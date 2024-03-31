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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 20:05
AK PARTİ

  • KISALTMA

    AK PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Recep Tayyip Erdoğan

  • KURULUŞ TARİHİ

    14/08/2001
AK PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%38.09
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 12
  • Kazandığı İl Sayısı 12
  • Kazandığı İlçe Sayısı 347
  • Kazandığı Belde Sayısı 61
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%23.52
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 2
İL GENEL MECLİSİ
%27.10
Erzincan Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ÇAYIRLI
Açılan Sandık Oranı %11.11
ATINÇ BAHADIR 58 %31.52 Detay
İLİÇ
Açılan Sandık Oranı %61.54
MUSTAFA GÜRBÜZ 870 %42.17 Detay
KEMAH
Açılan Sandık Oranı %83.33
RECEP İLTER 273 %35.23 Detay
KEMALİYE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
ERDEM ATMACA 515 %52.18 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %34.57
0 %0 Detay
OTLUKBELİ
Açılan Sandık Oranı %33.33
VAHDET ERCAN 106 %33.65 Detay
REFAHİYE
Açılan Sandık Oranı %10.00
ÇAKMAK PAÇACI 70 %28.23 Detay
TERCAN
Açılan Sandık Oranı %41.67
ALPER MURAT MÜFTÜOĞLU 316 %30.21 Detay
ÜZÜMLÜ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %16.67
KENAN TAT 430 %53.22 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
ALTINBAŞAK
Açılan Sandık Oranı %12.50
ONUR BİLEN 6 %4.29 Detay
ÇADIRKAYA
Açılan Sandık Oranı %50.00
EMRULLAH SELÇUK 118 %26.58 Detay
ÇAĞLAYAN
Açılan Sandık Oranı %62.50
MUSA ZENGİN 1 %0.14 Detay
KARGIN
Açılan Sandık Oranı %14.29
ZAFER KAYA 8 %22.22 Detay
MERCAN
Açılan Sandık Oranı %20.00
ENVER AKYILDIZ 73 %39.89 Detay
MOLLAKÖY
Açılan Sandık Oranı %33.33
KADİR AKAR 1 %0.31 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı