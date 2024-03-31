60
Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 20:00
AK PARTİ

  • KISALTMA

    AK PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Recep Tayyip Erdoğan

  • KURULUŞ TARİHİ

    14/08/2001
AK PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%38.16
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 12
  • Kazandığı İl Sayısı 12
  • Kazandığı İlçe Sayısı 351
  • Kazandığı Belde Sayısı 58
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%22.17
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%41.14 4
İL GENEL MECLİSİ
%30.71
Hakkari Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ÇUKURCA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %28.00
NAZMİ DEMİR 459 %35.04 Detay
DERECİK
Açılan Sandık Oranı %10.34
ŞÜKRÜ ÇETİNKAYA 297 %45.48 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %42.15
İSMET ÖLMEZ 5697 %41.14 Detay
ŞEMDİNLİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %26.32
FAHRİ ŞAKAR 1047 %46.99 Detay
YÜKSEKOVA
Açılan Sandık Oranı %6.78
FATİH ARSLAN 276 %11.45 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
BÜYÜKÇİFTLİK
Açılan Sandık Oranı %0
ÇAYAN ÇİÇEK 0 %0 Detay
DURANKAYA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %10.00
İSMAİL DEMİRCİ 160 %78.43 Detay
ESENDERE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %45.45
DIRBAZ BÜYÜKSU 609 %56.81 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı