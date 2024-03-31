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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 19:55
AK PARTİ

  • KISALTMA

    AK PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Recep Tayyip Erdoğan

  • KURULUŞ TARİHİ

    14/08/2001
AK PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%38.23
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 12
  • Kazandığı İl Sayısı 11
  • Kazandığı İlçe Sayısı 347
  • Kazandığı Belde Sayısı 59
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%20.69
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%42.09 3
İL GENEL MECLİSİ
%29.10
Edirne Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ENEZ
Açılan Sandık Oranı %0
ABDULLAH BOSTANCI 0 %0 Detay
HAVSA
Açılan Sandık Oranı %0
AYDIN BALKAN 0 %0 Detay
İPSALA
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET KERMAN 0 %0 Detay
KEŞAN
Açılan Sandık Oranı %38.26
MUSTAFA HELVACIOĞLU 5769 %40.09 Detay
LALAPAŞA
Açılan Sandık Oranı %0
İSMAİL ARSLAN 0 %0 Detay
MERİÇ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %50.00
YUNUS ATAY 352 %47.38 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %24.42
BELGİN İBA 9858 %42.09 Detay
SÜLOĞLU
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
UZUNKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %26.04
MUSTAFA RAVALI 1920 %30.64 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
BEĞENDİK
Açılan Sandık Oranı %0
FERAT GÜLVER 0 %0 Detay
ESETÇE
Açılan Sandık Oranı %0
CEMAL DENİZ 0 %0 Detay
KIRCASALİH Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %12.50
SAMET ERTAŞ 139 %66.51 Detay
KÜPLÜ
Açılan Sandık Oranı %14.29
AHMET DALGA 90 %37.34 Detay
SUBAŞI
Açılan Sandık Oranı %0
GÖKSEL TÜFEKÇİ 0 %0 Detay
YENİKARPUZLU
Açılan Sandık Oranı %0
UFUK ATALAY 0 %0 Detay
YENİMUHACİR Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %14.29
MUSTAFA TÜRKER 175 %58.33 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı