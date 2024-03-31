60
Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 19:45
AK PARTİ

  • KISALTMA

    AK PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Recep Tayyip Erdoğan

  • KURULUŞ TARİHİ

    14/08/2001
AK PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%38.34
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 13
  • Kazandığı İl Sayısı 12
  • Kazandığı İlçe Sayısı 354
  • Kazandığı Belde Sayısı 59
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%17.45
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%49.44 10
İL GENEL MECLİSİ
%40.57
Erzurum Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AŞKALE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %23.76
ŞENOL POLAT 791 %47.79 Detay
AZİZİYE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %17.71
EYÜP TAVLAŞOĞLU 1214 %42.60 Detay
ÇAT
Açılan Sandık Oranı %18.97
SEYHUN SAYDIN 329 %39.17 Detay
HINIS Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %19.83
SERDAL ŞAN 485 %46.15 Detay
HORASAN
Açılan Sandık Oranı %25.00
RECEP KARATAŞ 1015 %31.89 Detay
İSPİR
Açılan Sandık Oranı %34.43
0 %0 Detay
KARAÇOBAN
Açılan Sandık Oranı %13.56
SEDAT GÜMÜŞ 279 %26.88 Detay
KARAYAZI
Açılan Sandık Oranı %40.59
SAVCI ŞAKA 1338 %41.28 Detay
KÖPRÜKÖY
Açılan Sandık Oranı %28.30
OSMAN BELLİ 522 %31.89 Detay
NARMAN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %29.31
AYDEMİR ADEM KINALI 597 %47.34 Detay
OLTU Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %30.40
ADEM ÇELEBİ 1093 %34.36 Detay
OLUR
Açılan Sandık Oranı %8.51
0 %0 Detay
PALANDÖKEN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %11.64
MUHAMMET SUNAR 3185 %42.19 Detay
PASİNLER Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %11.58
ÜNSAL SERTOĞLU 494 %56.59 Detay
PAZARYOLU Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %46.67
İBRAHİM ŞAHİN 371 %50.41 Detay
ŞENKAYA
Açılan Sandık Oranı %24.72
YAVUZ BEDİR 599 %45.31 Detay
TEKMAN
Açılan Sandık Oranı %9.09
MUSTAFA ERGİN 82 %11.02 Detay
TORTUM Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %24.05
MUAMMER YİĞİDER 1042 %55.57 Detay
UZUNDERE
Açılan Sandık Oranı %20.69
0 %0 Detay
YAKUTİYE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %12.66
MAHMUT UÇAR 4387 %52.86 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı