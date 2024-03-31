|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AKDENİZ
Açılan Sandık Oranı %1.45
|MUSTAFA MUHAMMET GÜLTAK
|507
|%22.84
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ANAMUR
Açılan Sandık Oranı %2.67
|0
|%0
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AYDINCIK
Açılan Sandık Oranı %12.50
|FERAT AKTAN
|310
|%31.25
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BOZYAZI
Açılan Sandık Oranı %33.78
|0
|%0
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ÇAMLIYAYLA
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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ERDEMLİ
Açılan Sandık Oranı %1.61
|0
|%0
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GÜLNAR
Açılan Sandık Oranı %26.04
|0
|%0
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MEZİTLİ
Açılan Sandık Oranı %5.86
|MEVLÜT EKMEKCİ
|1623
|%26.14
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MUT
Açılan Sandık Oranı %2.02
|0
|%0
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SİLİFKE
Açılan Sandık Oranı %11.78
|0
|%0
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TARSUS
Açılan Sandık Oranı %0.99
|0
|%0
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TOROSLAR
Açılan Sandık Oranı %0.29
|0
|%0
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YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0.85
|KENAN PEKER
|227
|%20.71
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