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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 19:45
AK PARTİ

  • KISALTMA

    AK PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Recep Tayyip Erdoğan

  • KURULUŞ TARİHİ

    14/08/2001
AK PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%38.34
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 13
  • Kazandığı İl Sayısı 12
  • Kazandığı İlçe Sayısı 354
  • Kazandığı Belde Sayısı 59
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%17.45
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%41.61 14
İL GENEL MECLİSİ
%42.76
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İLÇE ADAY OY ORAN
ADALAR
Açılan Sandık Oranı %0
UĞUR SİNA ŞEN 0 %0 Detay
ARNAVUTKÖY Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %1.79
MUSTAFA CANDAROĞLU 1251 %40.66 Detay
ATAŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0.22
MUSTAFA NAİM YAĞCI 208 %40.15 Detay
AVCILAR
Açılan Sandık Oranı %1.25
ABDULLAH KÜÇÜKOĞLU 1022 %39.38 Detay
BAĞCILAR Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %0.74
ABDULLAH ÖZDEMİR 1418 %57.39 Detay
BAHÇELİEVLER Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %0.90
HAKAN BAHADIR 1394 %48.47 Detay
BAKIRKÖY
Açılan Sandık Oranı %0.80
ALİ TALİP ÖZDEMİR 201 %26.14 Detay
BAŞAKŞEHİR Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %4.21
YASİN KARTOĞLU 5463 %53.48 Detay
BAYRAMPAŞA
Açılan Sandık Oranı %4.94
İLKNUR KOVAÇ BAYRAKTAR 3063 %42.68 Detay
BEŞİKTAŞ
Açılan Sandık Oranı %0.75
0 %0 Detay
BEYKOZ
Açılan Sandık Oranı %0
MURAT AYDIN 0 %0 Detay
BEYLİKDÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %2.25
MUSTAFA GÜNAYDIN 1303 %29.29 Detay
BEYOĞLU
Açılan Sandık Oranı %2.41
HAYDAR ALİ YILDIZ 644 %34.85 Detay
BÜYÜKÇEKMECE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %0.68
RECEP EROL 575 %53.99 Detay
ÇATALCA
Açılan Sandık Oranı %4.06
MESUT ÜNER 701 %41.33 Detay
ÇEKMEKÖY
Açılan Sandık Oranı %0.95
AHMET POYRAZ 682 %44.43 Detay
ESENLER Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %0.99
MEHMET TEVFİK GÖKSU 1186 %54.03 Detay
ESENYURT
Açılan Sandık Oranı %1.12
HAMİT ÖNCÜ 1960 %39.64 Detay
EYÜPSULTAN
Açılan Sandık Oranı %0.55
DENİZ KÖKEN 450 %41.98 Detay
FATİH Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %0.63
MEHMET ERGÜN TURAN 301 %51.81 Detay
GAZİOSMANPAŞA
Açılan Sandık Oranı %1.26
HASAN TAHSİN USTA 870 %41.37 Detay
GÜNGÖREN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %3.20
BÜNYAMİN DEMİR 2096 %52.11 Detay
KADIKÖY
Açılan Sandık Oranı %0.35
VELİ ARSLAN 149 %19.33 Detay
KAĞITHANE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %0.73
MEVLÜT ÖZTEKİN 561 %46.75 Detay
KARTAL
Açılan Sandık Oranı %0.65
HÜSEYİN KARAKAYA 671 %36.95 Detay
KÜÇÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %0.84
AZİZ YENİAY 1369 %41.92 Detay
MALTEPE
Açılan Sandık Oranı %1.28
KADEM EKŞİ 1234 %32.26 Detay
PENDİK Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %0.69
AHMET CİN 1159 %45.26 Detay
SANCAKTEPE
Açılan Sandık Oranı %0.70
ŞEYMA DÖĞÜCÜ 675 %42.69 Detay
SARIYER
Açılan Sandık Oranı %0.65
HÜSEYİN COŞKUN 385 %28.35 Detay
ŞİLE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %18.32
İLHAN OCAKLI 2149 %48.58 Detay
SİLİVRİ
Açılan Sandık Oranı %1.87
0 %0 Detay
ŞİŞLİ
Açılan Sandık Oranı %2.01
GÖKHAN YÜKSEL 668 %24.68 Detay
SULTANBEYLİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %2.09
ALİ TOMBAŞ 1894 %50.87 Detay
SULTANGAZİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %1.01
ABDURRAHMAN DURSUN 1221 %44.30 Detay
TUZLA
Açılan Sandık Oranı %1.16
ŞADİ YAZICI 837 %45.10 Detay
ÜMRANİYE
Açılan Sandık Oranı %0.39
İSMET YILDIRIM 375 %36.95 Detay
ÜSKÜDAR
Açılan Sandık Oranı %0.93
HİLMİ TÜRKMEN 1236 %42.83 Detay
ZEYTİNBURNU Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %3.83
ÖMER ARISOY 2391 %46.60 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı