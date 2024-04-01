|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
DİYADİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|RIFAT POLAT
|1631
|%22.96
|Detay
|
DOĞUBAYAZIT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|CENGİZ ÇELİK
|3423
|%12.55
|Detay
|
ELEŞKİRT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|RAMAZAN YAKUT
|2146
|%47.78
|Detay
|
HAMUR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|CEZMİ ERGÜL
|787
|%46.27
|Detay
|
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET SALİH AYDIN
|16747
|%33.70
|Detay
|
PATNOS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ABDULHALIK TAŞKIN
|8357
|%38.15
|Detay
|
TAŞLIÇAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İSMET TAŞDEMİR
|1406
|%40.50
|Detay
|
TUTAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FEVZİ SAYAN
|910
|%26.22
|Detay
|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
DEDELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|VEYSİ DURAK
|709
|%43.82
|Detay
|
TAHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALPARSLAN YAVUZ
|268
|%40.92
|Detay
|
YAYLADÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SELAMİ DEMİRTAŞ
|257
|%26.77
|Detay
|
YÜCEKAPI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NURETTİN ÖZTÜRK
|455
|%45.45
|Detay