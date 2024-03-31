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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 23:05
AK PARTİ

  • KISALTMA

    AK PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Recep Tayyip Erdoğan

  • KURULUŞ TARİHİ

    14/08/2001
AK PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%36.27
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 11
  • Kazandığı İl Sayısı 13
  • Kazandığı İlçe Sayısı 360
  • Kazandığı Belde Sayısı 102
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%70.28
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%33.09 3
İL GENEL MECLİSİ
%35.40
Gümüşhane Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
KELKİT Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %12.82
ÜNAL YILMAZ 505 %53.27 Detay
KÖSE
Açılan Sandık Oranı %100.00
SEYHAN TOK 715 %34.68 Detay
KÜRTÜN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %84.62
AHMET KANAT 1161 %54.33 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %67.50
ERCAN ÇİMEN 4064 %33.09 Detay
ŞİRAN
Açılan Sandık Oranı %91.67
KADİR YILDIZ 448 %11.29 Detay
TORUL
Açılan Sandık Oranı %64.29
HÜSEYİN ZENGİN 321 %21.20 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
ARZULARKABAKÖY
Açılan Sandık Oranı %33.33
ABDULKERİM UÇAN 76 %25.50 Detay
DEREDOLU
Açılan Sandık Oranı %0
AHMET MAĞAT 0 %0 Detay
GÜMÜŞGÖZE
Açılan Sandık Oranı %0
SELVET SÖYLEMEZ 0 %0 Detay
ÖBEKTAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
MUHARREM KARTAL 0 %0 Detay
ÖZKÜRTÜN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %28.57
AYNUR ZORLU KAYA 216 %57.14 Detay
SÖĞÜTLÜ
Açılan Sandık Oranı %0
MÜRSEL TÜRKEL 0 %0 Detay
ÜNLÜPINAR
Açılan Sandık Oranı %11.11
MUSTAFA NAS 42 %29.37 Detay
YEŞİLBÜK
Açılan Sandık Oranı %0
BAYRAM SARI 0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı