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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 22:35
AK PARTİ

  • KISALTMA

    AK PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Recep Tayyip Erdoğan

  • KURULUŞ TARİHİ

    14/08/2001
AK PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%36.46
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 11
  • Kazandığı İl Sayısı 13
  • Kazandığı İlçe Sayısı 360
  • Kazandığı Belde Sayısı 96
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%62.95
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%37.65 4
İL GENEL MECLİSİ
%29.89
Denizli Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ACIPAYAM
Açılan Sandık Oranı %50.00
FİKRET GÜMÜŞ 6201 %34.71 Detay
BABADAĞ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %45.00
MURAT KUMRAL 720 %49.72 Detay
BAKLAN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
YUSUF GÜLSEVER 1583 %41.75 Detay
BEKİLLİ
Açılan Sandık Oranı %56.52
MUSTAFA ÇOBAN 1020 %44.39 Detay
BEYAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %59.09
MUSTAFA AKÇAY 833 %33.37 Detay
BOZKURT Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %91.43
AKİF BAYAR 2194 %34.86 Detay
BULDAN
Açılan Sandık Oranı %42.17
0 %0 Detay
ÇAL
Açılan Sandık Oranı %55.88
0 %0 Detay
ÇAMELİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %54.39
CENGİZ ARSLAN 4043 %62.97 Detay
ÇARDAK
Açılan Sandık Oranı %96.30
HÜSNÜ YILMAZ 1359 %25.22 Detay
ÇİVRİL
Açılan Sandık Oranı %29.55
GÜRCAN GÜVEN 2814 %31.96 Detay
GÜNEY
Açılan Sandık Oranı %30.56
HALİL AYHAN 886 %46.36 Detay
HONAZ
Açılan Sandık Oranı %41.03
0 %0 Detay
KALE
Açılan Sandık Oranı %32.79
MEHMET SALİH SAĞINÇ 1723 %40.57 Detay
MERKEZEFENDİ
Açılan Sandık Oranı %28.14
EKREM BAŞER 17863 %31.99 Detay
PAMUKKALE
Açılan Sandık Oranı %26.05
HALİL PEKDEMİR 14894 %26.58 Detay
SARAYKÖY
Açılan Sandık Oranı %30.68
AHMET NECATİ ÖZBAŞ 2255 %43.81 Detay
SERİNHİSAR
Açılan Sandık Oranı %70.00
0 %0 Detay
TAVAS
Açılan Sandık Oranı %28.57
HÜSEYİN İNAMLIK 2449 %35.94 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı