|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
AĞIN
Açılan Sandık Oranı %62.50
|ŞEREF ÇAKAR
|253
|%38.80
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ALACAKAYA
Açılan Sandık Oranı %0
|BAŞARAN YAŞLI
|0
|%0
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|
ARICAK
Açılan Sandık Oranı %61.54
|MEHMET YILMAZ YALÇINKAYA
|851
|%65.46
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|
BASKİL
Açılan Sandık Oranı %0
|İHSAN AKMURAT
|0
|%0
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|
KARAKOÇAN
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA AYDIN
|0
|%0
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|
KEBAN
Açılan Sandık Oranı %0
|FETHİYE ATLI
|0
|%0
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KOVANCILAR
Açılan Sandık Oranı %67.86
|MEHMET NURİ ÇOLAK
|2133
|%29.72
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MADEN
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSA ORHAN
|0
|%0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %32.60
|ŞAHİN ŞERİFOĞULLARI
|21616
|%39.64
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PALU
Açılan Sandık Oranı %60.00
|VAHDETTİN DEMİRTAŞ
|1359
|%42.84
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SİVRİCE
Açılan Sandık Oranı %0
|FETHİ ATAGÜN
|0
|%0
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
AKÇAKİRAZ
Açılan Sandık Oranı %22.73
|TANER BAYTAŞOĞLU
|358
|%31.40
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|
BEYHAN
Açılan Sandık Oranı %0
|HÜSEYİN ATAŞ
|0
|%0
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|
BÜKARDI
Açılan Sandık Oranı %16.67
|SIDDIK BAYRAK
|24
|%23.76
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ERİMLİ
Açılan Sandık Oranı %37.50
|CİHAN YILMAZ
|384
|%73.00
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MOLLAKENDİ
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET MUSTAFA AYAZ
|0
|%0
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SARICAN
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET GÜRBÜZ
|0
|%0
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ÜÇOCAK
Açılan Sandık Oranı %71.43
|YILMAZ YEGÜL
|594
|%47.56
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YAZIKONAK
Açılan Sandık Oranı %8.70
|AYDIN AYAZ
|174
|%35.80
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YURTBAŞI
Açılan Sandık Oranı %10.00
|NİHAT DOĞAN
|183
|%50.27
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