|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AŞKALE
Açılan Sandık Oranı %23.76
|ŞENOL POLAT
|791
|%47.79
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AZİZİYE
Açılan Sandık Oranı %17.71
|EYÜP TAVLAŞOĞLU
|1214
|%42.60
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ÇAT
Açılan Sandık Oranı %18.97
|SEYHUN SAYDIN
|329
|%39.17
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HINIS
Açılan Sandık Oranı %19.83
|SERDAL ŞAN
|485
|%46.15
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HORASAN
Açılan Sandık Oranı %25.00
|RECEP KARATAŞ
|1015
|%31.89
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İSPİR
Açılan Sandık Oranı %34.43
|0
|%0
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KARAÇOBAN
Açılan Sandık Oranı %13.56
|SEDAT GÜMÜŞ
|279
|%26.88
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KARAYAZI
Açılan Sandık Oranı %40.59
|SAVCI ŞAKA
|1338
|%41.28
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KÖPRÜKÖY
Açılan Sandık Oranı %28.30
|OSMAN BELLİ
|522
|%31.89
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NARMAN
Açılan Sandık Oranı %29.31
|AYDEMİR ADEM KINALI
|597
|%47.34
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OLTU
Açılan Sandık Oranı %30.40
|ADEM ÇELEBİ
|1093
|%34.36
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OLUR
Açılan Sandık Oranı %8.51
|0
|%0
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PALANDÖKEN
Açılan Sandık Oranı %11.64
|MUHAMMET SUNAR
|3185
|%42.19
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PASİNLER
Açılan Sandık Oranı %11.58
|ÜNSAL SERTOĞLU
|494
|%56.59
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PAZARYOLU
Açılan Sandık Oranı %46.67
|İBRAHİM ŞAHİN
|371
|%50.41
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ŞENKAYA
Açılan Sandık Oranı %24.72
|YAVUZ BEDİR
|599
|%45.31
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TEKMAN
Açılan Sandık Oranı %9.09
|MUSTAFA ERGİN
|82
|%11.02
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TORTUM
Açılan Sandık Oranı %24.05
|MUAMMER YİĞİDER
|1042
|%55.57
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UZUNDERE
Açılan Sandık Oranı %20.69
|0
|%0
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YAKUTİYE
Açılan Sandık Oranı %12.66
|MAHMUT UÇAR
|4387
|%52.86
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