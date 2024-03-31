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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 19:50
AK PARTİ

  • KISALTMA

    AK PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Recep Tayyip Erdoğan

  • KURULUŞ TARİHİ

    14/08/2001
AK PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%38.32
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 12
  • Kazandığı İl Sayısı 12
  • Kazandığı İlçe Sayısı 348
  • Kazandığı Belde Sayısı 59
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%19.05
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%40.06 6
İL GENEL MECLİSİ
%43.60
Düzce Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AKÇAKOCA
Açılan Sandık Oranı %85.94
OSMAN CUMUR 4869 %30.67 Detay
ÇİLİMLİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %95.45
YILMAZ YILDIZ 2400 %50.97 Detay
CUMAYERİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %8.00
RECEP TUNA 217 %43.84 Detay
GÖLYAKA
Açılan Sandık Oranı %46.67
YAKUP DEMİRCAN 1088 %31.26 Detay
GÜMÜŞOVA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %56.52
KENAN SÜBEKCİ 1923 %56.34 Detay
KAYNAŞLI
Açılan Sandık Oranı %96.00
AHMET TÜRKMEN 1704 %29.08 Detay
MERKEZ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %51.65
FARUK ÖZLÜ 21099 %40.06 Detay
YIĞILCA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
SELAMİ SAVAŞ 732 %30.10 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
BEYKÖY
Açılan Sandık Oranı %40.00
OSMAN KILIÇ 337 %25.13 Detay
BOĞAZİÇİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %46.15
İBRAHİM ERCAN 650 %49.24 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı