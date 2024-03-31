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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 19:45
AK PARTİ

  • KISALTMA

    AK PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Recep Tayyip Erdoğan

  • KURULUŞ TARİHİ

    14/08/2001
AK PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%38.34
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 13
  • Kazandığı İl Sayısı 12
  • Kazandığı İlçe Sayısı 354
  • Kazandığı Belde Sayısı 59
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%17.45
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%39.64 4
İL GENEL MECLİSİ
%34.06
Elazığ Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AĞIN
Açılan Sandık Oranı %62.50
ŞEREF ÇAKAR 253 %38.80 Detay
ALACAKAYA
Açılan Sandık Oranı %0
BAŞARAN YAŞLI 0 %0 Detay
ARICAK Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %61.54
MEHMET YILMAZ YALÇINKAYA 851 %65.46 Detay
BASKİL
Açılan Sandık Oranı %0
İHSAN AKMURAT 0 %0 Detay
KARAKOÇAN
Açılan Sandık Oranı %0
MUSTAFA AYDIN 0 %0 Detay
KEBAN
Açılan Sandık Oranı %0
FETHİYE ATLI 0 %0 Detay
KOVANCILAR
Açılan Sandık Oranı %67.86
MEHMET NURİ ÇOLAK 2133 %29.72 Detay
MADEN
Açılan Sandık Oranı %0
MUSA ORHAN 0 %0 Detay
MERKEZ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %32.60
ŞAHİN ŞERİFOĞULLARI 21616 %39.64 Detay
PALU
Açılan Sandık Oranı %60.00
VAHDETTİN DEMİRTAŞ 1359 %42.84 Detay
SİVRİCE
Açılan Sandık Oranı %0
FETHİ ATAGÜN 0 %0 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
AKÇAKİRAZ
Açılan Sandık Oranı %22.73
TANER BAYTAŞOĞLU 358 %31.40 Detay
BEYHAN
Açılan Sandık Oranı %0
HÜSEYİN ATAŞ 0 %0 Detay
BÜKARDI
Açılan Sandık Oranı %16.67
SIDDIK BAYRAK 24 %23.76 Detay
ERİMLİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %37.50
CİHAN YILMAZ 384 %73.00 Detay
MOLLAKENDİ
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET MUSTAFA AYAZ 0 %0 Detay
SARICAN
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET GÜRBÜZ 0 %0 Detay
ÜÇOCAK
Açılan Sandık Oranı %71.43
YILMAZ YEGÜL 594 %47.56 Detay
YAZIKONAK
Açılan Sandık Oranı %8.70
AYDIN AYAZ 174 %35.80 Detay
YURTBAŞI Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %10.00
NİHAT DOĞAN 183 %50.27 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı