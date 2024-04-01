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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26
AK PARTİ

  • KISALTMA

    AK PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Recep Tayyip Erdoğan

  • KURULUŞ TARİHİ

    14/08/2001
AK PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%35.49
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 12
  • Kazandığı İl Sayısı 12
  • Kazandığı İlçe Sayısı 356
  • Kazandığı Belde Sayısı 168
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%28.84 5
İL GENEL MECLİSİ
%32.09
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İLÇE ADAY OY ORAN
DÖRTDİVAN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
HAMZA EFE 1005 %51.02 Detay
GEREDE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA ALLAR 4526 %33.78 Detay
GÖYNÜK
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET DEMİRÖZ 601 %21.78 Detay
KIBRISCIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
KEMAL AKTAŞ 195 %30.19 Detay
MENGEN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
VURAL TURAN 1498 %46.19 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUHAMMED EMİN DEMİRKOL 29371 %28.84 Detay
MUDURNU
Açılan Sandık Oranı %100.00
HÜSEYİN YAĞIN 673 %22.34 Detay
SEBEN
Açılan Sandık Oranı %100.00
FATİH KAVAK 624 %42.39 Detay
YENİÇAĞA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
RECAYİ ÇAĞLAR 1147 %41.82 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
GÖKÇESU
Açılan Sandık Oranı %100.00
İSKENDER ÇÖKELEZ 135 %11.79 Detay
KARACASU Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
SEDAT BOZOĞLU 723 %43.11 Detay
TAŞKESTİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
TURGAY ARIKAN 264 %16.69 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı