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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 19:55
AK PARTİ

  • KISALTMA

    AK PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Recep Tayyip Erdoğan

  • KURULUŞ TARİHİ

    14/08/2001
AK PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%38.23
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 12
  • Kazandığı İl Sayısı 11
  • Kazandığı İlçe Sayısı 347
  • Kazandığı Belde Sayısı 59
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%20.69
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%5.39
Mersin Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AKDENİZ
Açılan Sandık Oranı %1.45
MUSTAFA MUHAMMET GÜLTAK 507 %22.84 Detay
ANAMUR
Açılan Sandık Oranı %2.67
0 %0 Detay
AYDINCIK
Açılan Sandık Oranı %12.50
FERAT AKTAN 310 %31.25 Detay
BOZYAZI
Açılan Sandık Oranı %33.78
0 %0 Detay
ÇAMLIYAYLA
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
ERDEMLİ
Açılan Sandık Oranı %1.61
0 %0 Detay
GÜLNAR
Açılan Sandık Oranı %26.04
0 %0 Detay
MEZİTLİ
Açılan Sandık Oranı %5.86
MEVLÜT EKMEKCİ 1623 %26.14 Detay
MUT
Açılan Sandık Oranı %2.02
0 %0 Detay
SİLİFKE
Açılan Sandık Oranı %11.78
0 %0 Detay
TARSUS
Açılan Sandık Oranı %0.99
0 %0 Detay
TOROSLAR
Açılan Sandık Oranı %0.29
0 %0 Detay
YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0.85
KENAN PEKER 227 %20.71 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı