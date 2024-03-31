|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
ADALAR
Açılan Sandık Oranı %0
|UĞUR SİNA ŞEN
|0
|%0
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|
ARNAVUTKÖY
Açılan Sandık Oranı %1.79
|MUSTAFA CANDAROĞLU
|1251
|%40.66
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ATAŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0.22
|MUSTAFA NAİM YAĞCI
|208
|%40.15
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AVCILAR
Açılan Sandık Oranı %1.25
|ABDULLAH KÜÇÜKOĞLU
|1022
|%39.38
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BAĞCILAR
Açılan Sandık Oranı %0.74
|ABDULLAH ÖZDEMİR
|1418
|%57.39
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BAHÇELİEVLER
Açılan Sandık Oranı %0.90
|HAKAN BAHADIR
|1394
|%48.47
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BAKIRKÖY
Açılan Sandık Oranı %0.80
|ALİ TALİP ÖZDEMİR
|201
|%26.14
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BAŞAKŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %4.21
|YASİN KARTOĞLU
|5463
|%53.48
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BAYRAMPAŞA
Açılan Sandık Oranı %4.94
|İLKNUR KOVAÇ BAYRAKTAR
|3063
|%42.68
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BEŞİKTAŞ
Açılan Sandık Oranı %0.75
|0
|%0
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BEYKOZ
Açılan Sandık Oranı %0
|MURAT AYDIN
|0
|%0
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|
BEYLİKDÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %2.25
|MUSTAFA GÜNAYDIN
|1303
|%29.29
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BEYOĞLU
Açılan Sandık Oranı %2.41
|HAYDAR ALİ YILDIZ
|644
|%34.85
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BÜYÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %0.68
|RECEP EROL
|575
|%53.99
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ÇATALCA
Açılan Sandık Oranı %4.06
|MESUT ÜNER
|701
|%41.33
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ÇEKMEKÖY
Açılan Sandık Oranı %0.95
|AHMET POYRAZ
|682
|%44.43
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ESENLER
Açılan Sandık Oranı %0.99
|MEHMET TEVFİK GÖKSU
|1186
|%54.03
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ESENYURT
Açılan Sandık Oranı %1.12
|HAMİT ÖNCÜ
|1960
|%39.64
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EYÜPSULTAN
Açılan Sandık Oranı %0.55
|DENİZ KÖKEN
|450
|%41.98
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FATİH
Açılan Sandık Oranı %0.63
|MEHMET ERGÜN TURAN
|301
|%51.81
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GAZİOSMANPAŞA
Açılan Sandık Oranı %1.26
|HASAN TAHSİN USTA
|870
|%41.37
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GÜNGÖREN
Açılan Sandık Oranı %3.20
|BÜNYAMİN DEMİR
|2096
|%52.11
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KADIKÖY
Açılan Sandık Oranı %0.35
|VELİ ARSLAN
|149
|%19.33
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|
KAĞITHANE
Açılan Sandık Oranı %0.73
|MEVLÜT ÖZTEKİN
|561
|%46.75
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KARTAL
Açılan Sandık Oranı %0.65
|HÜSEYİN KARAKAYA
|671
|%36.95
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KÜÇÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %0.84
|AZİZ YENİAY
|1369
|%41.92
|Detay
|
MALTEPE
Açılan Sandık Oranı %1.28
|KADEM EKŞİ
|1234
|%32.26
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|
PENDİK
Açılan Sandık Oranı %0.69
|AHMET CİN
|1159
|%45.26
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SANCAKTEPE
Açılan Sandık Oranı %0.70
|ŞEYMA DÖĞÜCÜ
|675
|%42.69
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|
SARIYER
Açılan Sandık Oranı %0.65
|HÜSEYİN COŞKUN
|385
|%28.35
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|
ŞİLE
Açılan Sandık Oranı %18.32
|İLHAN OCAKLI
|2149
|%48.58
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|
SİLİVRİ
Açılan Sandık Oranı %1.87
|0
|%0
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|
ŞİŞLİ
Açılan Sandık Oranı %2.01
|GÖKHAN YÜKSEL
|668
|%24.68
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|
SULTANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %2.09
|ALİ TOMBAŞ
|1894
|%50.87
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|
SULTANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %1.01
|ABDURRAHMAN DURSUN
|1221
|%44.30
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|
TUZLA
Açılan Sandık Oranı %1.16
|ŞADİ YAZICI
|837
|%45.10
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ÜMRANİYE
Açılan Sandık Oranı %0.39
|İSMET YILDIRIM
|375
|%36.95
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ÜSKÜDAR
Açılan Sandık Oranı %0.93
|HİLMİ TÜRKMEN
|1236
|%42.83
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ZEYTİNBURNU
Açılan Sandık Oranı %3.83
|ÖMER ARISOY
|2391
|%46.60
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