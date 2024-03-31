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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 19:40
AK PARTİ

  • KISALTMA

    AK PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Recep Tayyip Erdoğan

  • KURULUŞ TARİHİ

    14/08/2001
AK PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%38.40
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 13
  • Kazandığı İl Sayısı 12
  • Kazandığı İlçe Sayısı 350
  • Kazandığı Belde Sayısı 58
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%15.93
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%45.64 6
İL GENEL MECLİSİ
%33.42
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İLÇE ADAY OY ORAN
ALTINÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %0
RİFAT SARI 0 %0 Detay
ANTAKYA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %1.41
İBRAHİM NACİ YAPAR 780 %55.05 Detay
ARSUZ
Açılan Sandık Oranı %0.83
DEĞER TULTAK 4 %18.18 Detay
BELEN
Açılan Sandık Oranı %6.17
0 %0 Detay
DEFNE
Açılan Sandık Oranı %0.62
GÖKHAN KÖSE 31 %6.68 Detay
DÖRTYOL
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
ERZİN
Açılan Sandık Oranı %16.16
0 %0 Detay
HASSA
Açılan Sandık Oranı %0
SELAHATTİN ÇOLAK 0 %0 Detay
İSKENDERUN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %0.60
MEHMET DÖNMEZ 288 %44.93 Detay
KIRIKHAN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %9.39
ÖMER ERDAL ÇELİK 2447 %55.31 Detay
KUMLU
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
PAYAS Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %2.06
BEKİR ALTAN 228 %40.86 Detay
REYHANLI Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %11.61
AHMET YUMUŞAK 2877 %49.44 Detay
SAMANDAĞ
Açılan Sandık Oranı %1.44
SEYİT ALİ ASLAN 24 %2.56 Detay
YAYLADAĞI Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %2.86
MEHMET YALÇIN 427 %62.89 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı