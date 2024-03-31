|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ALTINÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %0
|RİFAT SARI
|0
|%0
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ANTAKYA
Açılan Sandık Oranı %1.41
|İBRAHİM NACİ YAPAR
|780
|%55.05
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ARSUZ
Açılan Sandık Oranı %0.83
|DEĞER TULTAK
|4
|%18.18
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BELEN
Açılan Sandık Oranı %6.17
|0
|%0
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DEFNE
Açılan Sandık Oranı %0.62
|GÖKHAN KÖSE
|31
|%6.68
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DÖRTYOL
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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ERZİN
Açılan Sandık Oranı %16.16
|0
|%0
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HASSA
Açılan Sandık Oranı %0
|SELAHATTİN ÇOLAK
|0
|%0
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İSKENDERUN
Açılan Sandık Oranı %0.60
|MEHMET DÖNMEZ
|288
|%44.93
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KIRIKHAN
Açılan Sandık Oranı %9.39
|ÖMER ERDAL ÇELİK
|2447
|%55.31
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KUMLU
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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PAYAS
Açılan Sandık Oranı %2.06
|BEKİR ALTAN
|228
|%40.86
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REYHANLI
Açılan Sandık Oranı %11.61
|AHMET YUMUŞAK
|2877
|%49.44
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SAMANDAĞ
Açılan Sandık Oranı %1.44
|SEYİT ALİ ASLAN
|24
|%2.56
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YAYLADAĞI
Açılan Sandık Oranı %2.86
|MEHMET YALÇIN
|427
|%62.89
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