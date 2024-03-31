|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
ALİAĞA
Açılan Sandık Oranı %28.27
|0
|%0
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|
BALÇOVA
Açılan Sandık Oranı %13.51
|EROL EROĞLU
|1428
|%24.60
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|
BAYINDIR
Açılan Sandık Oranı %23.14
|UĞUR DEMİREZEN
|2139
|%37.01
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|
BAYRAKLI
Açılan Sandık Oranı %6.65
|BİLAL KIRKPINAR
|4457
|%40.38
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|
BERGAMA
Açılan Sandık Oranı %15.74
|SADIK DOĞRUER
|3405
|%45.85
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BEYDAĞ
Açılan Sandık Oranı %26.19
|HÜSEYİN AY
|545
|%35.53
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|
BORNOVA
Açılan Sandık Oranı %5.88
|CEVDET ÇAYIR
|4728
|%24.56
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BUCA
Açılan Sandık Oranı %4.22
|ADNAN ÖZTEKİN
|4606
|%40.01
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ÇEŞME
Açılan Sandık Oranı %24.43
|0
|%0
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|
ÇİĞLİ
Açılan Sandık Oranı %6.09
|MURAT GÖKÇEKAYA
|3025
|%39.51
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|
DİKİLİ
Açılan Sandık Oranı %9.63
|0
|%0
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|
FOÇA
Açılan Sandık Oranı %31.46
|0
|%0
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|
GAZİEMİR
Açılan Sandık Oranı %11.65
|DENİZ DOĞAN
|3727
|%40.25
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|
GÜZELBAHÇE
Açılan Sandık Oranı %6.74
|GÜMÜŞ SAİME BUCAKLIOĞLU
|177
|%13.80
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KARABAĞLAR
Açılan Sandık Oranı %8.94
|MEHMET SADIK TUNÇ
|9766
|%41.00
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|
KARABURUN
Açılan Sandık Oranı %39.53
|EYÜP KAYKAÇ
|1302
|%43.66
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KARŞIYAKA
Açılan Sandık Oranı %3.63
|İSMAİL ÇİFTÇİOĞLU
|1536
|%18.93
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KEMALPAŞA
Açılan Sandık Oranı %9.19
|GALİP ATAR
|2540
|%41.03
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KINIK
Açılan Sandık Oranı %24.42
|SAMİ MOLLAAHMET
|1607
|%42.83
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KİRAZ
Açılan Sandık Oranı %15.87
|SALİHA ÖZÇINAR KUTLU
|1608
|%43.12
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KONAK
Açılan Sandık Oranı %7.34
|CEYDA BÖLÜNMEZ ÇANKIRI
|3889
|%37.95
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MENDERES
Açılan Sandık Oranı %14.94
|SİNAN AKDENİZ
|3793
|%39.69
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|
MENEMEN
Açılan Sandık Oranı %15.29
|AYDIN PEHLİVAN
|8283
|%50.26
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|
NARLIDERE
Açılan Sandık Oranı %7.43
|MURAT SARMAN
|322
|%12.80
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|
ÖDEMİŞ
Açılan Sandık Oranı %8.68
|ALİ HADİM
|2291
|%36.01
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|
SEFERİHİSAR
Açılan Sandık Oranı %2.82
|AHMET AYDIN
|136
|%17.78
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SELÇUK
Açılan Sandık Oranı %6.32
|DAHİ ZEYNEL BAKICI
|276
|%22.83
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TİRE
Açılan Sandık Oranı %28.51
|0
|%0
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TORBALI
Açılan Sandık Oranı %2.67
|ÖZGÜR ERMAN ÇAĞLAR
|1122
|%40.26
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URLA
Açılan Sandık Oranı %6.84
|TARKAN BAKIRLI
|499
|%16.69
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