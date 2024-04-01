|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ALTIEYLÜL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MESUT ERAY
|36728
|%32.75
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AYVALIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALİ GÜR
|15857
|%35.24
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BALYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|CÜNEYT ÇALIŞKAN
|4746
|%47.85
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BANDIRMA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET CEMAL ÖZTAYLAN
|38873
|%40.19
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BİGADİÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA GÖKSEL
|15573
|%48.43
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BURHANİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA AYSEL
|15922
|%40.16
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DURSUNBEY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|RAMAZAN BAHÇAVAN
|12893
|%58.86
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EDREMİT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUHAMMED VURMAZ
|38470
|%38.54
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ERDEK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|TURAN GÜN
|6576
|%31.81
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GÖMEÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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GÖNEN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AYDEMİR GÜMÜŞ
|19110
|%38.02
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HAVRAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|EMİN ERSOY
|9609
|%52.30
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İVRİNDİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YUSUF CENGİZ
|10560
|%45.54
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KARESİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|DİNÇER ORKAN
|43014
|%36.72
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KEPSUT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İSMAİL CANKUL
|7144
|%50.38
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MANYAS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İBRAHİM KOMAN
|5758
|%44.82
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MARMARA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SÜLEYMAN AKSOY
|3051
|%39.58
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SAVAŞTEPE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÜMMET ŞAMİL ZENGİN
|5142
|%43.68
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SINDIRGI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|EKREM YAVAŞ
|9722
|%40.16
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SUSURLUK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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