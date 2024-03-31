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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 20:10
AK PARTİ

  • KISALTMA

    AK PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Recep Tayyip Erdoğan

  • KURULUŞ TARİHİ

    14/08/2001
AK PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%37.96
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 12
  • Kazandığı İl Sayısı 11
  • Kazandığı İlçe Sayısı 350
  • Kazandığı Belde Sayısı 61
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%24.75
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%42.00 5
İL GENEL MECLİSİ
%31.73
Eskişehir Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ALPU
Açılan Sandık Oranı %31.11
0 %0 Detay
BEYLİKOVA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %13.79
VAHİT KARA 224 %52.21 Detay
ÇİFTELER
Açılan Sandık Oranı %2.00
0 %0 Detay
GÜNYÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %15.38
0 %0 Detay
HAN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %23.53
BEKİR BELCELİ 163 %60.59 Detay
İNÖNÜ
Açılan Sandık Oranı %25.00
SERHAT HAMAMCI 447 %45.20 Detay
MAHMUDİYE
Açılan Sandık Oranı %23.33
MURAT UÇARER 203 %18.97 Detay
MİHALGAZİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %18.18
ZEYNEP GÜNEŞ 165 %54.64 Detay
MİHALIÇÇIK
Açılan Sandık Oranı %8.47
0 %0 Detay
ODUNPAZARI
Açılan Sandık Oranı %6.35
ÖZKAN ALP 5535 %38.61 Detay
SARICAKAYA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %38.89
AHMET DÖNMEZ 564 %48.83 Detay
SEYİTGAZİ
Açılan Sandık Oranı %37.68
0 %0 Detay
SİVRİHİSAR Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %13.54
HÜSEYİN İLHAN 662 %50.38 Detay
TEPEBAŞI
Açılan Sandık Oranı %5.60
HAMİD YÜZÜGÜLLÜ 3691 %36.78 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı