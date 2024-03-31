|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
ÇUKURCA
Açılan Sandık Oranı %28.00
|NAZMİ DEMİR
|459
|%35.04
|Detay
|
DERECİK
Açılan Sandık Oranı %10.34
|ŞÜKRÜ ÇETİNKAYA
|297
|%45.48
|Detay
|
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %42.15
|İSMET ÖLMEZ
|5697
|%41.14
|Detay
|
ŞEMDİNLİ
Açılan Sandık Oranı %26.32
|FAHRİ ŞAKAR
|1047
|%46.99
|Detay
|
YÜKSEKOVA
Açılan Sandık Oranı %6.78
|FATİH ARSLAN
|276
|%11.45
|Detay
|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
BÜYÜKÇİFTLİK
Açılan Sandık Oranı %0
|ÇAYAN ÇİÇEK
|0
|%0
|Detay
|
DURANKAYA
Açılan Sandık Oranı %10.00
|İSMAİL DEMİRCİ
|160
|%78.43
|Detay
|
ESENDERE
Açılan Sandık Oranı %45.45
|DIRBAZ BÜYÜKSU
|609
|%56.81
|Detay