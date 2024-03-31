|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ACIPAYAM
Açılan Sandık Oranı %50.00
|FİKRET GÜMÜŞ
|6201
|%34.71
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BABADAĞ
Açılan Sandık Oranı %45.00
|MURAT KUMRAL
|720
|%49.72
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BAKLAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YUSUF GÜLSEVER
|1583
|%41.75
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BEKİLLİ
Açılan Sandık Oranı %56.52
|MUSTAFA ÇOBAN
|1020
|%44.39
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BEYAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %59.09
|MUSTAFA AKÇAY
|833
|%33.37
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BOZKURT
Açılan Sandık Oranı %91.43
|AKİF BAYAR
|2194
|%34.86
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BULDAN
Açılan Sandık Oranı %42.17
|0
|%0
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ÇAL
Açılan Sandık Oranı %55.88
|0
|%0
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ÇAMELİ
Açılan Sandık Oranı %54.39
|CENGİZ ARSLAN
|4043
|%62.97
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ÇARDAK
Açılan Sandık Oranı %96.30
|HÜSNÜ YILMAZ
|1359
|%25.22
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ÇİVRİL
Açılan Sandık Oranı %29.55
|GÜRCAN GÜVEN
|2814
|%31.96
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GÜNEY
Açılan Sandık Oranı %30.56
|HALİL AYHAN
|886
|%46.36
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HONAZ
Açılan Sandık Oranı %41.03
|0
|%0
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KALE
Açılan Sandık Oranı %32.79
|MEHMET SALİH SAĞINÇ
|1723
|%40.57
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MERKEZEFENDİ
Açılan Sandık Oranı %28.14
|EKREM BAŞER
|17863
|%31.99
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PAMUKKALE
Açılan Sandık Oranı %26.05
|HALİL PEKDEMİR
|14894
|%26.58
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SARAYKÖY
Açılan Sandık Oranı %30.68
|AHMET NECATİ ÖZBAŞ
|2255
|%43.81
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SERİNHİSAR
Açılan Sandık Oranı %70.00
|0
|%0
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TAVAS
Açılan Sandık Oranı %28.57
|HÜSEYİN İNAMLIK
|2449
|%35.94
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