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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 20:05
AK PARTİ

  • KISALTMA

    AK PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Recep Tayyip Erdoğan

  • KURULUŞ TARİHİ

    14/08/2001
AK PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%38.09
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 12
  • Kazandığı İl Sayısı 12
  • Kazandığı İlçe Sayısı 347
  • Kazandığı Belde Sayısı 61
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%23.52
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%39.86 7
İL GENEL MECLİSİ
%40.18
Giresun Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ALUCRA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %13.33
FARUK DEMİRAĞ 45 %32.14 Detay
BULANCAK Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %58.82
EMRULLAH GUGUK 7489 %45.40 Detay
ÇAMOLUK
Açılan Sandık Oranı %0
ERGÜN BAKIRHAN 0 %0 Detay
ÇANAKÇI
Açılan Sandık Oranı %0
SEDAT KOCA 0 %0 Detay
DERELİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
KAZIM ZEKİ ŞENLİKOĞLU 1438 %46.12 Detay
DOĞANKENT Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %45.45
RÜŞAN ÖZDEN 530 %52.84 Detay
ESPİYE
Açılan Sandık Oranı %21.57
MUSTAFA KARADERE 877 %40.34 Detay
EYNESİL
Açılan Sandık Oranı %13.64
0 %0 Detay
GÖRELE
Açılan Sandık Oranı %2.27
AHMET SÜLEYMANOĞLU 19 %25.68 Detay
GÜCE
Açılan Sandık Oranı %0
AYTEKİN BODUROĞLU 0 %0 Detay
KEŞAP Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
TUNCAY MUHAMMET ARIŞAN 2040 %36.16 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %85.34
AYTEKİN ŞENLİKOĞLU 20835 %39.86 Detay
PİRAZİZ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %13.64
MAHMUT ESAT AYYILDIZ 462 %61.52 Detay
ŞEBİNKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
ÖMER ŞENTÜRK 0 %0 Detay
TİREBOLU
Açılan Sandık Oranı %46.67
ÖMER HIDIR 1761 %34.42 Detay
YAĞLIDERE
Açılan Sandık Oranı %0
ÖMER BAYRAM 0 %0 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
AYDINDERE
Açılan Sandık Oranı %22.22
NURİ DEMİR 143 %39.83 Detay
ÇAVUŞLU
Açılan Sandık Oranı %0
FATİH DUZCU 0 %0 Detay
DUROĞLU
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
KOVANLIK Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %22.22
HARUN KALINTAŞ 236 %73.07 Detay
ÖREN
Açılan Sandık Oranı %0
MUSTAFA EREN 0 %0 Detay
SOĞUKPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
HALİL İBRAHİM SARIKAYA 0 %0 Detay
ÜÇTEPE
Açılan Sandık Oranı %0
HARUN ÖZTÜRK 0 %0 Detay
YAVUZKEMAL
Açılan Sandık Oranı %0
ADEM ÖNAL 0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı