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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 20:00
AK PARTİ

  • KISALTMA

    AK PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Recep Tayyip Erdoğan

  • KURULUŞ TARİHİ

    14/08/2001
AK PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%38.16
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 12
  • Kazandığı İl Sayısı 12
  • Kazandığı İlçe Sayısı 351
  • Kazandığı Belde Sayısı 58
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%22.17
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%39.77 4
İL GENEL MECLİSİ
%37.35
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İLÇE ADAY OY ORAN
ALACA
Açılan Sandık Oranı %10.64
HALİL İBRAHİM ŞALTU 378 %37.28 Detay
BAYAT Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %5.88
AHMET BAHADIR ÜNLÜ 15 %41.67 Detay
BOĞAZKALE
Açılan Sandık Oranı %0
ADEM ÖZEL 0 %0 Detay
DODURGA
Açılan Sandık Oranı %0
MUSTAFA AYDIN 0 %0 Detay
İSKİLİP Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %82.61
İSMAİL ÇİZİKCİ 3542 %31.73 Detay
KARGI
Açılan Sandık Oranı %12.50
CAHİT ARPA 126 %32.47 Detay
LAÇİN
Açılan Sandık Oranı %0
MUSTAFA TOYDEMİR 0 %0 Detay
MECİTÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET SEÇGEL 959 %34.81 Detay
MERKEZ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %25.13
HALİL İBRAHİM AŞGIN 12590 %39.77 Detay
OĞUZLAR
Açılan Sandık Oranı %0
MUZAFFER YILDIRIM 0 %0 Detay
ORTAKÖY Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %55.56
TANER İSBİR 530 %38.07 Detay
OSMANCIK
Açılan Sandık Oranı %28.00
EMİN SERDAR KURŞUN 1547 %33.37 Detay
SUNGURLU
Açılan Sandık Oranı %3.90
ÖMER TÖK 102 %20.40 Detay
UĞURLUDAĞ
Açılan Sandık Oranı %30.77
REMZİ TORUN 485 %46.19 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
AŞTAVUL
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET ÇELİK 0 %0 Detay
DÜVENCİ
Açılan Sandık Oranı %0
NECMETTİN YALÇIN 0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı