|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AKÇAKOCA
Açılan Sandık Oranı %85.94
|OSMAN CUMUR
|4869
|%30.67
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ÇİLİMLİ
Açılan Sandık Oranı %95.45
|YILMAZ YILDIZ
|2400
|%50.97
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CUMAYERİ
Açılan Sandık Oranı %8.00
|RECEP TUNA
|217
|%43.84
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GÖLYAKA
Açılan Sandık Oranı %46.67
|YAKUP DEMİRCAN
|1088
|%31.26
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GÜMÜŞOVA
Açılan Sandık Oranı %56.52
|KENAN SÜBEKCİ
|1923
|%56.34
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KAYNAŞLI
Açılan Sandık Oranı %96.00
|AHMET TÜRKMEN
|1704
|%29.08
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %51.65
|FARUK ÖZLÜ
|21099
|%40.06
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YIĞILCA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SELAMİ SAVAŞ
|732
|%30.10
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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BEYKÖY
Açılan Sandık Oranı %40.00
|OSMAN KILIÇ
|337
|%25.13
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BOĞAZİÇİ
Açılan Sandık Oranı %46.15
|İBRAHİM ERCAN
|650
|%49.24
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