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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 20:00
AK PARTİ

  • KISALTMA

    AK PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Recep Tayyip Erdoğan

  • KURULUŞ TARİHİ

    14/08/2001
AK PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%38.16
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 12
  • Kazandığı İl Sayısı 12
  • Kazandığı İlçe Sayısı 351
  • Kazandığı Belde Sayısı 58
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%22.17
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%17.10 2
İL GENEL MECLİSİ
%17.68
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İLÇE ADAY OY ORAN
BAĞLAR
Açılan Sandık Oranı %28.61
BEDİRHAN AKYOL 4893 %12.41 Detay
BİSMİL
Açılan Sandık Oranı %17.41
BEHİYE ARSLAN 1384 %24.88 Detay
ÇERMİK Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %25.90
ŞEHMUS KARAMEHMETOĞLU 1059 %27.67 Detay
ÇINAR
Açılan Sandık Oranı %16.20
DAVUT ARZU 1185 %31.98 Detay
ÇÜNGÜŞ
Açılan Sandık Oranı %22.92
ALİ SUAT AKMEŞE 283 %38.98 Detay
DİCLE
Açılan Sandık Oranı %12.24
FELAT AYGÖREN 568 %33.08 Detay
EĞİL
Açılan Sandık Oranı %13.56
FIRAT SEYDAOĞLU 520 %38.89 Detay
ERGANİ
Açılan Sandık Oranı %16.56
KEMAL ATABEY 1362 %16.25 Detay
HANİ
Açılan Sandık Oranı %22.54
MEHMET FATİH KAYHAN 722 %28.75 Detay
HAZRO Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %71.74
FUAT MEHMETOĞLU 2832 %51.19 Detay
KAYAPINAR
Açılan Sandık Oranı %10.33
ALİ RIZA FIRAT 2167 %14.34 Detay
KOCAKÖY
Açılan Sandık Oranı %9.76
ŞERAFETTİN YİĞİT 73 %21.41 Detay
KULP
Açılan Sandık Oranı %14.56
ÖMER FARUK YEPREM 670 %27.40 Detay
LİCE
Açılan Sandık Oranı %17.02
ABDULHALIK TUNCAY 108 %7.56 Detay
SİLVAN
Açılan Sandık Oranı %12.98
MEHMET IŞIKTAŞ 329 %8.12 Detay
SUR
Açılan Sandık Oranı %21.21
MEHMET DİLEK 1876 %27.90 Detay
YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %15.74
MUHAMMET ASENA 2371 %19.61 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı