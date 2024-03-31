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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 20:10
AK PARTİ

  • KISALTMA

    AK PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Recep Tayyip Erdoğan

  • KURULUŞ TARİHİ

    14/08/2001
AK PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%37.96
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 12
  • Kazandığı İl Sayısı 11
  • Kazandığı İlçe Sayısı 350
  • Kazandığı Belde Sayısı 61
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%24.75
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 2
İL GENEL MECLİSİ
%32.00
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İLÇE ADAY OY ORAN
AKYAKA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
ERGÜDER TOPTAŞ 775 %67.27 Detay
ARPAÇAY Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
ZEKİ ELMA 489 %35.96 Detay
DİGOR
Açılan Sandık Oranı %66.67
NEBİ KERENCİLER 205 %24.26 Detay
KAĞIZMAN
Açılan Sandık Oranı %76.47
NURİ TURAN 1700 %22.41 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %24.10
0 %0 Detay
SARIKAMIŞ
Açılan Sandık Oranı %97.06
MEDENİ ÇETİNKAYA 1336 %19.30 Detay
SELİM
Açılan Sandık Oranı %61.54
COŞKUN ALTUN 742 %37.17 Detay
SUSUZ
Açılan Sandık Oranı %0
MURAT URAY 0 %0 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
DAĞPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
ÖMER VARGÜN 0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı