|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AKYAKA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ERGÜDER TOPTAŞ
|775
|%67.27
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ARPAÇAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ZEKİ ELMA
|489
|%35.96
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DİGOR
Açılan Sandık Oranı %66.67
|NEBİ KERENCİLER
|205
|%24.26
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KAĞIZMAN
Açılan Sandık Oranı %76.47
|NURİ TURAN
|1700
|%22.41
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %24.10
|0
|%0
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SARIKAMIŞ
Açılan Sandık Oranı %97.06
|MEDENİ ÇETİNKAYA
|1336
|%19.30
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SELİM
Açılan Sandık Oranı %61.54
|COŞKUN ALTUN
|742
|%37.17
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SUSUZ
Açılan Sandık Oranı %0
|MURAT URAY
|0
|%0
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