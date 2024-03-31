|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ARALIK
Açılan Sandık Oranı %42.86
|MUSTAFA GÜZELKAYA
|462
|%38.53
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KARAKOYUNLU
Açılan Sandık Oranı %40.00
|0
|%0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %87.20
|ÜLKÜ ÖCAL
|18385
|%43.30
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TUZLUCA
Açılan Sandık Oranı %50.00
|AHMET SAİT SADRETTİN TÜRKAN
|768
|%30.54
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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HALFELİ
Açılan Sandık Oranı %11.11
|RIDVAN YEŞİL
|198
|%45.73
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HOŞHABER
Açılan Sandık Oranı %16.67
|OSMAN TOKA
|122
|%46.92
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MELEKLİ
Açılan Sandık Oranı %25.00
|0
|%0
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