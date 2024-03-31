60
Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 20:30
AK PARTİ

  • KISALTMA

    AK PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Recep Tayyip Erdoğan

  • KURULUŞ TARİHİ

    14/08/2001
AK PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%37.55
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 12
  • Kazandığı İl Sayısı 11
  • Kazandığı İlçe Sayısı 344
  • Kazandığı Belde Sayısı 63
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%29.33
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%43.30 2
İL GENEL MECLİSİ
%24.89
Iğdır Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ARALIK
Açılan Sandık Oranı %42.86
MUSTAFA GÜZELKAYA 462 %38.53 Detay
KARAKOYUNLU
Açılan Sandık Oranı %40.00
0 %0 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %87.20
ÜLKÜ ÖCAL 18385 %43.30 Detay
TUZLUCA
Açılan Sandık Oranı %50.00
AHMET SAİT SADRETTİN TÜRKAN 768 %30.54 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
HALFELİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %11.11
RIDVAN YEŞİL 198 %45.73 Detay
HOŞHABER Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %16.67
OSMAN TOKA 122 %46.92 Detay
MELEKLİ
Açılan Sandık Oranı %25.00
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı