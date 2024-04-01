60
Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26
AK PARTİ

  • KISALTMA

    AK PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Recep Tayyip Erdoğan

  • KURULUŞ TARİHİ

    14/08/2001
AK PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%35.49
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 12
  • Kazandığı İl Sayısı 12
  • Kazandığı İlçe Sayısı 356
  • Kazandığı Belde Sayısı 168
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%33.70 5
İL GENEL MECLİSİ
%26.25
Ağrı Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
DİYADİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
RIFAT POLAT 1631 %22.96 Detay
DOĞUBAYAZIT
Açılan Sandık Oranı %100.00
CENGİZ ÇELİK 3423 %12.55 Detay
ELEŞKİRT Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
RAMAZAN YAKUT 2146 %47.78 Detay
HAMUR
Açılan Sandık Oranı %100.00
CEZMİ ERGÜL 787 %46.27 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET SALİH AYDIN 16747 %33.70 Detay
PATNOS Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
ABDULHALIK TAŞKIN 8357 %38.15 Detay
TAŞLIÇAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
İSMET TAŞDEMİR 1406 %40.50 Detay
TUTAK Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
FEVZİ SAYAN 910 %26.22 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
DEDELİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
VEYSİ DURAK 709 %43.82 Detay
TAHİR Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALPARSLAN YAVUZ 268 %40.92 Detay
YAYLADÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
SELAMİ DEMİRTAŞ 257 %26.77 Detay
YÜCEKAPI
Açılan Sandık Oranı %100.00
NURETTİN ÖZTÜRK 455 %45.45 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı