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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 00:15
AK PARTİ

  • KISALTMA

    AK PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Recep Tayyip Erdoğan

  • KURULUŞ TARİHİ

    14/08/2001
AK PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%35.97
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 11
  • Kazandığı İl Sayısı 12
  • Kazandığı İlçe Sayısı 359
  • Kazandığı Belde Sayısı 113
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%84.32
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 7
İL GENEL MECLİSİ
%26.57
Osmaniye Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
BAHÇE
Açılan Sandık Oranı %72.50
İBRAHİM BAZ 3123 %42.98 Detay
DÜZİÇİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %86.07
MUSTAFA İBA 8372 %31.22 Detay
HASANBEYLİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
ŞEVKET YUMRUTEPE 635 %31.14 Detay
KADİRLİ
Açılan Sandık Oranı %80.75
MUSTAFA BÜYÜKBOZDUĞAN 9262 %21.41 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %89.63
0 %0 Detay
SUMBAS Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
ZEKİ DEMİROĞLU 682 %42.97 Detay
TOPRAKKALE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %96.30
BEKİRHAN UYUTMAZ 2617 %39.49 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
ATALAN
Açılan Sandık Oranı %0
AHMET UĞUR İLKER KÖSEK 0 %0 Detay
BÖCEKLİ
Açılan Sandık Oranı %0
DOĞAN ÖZTÜRK 0 %0 Detay
CEVDETİYE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET ÖZER 1569 %44.80 Detay
ELLEK Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %5.88
ABBAS YEŞİLDEMİR 121 %50.21 Detay
MEHMETLİ
Açılan Sandık Oranı %0
FATİH SEYİTOĞLU 0 %0 Detay
TÜRKMEN
Açılan Sandık Oranı %38.46
0 %0 Detay
YARBAŞI Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %54.55
ÖKKEŞ AKSOY 643 %46.53 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı