|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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BAĞLAR
Açılan Sandık Oranı %28.61
|BEDİRHAN AKYOL
|4893
|%12.41
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BİSMİL
Açılan Sandık Oranı %17.41
|BEHİYE ARSLAN
|1384
|%24.88
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ÇERMİK
Açılan Sandık Oranı %25.90
|ŞEHMUS KARAMEHMETOĞLU
|1059
|%27.67
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ÇINAR
Açılan Sandık Oranı %16.20
|DAVUT ARZU
|1185
|%31.98
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ÇÜNGÜŞ
Açılan Sandık Oranı %22.92
|ALİ SUAT AKMEŞE
|283
|%38.98
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DİCLE
Açılan Sandık Oranı %12.24
|FELAT AYGÖREN
|568
|%33.08
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EĞİL
Açılan Sandık Oranı %13.56
|FIRAT SEYDAOĞLU
|520
|%38.89
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ERGANİ
Açılan Sandık Oranı %16.56
|KEMAL ATABEY
|1362
|%16.25
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HANİ
Açılan Sandık Oranı %22.54
|MEHMET FATİH KAYHAN
|722
|%28.75
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HAZRO
Açılan Sandık Oranı %71.74
|FUAT MEHMETOĞLU
|2832
|%51.19
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KAYAPINAR
Açılan Sandık Oranı %10.33
|ALİ RIZA FIRAT
|2167
|%14.34
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KOCAKÖY
Açılan Sandık Oranı %9.76
|ŞERAFETTİN YİĞİT
|73
|%21.41
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KULP
Açılan Sandık Oranı %14.56
|ÖMER FARUK YEPREM
|670
|%27.40
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LİCE
Açılan Sandık Oranı %17.02
|ABDULHALIK TUNCAY
|108
|%7.56
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SİLVAN
Açılan Sandık Oranı %12.98
|MEHMET IŞIKTAŞ
|329
|%8.12
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SUR
Açılan Sandık Oranı %21.21
|MEHMET DİLEK
|1876
|%27.90
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YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %15.74
|MUHAMMET ASENA
|2371
|%19.61
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