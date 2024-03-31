|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ÇAYIRLI
Açılan Sandık Oranı %11.11
|ATINÇ BAHADIR
|58
|%31.52
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İLİÇ
Açılan Sandık Oranı %61.54
|MUSTAFA GÜRBÜZ
|870
|%42.17
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KEMAH
Açılan Sandık Oranı %83.33
|RECEP İLTER
|273
|%35.23
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KEMALİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ERDEM ATMACA
|515
|%52.18
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %34.57
|0
|%0
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OTLUKBELİ
Açılan Sandık Oranı %33.33
|VAHDET ERCAN
|106
|%33.65
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REFAHİYE
Açılan Sandık Oranı %10.00
|ÇAKMAK PAÇACI
|70
|%28.23
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TERCAN
Açılan Sandık Oranı %41.67
|ALPER MURAT MÜFTÜOĞLU
|316
|%30.21
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ÜZÜMLÜ
Açılan Sandık Oranı %16.67
|KENAN TAT
|430
|%53.22
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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ALTINBAŞAK
Açılan Sandık Oranı %12.50
|ONUR BİLEN
|6
|%4.29
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ÇADIRKAYA
Açılan Sandık Oranı %50.00
|EMRULLAH SELÇUK
|118
|%26.58
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ÇAĞLAYAN
Açılan Sandık Oranı %62.50
|MUSA ZENGİN
|1
|%0.14
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KARGIN
Açılan Sandık Oranı %14.29
|ZAFER KAYA
|8
|%22.22
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MERCAN
Açılan Sandık Oranı %20.00
|ENVER AKYILDIZ
|73
|%39.89
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MOLLAKÖY
Açılan Sandık Oranı %33.33
|KADİR AKAR
|1
|%0.31
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