|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ALPU
Açılan Sandık Oranı %31.11
|0
|%0
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BEYLİKOVA
Açılan Sandık Oranı %13.79
|VAHİT KARA
|224
|%52.21
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ÇİFTELER
Açılan Sandık Oranı %2.00
|0
|%0
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GÜNYÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %15.38
|0
|%0
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HAN
Açılan Sandık Oranı %23.53
|BEKİR BELCELİ
|163
|%60.59
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İNÖNÜ
Açılan Sandık Oranı %25.00
|SERHAT HAMAMCI
|447
|%45.20
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MAHMUDİYE
Açılan Sandık Oranı %23.33
|MURAT UÇARER
|203
|%18.97
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MİHALGAZİ
Açılan Sandık Oranı %18.18
|ZEYNEP GÜNEŞ
|165
|%54.64
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MİHALIÇÇIK
Açılan Sandık Oranı %8.47
|0
|%0
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ODUNPAZARI
Açılan Sandık Oranı %6.35
|ÖZKAN ALP
|5535
|%38.61
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SARICAKAYA
Açılan Sandık Oranı %38.89
|AHMET DÖNMEZ
|564
|%48.83
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SEYİTGAZİ
Açılan Sandık Oranı %37.68
|0
|%0
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SİVRİHİSAR
Açılan Sandık Oranı %13.54
|HÜSEYİN İLHAN
|662
|%50.38
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TEPEBAŞI
Açılan Sandık Oranı %5.60
|HAMİD YÜZÜGÜLLÜ
|3691
|%36.78
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