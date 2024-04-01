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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26
AK PARTİ

  • KISALTMA

    AK PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Recep Tayyip Erdoğan

  • KURULUŞ TARİHİ

    14/08/2001
AK PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%35.49
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 12
  • Kazandığı İl Sayısı 12
  • Kazandığı İlçe Sayısı 356
  • Kazandığı Belde Sayısı 168
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%43.74 3
İL GENEL MECLİSİ
%36.41
Artvin Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ARDANUÇ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
EMRAH YILMAZ 1918 %57.98 Detay
ARHAVİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
TURGAY ATASELİM 4444 %45.40 Detay
BORÇKA
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET ERDEM 2844 %44.43 Detay
HOPA
Açılan Sandık Oranı %100.00
ATİ UTKU CİHAN 5259 %40.92 Detay
KEMALPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
HARUN ALTINSOY 1415 %33.23 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET KOCATEPE 6262 %43.74 Detay
MURGUL
Açılan Sandık Oranı %100.00
HASAN ÇAVUŞ 1419 %46.25 Detay
ŞAVŞAT Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
DURMUŞ AYDİN 1832 %49.42 Detay
YUSUFELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA DEMİRKIRAN 1918 %45.85 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı