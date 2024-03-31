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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 20:20
AK PARTİ

  • KISALTMA

    AK PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Recep Tayyip Erdoğan

  • KURULUŞ TARİHİ

    14/08/2001
AK PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%37.70
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 12
  • Kazandığı İl Sayısı 11
  • Kazandığı İlçe Sayısı 342
  • Kazandığı Belde Sayısı 61
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%26.83
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%42.03 10
İL GENEL MECLİSİ
%41.18
Isparta Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AKSU Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %33.33
VELİ KAHRAMAN 207 %44.61 Detay
ATABEY Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %86.67
SERDAR PEHLİVAN 1018 %31.79 Detay
EĞİRDİR Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %21.74
MUSTAFA ÖZER 582 %32.83 Detay
GELENDOST
Açılan Sandık Oranı %33.33
MEHMET SEZGİN 327 %30.94 Detay
GÖNEN
Açılan Sandık Oranı %0
MUSTAFA KAYA 0 %0 Detay
KEÇİBORLU Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
YUSUF MURAT PARLAK 2207 %47.54 Detay
MERKEZ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %29.98
ŞÜKRÜ BAŞDEĞİRMEN 16158 %42.03 Detay
ŞARKİKARAAĞAÇ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %92.31
ALİ GÖÇER 1657 %30.33 Detay
SENİRKENT Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %73.33
KADİR HEYBELİ 972 %44.00 Detay
SÜTÇÜLER Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
İSMAİL YURDABAK 780 %55.28 Detay
ULUBORLU Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET OĞUZ BAKIR 1235 %41.88 Detay
YALVAÇ
Açılan Sandık Oranı %58.93
SÜRMELİ YAĞCI 2188 %32.38 Detay
YENİŞARBADEMLİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET ÖZATA 877 %56.87 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
BÜYÜKKABACA
Açılan Sandık Oranı %0
HASAN ARIKAN 0 %0 Detay
ÇARIKSARAYLAR
Açılan Sandık Oranı %0
ÖZCAN TURHAN 0 %0 Detay
ÇİÇEKPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
METİN AKBULUT 0 %0 Detay
GÜNEYKENT
Açılan Sandık Oranı %0
METİN KUTSAL 0 %0 Detay
HÜYÜKLÜ
Açılan Sandık Oranı %0
AHMET KELEK 0 %0 Detay
KULEÖNÜ
Açılan Sandık Oranı %0
NURİ ERDOĞAN 0 %0 Detay
SARIİDRİS
Açılan Sandık Oranı %0
OSMAN ÖZDEMİR 0 %0 Detay
SAV
Açılan Sandık Oranı %11.11
YAHYA ÖZTÜRK 105 %34.77 Detay
SENİR
Açılan Sandık Oranı %0
ÖMÜR YORULMAZ 0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı