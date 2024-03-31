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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 21:05
AK PARTİ

  • KISALTMA

    AK PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Recep Tayyip Erdoğan

  • KURULUŞ TARİHİ

    14/08/2001
AK PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%37.23
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 12
  • Kazandığı İl Sayısı 12
  • Kazandığı İlçe Sayısı 355
  • Kazandığı Belde Sayısı 71
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%39.48
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%37.30 7
İL GENEL MECLİSİ
%40.64
Kastamonu Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ABANA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %30.77
SEDA OYAR 129 %34.86 Detay
AĞLI Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %30.77
BÜLENT ERGİN 217 %57.41 Detay
ARAÇ
Açılan Sandık Oranı %0
SÜLEYMAN YAZKAN 0 %0 Detay
AZDAVAY
Açılan Sandık Oranı %37.50
OSMAN NURİ CİVELEK 195 %28.22 Detay
BOZKURT
Açılan Sandık Oranı %87.50
EKREM ACAR 644 %17.02 Detay
ÇATALZEYTİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSA İHSAN UĞUZ 636 %34.29 Detay
CİDE
Açılan Sandık Oranı %94.29
SADULLAH SERDAR KETENCİ 1197 %18.71 Detay
DADAY
Açılan Sandık Oranı %87.50
MEHMET APAYDIN 538 %32.55 Detay
DEVREKANİ
Açılan Sandık Oranı %18.75
ENGİN ALTIKULAÇ 264 %44.52 Detay
DOĞANYURT Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %75.00
AHMET KAYA 208 %38.24 Detay
HANÖNÜ
Açılan Sandık Oranı %28.57
SERKAN UÇAR 69 %20.91 Detay
İHSANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %84.62
UFUK AYVACI 345 %22.06 Detay
İNEBOLU
Açılan Sandık Oranı %50.00
MUSTAFA HUNER ÖZAY 1281 %45.52 Detay
KÜRE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
SALİH TURAN 517 %33.33 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %26.67
TAHSİN BABAŞ 6294 %37.30 Detay
PINARBAŞI Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
SERKAN ARI 460 %25.41 Detay
ŞENPAZAR Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %62.50
CEM ÇINAR 252 %43.83 Detay
SEYDİLER
Açılan Sandık Oranı %78.57
VURAL ARSLAN 522 %31.50 Detay
TAŞKÖPRÜ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %85.00
HÜSEYİN ARSLAN 3718 %48.15 Detay
TOSYA
Açılan Sandık Oranı %22.37
KAZIM ŞAHİN 1164 %34.37 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı