|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ATKARACALAR
Açılan Sandık Oranı %0
|HARUN OFLAZ
|0
|%0
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BAYRAMÖREN
Açılan Sandık Oranı %0
|RAŞİT GÜNGÖR
|0
|%0
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ÇERKEŞ
Açılan Sandık Oranı %16.00
|HASAN SOPACI
|479
|%51.51
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ELDİVAN
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA LAFCI
|0
|%0
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ILGAZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMED ÖZTÜRK
|2408
|%52.69
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KIZILIRMAK
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET BULUT
|0
|%0
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KORGUN
Açılan Sandık Oranı %83.33
|ALİ ÖZEN
|334
|%30.01
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KURŞUNLU
Açılan Sandık Oranı %85.00
|ŞAKİR KAYMAK
|1123
|%41.33
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %22.41
|HÜSEYİN FİLİZ
|2949
|%32.51
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ORTA
Açılan Sandık Oranı %11.11
|FERHAT DANACI
|24
|%72.73
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ŞABANÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %26.09
|FAİK ÖZCAN
|714
|%48.80
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YAPRAKLI
Açılan Sandık Oranı %14.29
|İHSAN HAYDAR
|96
|%44.86
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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ÇARDAKLI
Açılan Sandık Oranı %0
|İLYAS ERTÜRK
|0
|%0
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DODURGA
Açılan Sandık Oranı %0
|HASAN HÜSEYİN KAŞIKCI
|0
|%0
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KALFAT
Açılan Sandık Oranı %0
|SALİM DOĞAN
|0
|%0
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SAÇAK
Açılan Sandık Oranı %0
|RAMAZAN YARIM
|0
|%0
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YAYLAKENT
Açılan Sandık Oranı %0
|KADİR DEDE
|0
|%0
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