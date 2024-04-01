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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26
AK PARTİ

  • KISALTMA

    AK PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Recep Tayyip Erdoğan

  • KURULUŞ TARİHİ

    14/08/2001
AK PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%35.49
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 12
  • Kazandığı İl Sayısı 12
  • Kazandığı İlçe Sayısı 356
  • Kazandığı Belde Sayısı 168
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%38.35 9
İL GENEL MECLİSİ
%35.35
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İLÇE ADAY OY ORAN
BÜYÜKORHAN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
KAMİL TURHAN 4150 %57.78 Detay
GEMLİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
REFİK YILMAZ 24857 %35.35 Detay
GÜRSU Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA IŞIK 22011 %43.86 Detay
HARMANCIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
YILMAZ ATAŞ 1954 %42.58 Detay
İNEGÖL Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALPER TABAN 68406 %43.33 Detay
İZNİK Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
KAĞAN MEHMET USTA 10654 %36.04 Detay
KARACABEY
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALİ ÖZKAN 15546 %30.05 Detay
KELES Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALİ DOĞRU 3890 %46.28 Detay
KESTEL Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
FERHAT EROL 14726 %33.34 Detay
MUDANYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
GÖKHAN DİNCER 25291 %36.34 Detay
MUSTAFAKEMALPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
NİLÜFER
Açılan Sandık Oranı %100.00
CELİL ÇOLAK 83958 %27.67 Detay
ORHANELİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALİ OSMAN TAYIR 6048 %43.85 Detay
ORHANGAZİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
BEKİR AYDIN 17467 %36.13 Detay
OSMANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA DÜNDAR 185838 %37.80 Detay
YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
YILDIRIM Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
OKTAY YILMAZ 151377 %44.07 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı