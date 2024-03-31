|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
ALUCRA
Açılan Sandık Oranı %13.33
|FARUK DEMİRAĞ
|45
|%32.14
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|
BULANCAK
Açılan Sandık Oranı %58.82
|EMRULLAH GUGUK
|7489
|%45.40
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ÇAMOLUK
Açılan Sandık Oranı %0
|ERGÜN BAKIRHAN
|0
|%0
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|
ÇANAKÇI
Açılan Sandık Oranı %0
|SEDAT KOCA
|0
|%0
|Detay
|
DERELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|KAZIM ZEKİ ŞENLİKOĞLU
|1438
|%46.12
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DOĞANKENT
Açılan Sandık Oranı %45.45
|RÜŞAN ÖZDEN
|530
|%52.84
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ESPİYE
Açılan Sandık Oranı %21.57
|MUSTAFA KARADERE
|877
|%40.34
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EYNESİL
Açılan Sandık Oranı %13.64
|0
|%0
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GÖRELE
Açılan Sandık Oranı %2.27
|AHMET SÜLEYMANOĞLU
|19
|%25.68
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GÜCE
Açılan Sandık Oranı %0
|AYTEKİN BODUROĞLU
|0
|%0
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KEŞAP
Açılan Sandık Oranı %100.00
|TUNCAY MUHAMMET ARIŞAN
|2040
|%36.16
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %85.34
|AYTEKİN ŞENLİKOĞLU
|20835
|%39.86
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|
PİRAZİZ
Açılan Sandık Oranı %13.64
|MAHMUT ESAT AYYILDIZ
|462
|%61.52
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|
ŞEBİNKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
|ÖMER ŞENTÜRK
|0
|%0
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|
TİREBOLU
Açılan Sandık Oranı %46.67
|ÖMER HIDIR
|1761
|%34.42
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|
YAĞLIDERE
Açılan Sandık Oranı %0
|ÖMER BAYRAM
|0
|%0
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
AYDINDERE
Açılan Sandık Oranı %22.22
|NURİ DEMİR
|143
|%39.83
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|
ÇAVUŞLU
Açılan Sandık Oranı %0
|FATİH DUZCU
|0
|%0
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|
DUROĞLU
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
|Detay
|
KOVANLIK
Açılan Sandık Oranı %22.22
|HARUN KALINTAŞ
|236
|%73.07
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|
ÖREN
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA EREN
|0
|%0
|Detay
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SOĞUKPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
|HALİL İBRAHİM SARIKAYA
|0
|%0
|Detay
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ÜÇTEPE
Açılan Sandık Oranı %0
|HARUN ÖZTÜRK
|0
|%0
|Detay
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YAVUZKEMAL
Açılan Sandık Oranı %0
|ADEM ÖNAL
|0
|%0
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