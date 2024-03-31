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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 23:10
AK PARTİ

  • KISALTMA

    AK PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Recep Tayyip Erdoğan

  • KURULUŞ TARİHİ

    14/08/2001
AK PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%36.24
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 11
  • Kazandığı İl Sayısı 12
  • Kazandığı İlçe Sayısı 358
  • Kazandığı Belde Sayısı 102
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%71.61
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%40.88 4
İL GENEL MECLİSİ
%37.02
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İLÇE ADAY OY ORAN
ALTINOVA
Açılan Sandık Oranı %80.95
REGAİP AHMET ÖZYİĞİT 1869 %41.44 Detay
ARMUTLU Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
CENGİZ ARSLAN 2463 %47.10 Detay
ÇİFTLİKKÖY
Açılan Sandık Oranı %75.53
RECEP HACI 6488 %37.94 Detay
ÇINARCIK
Açılan Sandık Oranı %91.30
NUMAN SOYER 4062 %40.46 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %94.30
MUSTAFA TUTUK 22223 %40.88 Detay
TERMAL Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
HÜSEYİN SİNAN ACAR 1359 %76.26 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
ESENKÖY
Açılan Sandık Oranı %8.33
MUSTAFA SELVİ 96 %39.02 Detay
KADIKÖY
Açılan Sandık Oranı %95.00
CEM GÜMÜŞ 1714 %37.60 Detay
KAYTAZDERE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %7.69
ERCAN REYHAN 144 %53.33 Detay
KORU
Açılan Sandık Oranı %10.00
ERKAN BAŞKAN 177 %38.39 Detay
SUBAŞI
Açılan Sandık Oranı %83.33
MUSTAFA YURT 1307 %34.80 Detay
TAŞKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %40.00
ORAL AKOĞLU 298 %25.08 Detay
TAVŞANLI
Açılan Sandık Oranı %0
MÜCAHİT KAÇAR 0 %0 Detay
TEŞVİKİYE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %8.33
MUSTAFA KÜÇÜKALRAN 103 %51.50 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı