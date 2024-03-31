|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
ABANA
Açılan Sandık Oranı %30.77
|SEDA OYAR
|129
|%34.86
|Detay
|
AĞLI
Açılan Sandık Oranı %30.77
|BÜLENT ERGİN
|217
|%57.41
|Detay
|
ARAÇ
Açılan Sandık Oranı %0
|SÜLEYMAN YAZKAN
|0
|%0
|Detay
|
AZDAVAY
Açılan Sandık Oranı %37.50
|OSMAN NURİ CİVELEK
|195
|%28.22
|Detay
|
BOZKURT
Açılan Sandık Oranı %87.50
|EKREM ACAR
|644
|%17.02
|Detay
|
ÇATALZEYTİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSA İHSAN UĞUZ
|636
|%34.29
|Detay
|
CİDE
Açılan Sandık Oranı %94.29
|SADULLAH SERDAR KETENCİ
|1197
|%18.71
|Detay
|
DADAY
Açılan Sandık Oranı %87.50
|MEHMET APAYDIN
|538
|%32.55
|Detay
|
DEVREKANİ
Açılan Sandık Oranı %18.75
|ENGİN ALTIKULAÇ
|264
|%44.52
|Detay
|
DOĞANYURT
Açılan Sandık Oranı %75.00
|AHMET KAYA
|208
|%38.24
|Detay
|
HANÖNÜ
Açılan Sandık Oranı %28.57
|SERKAN UÇAR
|69
|%20.91
|Detay
|
İHSANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %84.62
|UFUK AYVACI
|345
|%22.06
|Detay
|
İNEBOLU
Açılan Sandık Oranı %50.00
|MUSTAFA HUNER ÖZAY
|1281
|%45.52
|Detay
|
KÜRE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SALİH TURAN
|517
|%33.33
|Detay
|
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %26.67
|TAHSİN BABAŞ
|6294
|%37.30
|Detay
|
PINARBAŞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SERKAN ARI
|460
|%25.41
|Detay
|
ŞENPAZAR
Açılan Sandık Oranı %62.50
|CEM ÇINAR
|252
|%43.83
|Detay
|
SEYDİLER
Açılan Sandık Oranı %78.57
|VURAL ARSLAN
|522
|%31.50
|Detay
|
TAŞKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %85.00
|HÜSEYİN ARSLAN
|3718
|%48.15
|Detay
|
TOSYA
Açılan Sandık Oranı %22.37
|KAZIM ŞAHİN
|1164
|%34.37
|Detay