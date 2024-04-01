|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AĞLASUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALİ ULUSOY
|1875
|%65.77
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ALTINYAYLA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET SERTTAŞ
|732
|%33.90
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BUCAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|EMRULLAH ÜNAL
|9300
|%33.86
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ÇAVDIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ADEM GÖÇER
|135
|%3.78
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ÇELTİKÇİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET ALİ AKYEL
|151
|%8.88
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GÖLHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İBRAHİM SERTBAŞ
|4287
|%45.46
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KARAMANLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FATİH SELİMOĞLU
|1582
|%39.35
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KEMER
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İSMAİL ASAN
|675
|%64.10
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET ŞİMŞEK
|21324
|%42.90
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TEFENNİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ONUR ÇELİK
|1405
|%31.47
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YEŞİLOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NURİ ÖZBEK
|1198
|%36.84
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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KIZILKAYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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KOCAALİLER
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İLYAS DELEN
|705
|%49.09
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SÖĞÜT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YUSUF AKKAYA
|149
|%6.63
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YUSUFÇA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALİ COŞKUN
|492
|%32.63
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