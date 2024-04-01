|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
AYVACIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ERSAN SEZER
|2506
|%39.46
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|
BAYRAMİÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SADETTİN ARSLAN
|3494
|%32.57
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BİGA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BÜLENT ERDOĞAN
|13576
|%36.99
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BOZCAADA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA MUTAY
|636
|%28.29
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ÇAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ERSİN ÇETİN
|7833
|%38.94
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ECEABAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SERKAN GÜNDÜZ
|153
|%3.81
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EZİNE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|GÜRAY YÜKSEL
|5074
|%51.73
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GELİBOLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALİ KAMİL SOYUAK
|7908
|%39.60
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GÖKÇEADA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YILDIRAY ÖLÇEK
|685
|%16.62
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LAPSEKİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|EYÜP YILMAZ
|3512
|%34.78
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|JÜLİDE İSKENDEROĞLU
|14291
|%18.27
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YENİCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|VEYSEL ACAR
|2228
|%43.17
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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ÇARDAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|RECEP SEZGİN
|1162
|%41.29
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EVREŞE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HAKKI UYSAL
|443
|%32.79
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GEYİKLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEVLÜT ORUÇOĞLU
|1334
|%51.69
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GÜMÜŞÇAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ADNAN PASTIRMACI
|683
|%46.97
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KALKIM
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İBRAHİM TAŞKIN
|747
|%41.83
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KARABİGA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET ELBİ
|1168
|%48.65
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KAVAKKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MERT NİZAMOĞLU
|25
|%4.89
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KEPEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|CÜNEYT AKSU
|7632
|%36.71
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KÜÇÜKKUYU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HALİL ZAHİT MERT
|2022
|%29.06
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TERZİALAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|TUNCAY GÖYMEN
|760
|%58.19
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UMURBEY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İLKER UZUNÇAKIR
|731
|%43.80
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