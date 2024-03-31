60
Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 20:05
AK PARTİ

  • KISALTMA

    AK PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Recep Tayyip Erdoğan

  • KURULUŞ TARİHİ

    14/08/2001
AK PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%38.09
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 12
  • Kazandığı İl Sayısı 12
  • Kazandığı İlçe Sayısı 347
  • Kazandığı Belde Sayısı 61
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%23.52
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%37.29 1
İL GENEL MECLİSİ
%28.24
İzmir Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ALİAĞA
Açılan Sandık Oranı %28.27
0 %0 Detay
BALÇOVA
Açılan Sandık Oranı %13.51
EROL EROĞLU 1428 %24.60 Detay
BAYINDIR
Açılan Sandık Oranı %23.14
UĞUR DEMİREZEN 2139 %37.01 Detay
BAYRAKLI
Açılan Sandık Oranı %6.65
BİLAL KIRKPINAR 4457 %40.38 Detay
BERGAMA
Açılan Sandık Oranı %15.74
SADIK DOĞRUER 3405 %45.85 Detay
BEYDAĞ
Açılan Sandık Oranı %26.19
HÜSEYİN AY 545 %35.53 Detay
BORNOVA
Açılan Sandık Oranı %5.88
CEVDET ÇAYIR 4728 %24.56 Detay
BUCA
Açılan Sandık Oranı %4.22
ADNAN ÖZTEKİN 4606 %40.01 Detay
ÇEŞME
Açılan Sandık Oranı %24.43
0 %0 Detay
ÇİĞLİ
Açılan Sandık Oranı %6.09
MURAT GÖKÇEKAYA 3025 %39.51 Detay
DİKİLİ
Açılan Sandık Oranı %9.63
0 %0 Detay
FOÇA
Açılan Sandık Oranı %31.46
0 %0 Detay
GAZİEMİR
Açılan Sandık Oranı %11.65
DENİZ DOĞAN 3727 %40.25 Detay
GÜZELBAHÇE
Açılan Sandık Oranı %6.74
GÜMÜŞ SAİME BUCAKLIOĞLU 177 %13.80 Detay
KARABAĞLAR
Açılan Sandık Oranı %8.94
MEHMET SADIK TUNÇ 9766 %41.00 Detay
KARABURUN
Açılan Sandık Oranı %39.53
EYÜP KAYKAÇ 1302 %43.66 Detay
KARŞIYAKA
Açılan Sandık Oranı %3.63
İSMAİL ÇİFTÇİOĞLU 1536 %18.93 Detay
KEMALPAŞA
Açılan Sandık Oranı %9.19
GALİP ATAR 2540 %41.03 Detay
KINIK
Açılan Sandık Oranı %24.42
SAMİ MOLLAAHMET 1607 %42.83 Detay
KİRAZ
Açılan Sandık Oranı %15.87
SALİHA ÖZÇINAR KUTLU 1608 %43.12 Detay
KONAK
Açılan Sandık Oranı %7.34
CEYDA BÖLÜNMEZ ÇANKIRI 3889 %37.95 Detay
MENDERES
Açılan Sandık Oranı %14.94
SİNAN AKDENİZ 3793 %39.69 Detay
MENEMEN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %15.29
AYDIN PEHLİVAN 8283 %50.26 Detay
NARLIDERE
Açılan Sandık Oranı %7.43
MURAT SARMAN 322 %12.80 Detay
ÖDEMİŞ
Açılan Sandık Oranı %8.68
ALİ HADİM 2291 %36.01 Detay
SEFERİHİSAR
Açılan Sandık Oranı %2.82
AHMET AYDIN 136 %17.78 Detay
SELÇUK
Açılan Sandık Oranı %6.32
DAHİ ZEYNEL BAKICI 276 %22.83 Detay
TİRE
Açılan Sandık Oranı %28.51
0 %0 Detay
TORBALI
Açılan Sandık Oranı %2.67
ÖZGÜR ERMAN ÇAĞLAR 1122 %40.26 Detay
URLA
Açılan Sandık Oranı %6.84
TARKAN BAKIRLI 499 %16.69 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı