|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ALTINOVA
Açılan Sandık Oranı %80.95
|REGAİP AHMET ÖZYİĞİT
|1869
|%41.44
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ARMUTLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|CENGİZ ARSLAN
|2463
|%47.10
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ÇİFTLİKKÖY
Açılan Sandık Oranı %75.53
|RECEP HACI
|6488
|%37.94
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ÇINARCIK
Açılan Sandık Oranı %91.30
|NUMAN SOYER
|4062
|%40.46
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %94.30
|MUSTAFA TUTUK
|22223
|%40.88
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TERMAL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HÜSEYİN SİNAN ACAR
|1359
|%76.26
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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ESENKÖY
Açılan Sandık Oranı %8.33
|MUSTAFA SELVİ
|96
|%39.02
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KADIKÖY
Açılan Sandık Oranı %95.00
|CEM GÜMÜŞ
|1714
|%37.60
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KAYTAZDERE
Açılan Sandık Oranı %7.69
|ERCAN REYHAN
|144
|%53.33
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KORU
Açılan Sandık Oranı %10.00
|ERKAN BAŞKAN
|177
|%38.39
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SUBAŞI
Açılan Sandık Oranı %83.33
|MUSTAFA YURT
|1307
|%34.80
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TAŞKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %40.00
|ORAL AKOĞLU
|298
|%25.08
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TAVŞANLI
Açılan Sandık Oranı %0
|MÜCAHİT KAÇAR
|0
|%0
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TEŞVİKİYE
Açılan Sandık Oranı %8.33
|MUSTAFA KÜÇÜKALRAN
|103
|%51.50
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