAN KARABACAK 126 %38.65 Detay
ÇİFTELER
Açılan Sandık Oranı %2.00
ZEHRA KONAKCI 69 %22.85 Detay
GÜNYÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %11.54
İSA AKKAYA 66 %23.32 Detay
HAN
Açılan Sandık Oranı %23.53
ERDAL ŞANLI 103 %38.29 Detay
İNÖNÜ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %25.00
BALKAN AKTAŞ 520 %52.58 Detay
MAHMUDİYE Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %23.33
İSHAK GÜNDOĞAN 206 %19.25 Detay
MİHALGAZİ
Açılan Sandık Oranı %18.18
HASAN ÜNAL 92 %30.46 Detay
MİHALIÇÇIK
Açılan Sandık Oranı %8.47
0 %0 Detay
ODUNPAZARI Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %5.02
KAZIM KURT 5393 %47.84 Detay
SARICAKAYA
Açılan Sandık Oranı %0
SAFİYE KESGİN 0 %0 Detay
SEYİTGAZİ
Açılan Sandık Oranı %30.43
UĞUR TEPE 911 %46.74 Detay
SİVRİHİSAR Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %9.38
HABİL DÖKMECİ 406 %48.16 Detay
TEPEBAŞI Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %4.83
AHMET ATAÇ 4616 %53.54 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı