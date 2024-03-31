|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
ALACA
Açılan Sandık Oranı %10.64
|HALİL İBRAHİM ŞALTU
|378
|%37.28
|Detay
|
BAYAT
Açılan Sandık Oranı %5.88
|AHMET BAHADIR ÜNLÜ
|15
|%41.67
|Detay
|
BOĞAZKALE
Açılan Sandık Oranı %0
|ADEM ÖZEL
|0
|%0
|Detay
|
DODURGA
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA AYDIN
|0
|%0
|Detay
|
İSKİLİP
Açılan Sandık Oranı %82.61
|İSMAİL ÇİZİKCİ
|3542
|%31.73
|Detay
|
KARGI
Açılan Sandık Oranı %12.50
|CAHİT ARPA
|126
|%32.47
|Detay
|
LAÇİN
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA TOYDEMİR
|0
|%0
|Detay
|
MECİTÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET SEÇGEL
|959
|%34.81
|Detay
|
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %25.13
|HALİL İBRAHİM AŞGIN
|12590
|%39.77
|Detay
|
OĞUZLAR
Açılan Sandık Oranı %0
|MUZAFFER YILDIRIM
|0
|%0
|Detay
|
ORTAKÖY
Açılan Sandık Oranı %55.56
|TANER İSBİR
|530
|%38.07
|Detay
|
OSMANCIK
Açılan Sandık Oranı %28.00
|EMİN SERDAR KURŞUN
|1547
|%33.37
|Detay
|
SUNGURLU
Açılan Sandık Oranı %3.90
|ÖMER TÖK
|102
|%20.40
|Detay
|
UĞURLUDAĞ
Açılan Sandık Oranı %30.77
|REMZİ TORUN
|485
|%46.19
|Detay
|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
AŞTAVUL
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET ÇELİK
|0
|%0
|Detay
|
DÜVENCİ
Açılan Sandık Oranı %0
|NECMETTİN YALÇIN
|0
|%0
|Detay