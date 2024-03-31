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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 20:00
AK PARTİ

  • KISALTMA

    AK PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Recep Tayyip Erdoğan

  • KURULUŞ TARİHİ

    14/08/2001
AK PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%38.16
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 12
  • Kazandığı İl Sayısı 12
  • Kazandığı İlçe Sayısı 351
  • Kazandığı Belde Sayısı 58
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%22.17
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%32.51 4
İL GENEL MECLİSİ
%47.82
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İLÇE ADAY OY ORAN
ATKARACALAR
Açılan Sandık Oranı %0
HARUN OFLAZ 0 %0 Detay
BAYRAMÖREN
Açılan Sandık Oranı %0
RAŞİT GÜNGÖR 0 %0 Detay
ÇERKEŞ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %16.00
HASAN SOPACI 479 %51.51 Detay
ELDİVAN
Açılan Sandık Oranı %0
MUSTAFA LAFCI 0 %0 Detay
ILGAZ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMED ÖZTÜRK 2408 %52.69 Detay
KIZILIRMAK
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET BULUT 0 %0 Detay
KORGUN
Açılan Sandık Oranı %83.33
ALİ ÖZEN 334 %30.01 Detay
KURŞUNLU
Açılan Sandık Oranı %85.00
ŞAKİR KAYMAK 1123 %41.33 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %22.41
HÜSEYİN FİLİZ 2949 %32.51 Detay
ORTA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %11.11
FERHAT DANACI 24 %72.73 Detay
ŞABANÖZÜ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %26.09
FAİK ÖZCAN 714 %48.80 Detay
YAPRAKLI
Açılan Sandık Oranı %14.29
İHSAN HAYDAR 96 %44.86 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
ÇARDAKLI
Açılan Sandık Oranı %0
İLYAS ERTÜRK 0 %0 Detay
DODURGA
Açılan Sandık Oranı %0
HASAN HÜSEYİN KAŞIKCI 0 %0 Detay
KALFAT
Açılan Sandık Oranı %0
SALİM DOĞAN 0 %0 Detay
SAÇAK
Açılan Sandık Oranı %0
RAMAZAN YARIM 0 %0 Detay
YAYLAKENT
Açılan Sandık Oranı %0
KADİR DEDE 0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı